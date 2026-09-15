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Retrasos en los trenes alta velocidad entre Madrid y Andalucía por una incidencia en la señalización

La incidencia técnica en el sistema de señalización de Adif en Los Gavilanes afecta a las líneas de alta velocidad que conectan Madrid con Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia

Trenes en las vías, en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes, donde se ha producido la incidencia

Trenes en las vías, en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes, donde se ha producido la incidencia / Diego Radamés / Europa Press

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El Correo

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Una incidencia en la señalización ferroviaria entre Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y Los Gavilanes está provocando posibles retrasos en los trenes de alta velocidad que conectan la capital con Andalucía. La avería también afecta a las conexiones con la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

Según ha informado Adif a través de la red social X, sus técnicos trabajan para resolver la incidencia lo antes posible y recuperar la normalidad en la circulación ferroviaria.

El problema se ha localizado en el entorno de Los Gavilanes, un punto de señalización clave en la salida sur de Madrid y por el que discurren las líneas de alta velocidad hacia Andalucía y el Levante.

Renfe también ha advertido de que los trenes de Larga Distancia, Alta Velocidad y Media Distancia que comunican Madrid con Andalucía y Levante pueden registrar demoras como consecuencia de esta incidencia.

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Este nuevo contratiempo se produce pocos días después de que, el pasado 9 de septiembre, la circulación ferroviaria permaneciera interrumpida durante cerca de dos horas en el corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona para reparar daños en la catenaria en Sant Vicenç dels Horts provocados por el temporal en Cataluña.

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