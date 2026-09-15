La Junta de Andalucía solo aumentará los conciertos de Bachillerato en "casos puntuales": "Lo estudiaremos en zonas en expansión donde no hay plazas públicas"

Lejos de ser una estrategia generalizada, el aumento de conciertos en Bachillerato será solo para "casos puntuales". El incremento de unidades concertadas en esta etapa es uno de los compromisos en materia educativa incluidos en el acuerdo de Gobierno y Estabilidad que PP y Vox suscribieron para la investidura de Juanma Moreno el pasado mes de julio. El documento recoge entre sus medidas la "concertación progresiva del bachillerato en Andalucía" a partir del curso 2027/2028. Sin embargo, la aplicación de este compromiso tendrá un alcance mucho más limitado del que podría sugerir su formulación debi a las consecuencias de la caída de la natalidad: la Junta priorizará plazas de apoyo educativo y Formación Profesional y sólo estudiará ampliar los conciertos en aquellas zonas donde detecte una demanda de plazas que la red pública no pueda cubrir.

"Lo estudiaremos en zonas en expansión donde no hay plazas públicas", ha asegurado la consejera de Educación, Carmen Castillo, en una entrevista con El Correo de Andalucía. La decisión llega, además, en un momento marcado por el descenso de la natalidad, que ya ha dejado de afectar exclusivamente a Infantil y comienza a vaciar también las aulas de Primaria y Secundaria. Este curso, Andalucía ha perdido más de 30.000 alumnos en estas etapas. En Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, 887.532 estudiantes comienzan las clases este martes, unos 11.000 menos que el curso anterior.

En este escenario de pérdida de alumnado y unidades educativas, PP y Vox han vuelto a situar sobre la mesa la ampliación de los conciertos de Bachillerato. Pero Castillo deja claro que la Junta no plantea una extensión generalizada. "El acuerdo dice que se incrementarán los conciertos de Bachillerato priorizando las unidades de apoyo a la integración y la Formación Profesional", puntualiza. La Consejería realiza cada año un estudio de las necesidades de concertación de los centros andaluces. En ese análisis, según Castillo, la prioridad no será necesariamente el Bachillerato. "Muchas veces, los propios centros concertados lo que necesitan es, igual que los centros públicos, más apoyo y más refuerzo. Así que priorizamos esas unidades de apoyo a la integración".

Cuando haces un concierto fomentas la oferta pública

La Formación Profesional será otro de los ámbitos prioritarios. El objetivo, según la consejera, es que la oferta sea "exitosa" y que los alumnos tengan opciones para continuar sus estudios en la pública. "Al final, cuando haces un concierto fomentas la oferta pública", apunta.

Conciertos donde no haya plazas públicas

El Bachillerato concertado sí podrá crecer, pero solo cuando el análisis de la Consejería determine que existe una necesidad concreta. El foco estará en las zonas donde aumenta la población y, con ella, la demanda de plazas, pero todavía no existe suficiente oferta pública. "A lo mejor es una zona en expansión donde nosotros no tenemos ahora mismo una oferta pública y si hay una oferta privada... En esos casos puntuales lo haremos", explica Castillo.

Para el curso 2026/27, la Junta recibió 341 solicitudes de nuevas unidades de Bachillerato concertado y rechazó 334, admitiendo solo siete unidades nuevas

La consejera insiste en que "no hace falta generalizar" porque actualmente "hay plazas en centros públicos". La excepción podría plantearse cuando los institutos públicos de una determinada zona estén al límite de su capacidad y exista, además, un colegio privado con la ESO ya concertada. "Puede haber algún caso puntual donde nosotros analicemos que podría ser beneficioso el Bachillerato porque todos los bachilleratos públicos estén cubiertos y no va a haber un trasiego de alumnos", señala.

Castillo pone así sobre la mesa un supuesto concreto: una zona residencial donde los institutos públicos tengan las aulas saturadas, "con 35 o 36 alumnos por clase", y donde exista un centro privado que ya imparte la ESO con concierto. En una situación de este tipo, la Junta podría plantearse ampliar el concierto a Bachillerato para evitar una mayor presión sobre los institutos públicos.

Más de 300 solicitudes rechazadas este curso

Los datos de la última convocatoria muestran, en cualquier caso, que la ampliación de esta etapa concertada está siendo muy limitada. Para el curso 2026/27, la Junta recibió 341 solicitudes de nuevas unidades de Bachillerato y rechazó 334. Solo siete unidades fueron finalmente admitidas: dos en Sevilla, dos en Cádiz, una en Córdoba y dos en Granada.

La denegación se concentra especialmente en Sevilla, con 97 unidades rechazadas, seguida de Granada, Málaga y Córdoba. Entre los centros que más solicitudes han visto rechazadas se encuentran el Inmaculado Corazón de María "Portaceli", de Sevilla, con 14, y Los Olivos, de Málaga, con 12.

El resultado apenas modifica el mapa actual del Bachillerato concertado en Andalucía. La Junta mantendrá las unidades existentes y reducirá una, mientras que la gran mayoría de las nuevas solicitudes no han obtenido autorización. La tendencia no es nueva. Desde el curso 2023/24, la Consejería ha denegado cada año más de 330 solicitudes de nuevas unidades de Bachillerato. En los últimos cuatro cursos solo ha autorizado 32 nuevas unidades concertadas.

La convocatoria de 2025/26 ya había marcado un incremento de las peticiones: la Consejería recibió 641 solicitudes, una cifra superior a la de los años anteriores, pero finalmente solo autorizó diez nuevas unidades.

La fotografía actual deja, por tanto, un contraste entre el compromiso político y su aplicación: el acuerdo de investidura plantea una "concertación progresiva del Bachillerato", mientras que la Consejería defiende que esa ampliación no será generalizada y quedará condicionada a las necesidades concretas de escolarización. El Bachillerato concertado seguirá creciendo, según la Junta, pero no allí donde simplemente exista una petición del centro. La clave estará en que haya demanda, falta de plazas públicas y una necesidad que justifique abrir esa vía de financiación.