La Fiscalía de Sevilla pide 4 años y medio de prisión para tres acusados de narcomenudeo: atraparon a un policía con la puerta y le pegaron

La Fiscalía de Sevilla pide cuatro años y medio para tres acusados de vender drogas en un narcopiso y golpear a un Policía durante el registro. Cuando llegaron los agentes al inmueble, atraparon a uno de ellos con la puerta y la emprendieron a puñetazos y patadas. La Audiencia Provincial de Sevilla pretende celebrar este juicio el próximo 23 de septiembre.

El escrito de acusación recoge que los agentes habían realizado una investigación para desarticular un narcopiso establecido en Sevilla. En las vigilancias se incautaron distintas cantidades de droga por valor de 102,58 euros. En otras, se logró capturar 0,15 gramos de cocaína, con un precio de venta de 10,50 euros.

El 28 de mayo de 2025, el Juzgado de Instrucción 18 dio autorización a los agentes para registrar la vivienda. Cuando llegaron al inmueble, el escrito de acusación recoge que los acusados, "actuando de común acuerdo y con el fin de atentar contra el principio de autoridad e impedir que los agentes accedieran al domicilio, empujaron la puerta de acceso de la vivienda hasta dejar atrapado al funcionario. Con idéntico propósito, uno de ellos le propinó patadas y puñetazos". El agente sufrió varios politraumatismos a causa de lo ocurrido.

En el interior del piso se incautó cocaína, heroína y cannabis en distintas cantidades. Además, según la acusación "se intervinieron una libreta con anotaciones, una balanza de precisión con restos de sustancias y recortes de plástico para la dispensación, así como un billete de 10 euros y otro de 5 euros. La droga incautada hubiese alcanzado en el mercado ilícito un valor de 1.604,54 euros".

La Fiscalía cree que tres de los acusados son responsables de delitos contra la salud pública, un delito de atentado y un delito leve de lesiones. Para ellos se piden una condena de cuatro años y medio de prisión.