Guardia Civil

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VÍDEO | Detenido el autor de 12 robos con fuerza en bares de Punta Umbría y El Portil: estaba escondido en una embarcación varada en la orilla

El presunto autor de 12 robos con fuerza en bares y otros establecimientos de hostelería a lo largo de este verano en la provincia de Huelva ha sido detenido. El Instituo Armado que este varón también habría tratado de entrar en otros tres establecimientos de la localidad de Punta Umbría. Más información