Las ayudas a las familias numerosas se amplían en Andalucía: 25 millones en avales para que compren viviendas

El próximo presupuesto de la Junta de Andalucía recogerá nuevas medidas dirigidas a los 165.000 hogares que están considerados como familias numerosas por tener más de dos hijos a su cargo. A las deducciones ya existentes en el IRPF y a las bonificaciones en el Impuesto de Actos Jurídicos y Documentales se sumará a partir del próximo año una línea de avales específicamente dirigidos a estos hogares. Se les ofrecerán 25 millones de euros específicamente para favorecer la adquisición de inmuebles siguiendo el modelo que en estos momentos se aplica en la línea destinada a menores de 40 años.

Esta línea, anunciada por la consejera de Vivienda y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, está diseñada a facilitar el acceso a financiación de entidades bancarias para aquellas familias numerosas que quieran comprar una vivienda y entra así a formar parte del paquete de iniciativas del Gobierno andaluz orientado a las familias numerosas que precisamente se quiere incrementar durante esta legislatura.

En estos momentos las familias numerosas de categoría general tienen asignada una deducción en el IRPF de hasta 200 euros mientras que en el caso de las de categoría especial asciende a 400 euros. El pacto firmado entre PP y Vox establece como objetivo incrementar de forma progresiva a lo largo de la legislatura estas cuantías hasta los 300 y 600 euros respectivamente. Se incrementará así el impacto económico de una línea de rebajas fiscales que en estos momentos tiene un coste aproximado para la administración autonómica de 6,9 millones de euros.

Junto a esto las familias numerosas cuentan con una serie de bonificaciones dentro del Impuesto de Actos Jurídicos y Documentados que suman 11,7 millones de euros anuales, de acuerdo con los datos recogidos en el presupuesto de la Junta de Andalucía.

En los últimos meses, la Junta de Andalucía además ha dado otro paso para facilitar la consideración de familias numerosas de los hogares con más de dos hijos. En primer lugar, se ha ampliado la posibilidad de mantener el carné sin necesidad de renovación hasta los 26 años de los hijos.

Ampliación del plan de avales para jóvenes

La medida diseñada para las familias numerosas continua el modelo activado por la Consejería de Vivienda durante la pasada legislatura del programa de garantías para la adquisición de viviendas una línea que está reservada para los menores de 40 años por el que se cubre el 20% del préstamo que se solicita de forma que los beneficiarios pueden aspirar a obtener el 100% de la financiación de la compra de sus viviendas. De este programa se han formalizado más de 3.000 solicitudes valoradas en 52 millones que han sumado 355 millones en préstamos hipotecarios.

El objetivo para 2027 es dotar a este programa de ayudas en 2027 de otros 25 millones de euros para los jóvenes menores de 40 años e incorporar una nueva línea centrada en el alquiler con opción a compra y que estará dotada de otros 25 millones de euros, que permitirá descontar del precio final de la vivienda el cien por cien de las cantidades abonadas previamente en concepto de alquiler. A estas medidas se sumará una reserva específica de vivienda protegida, tanto en alquiler como en compra, para menores de 35 años.