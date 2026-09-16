Marc Marginedas, excorresponsal en Rusia y Siria: "Moscú tiene una embajada enorme en Rabat; no sabemos qué hacen pero suelen estar llenas de espías"

Rusia y Siria han sido los destinos de Marc Marginedas (Barcelona, 1967) como corresponsal de El Periódico de Catalunya. Fue durante su secuestro por parte de Estado Islámico en 2013 cuando el periodista encontró una vinculación entre ambos países. Este fue el germen de su libro Rusia contra el mundo (Península, 2025) que presentará en Sevilla este jueves 17 de septiembre y en el que narra su experiencia en Rusia e intenta explicar el poder de Vladímir Putin. La cita será a las 19:00 en La Botica de Lectores del centro.

Pregunta. ¿Se puede llevar una vida normal en Rusia?

Respuesta. La sociedad rusa normaliza lo que está pasando a su alrededor. El ciudadano ruso está resignado ante la percepción de que no puede hacer nada para cambiar las cosas. Desde que empezó la campaña de bombardeos llevada a cabo por Ucrania, sí que está sintiendo el efecto de la de la guerra.

Marc Marginedas mantiene un encuentro con lectores. / ALVARO MONGE

El corte de internet está pegando bastante. Ha habido blogs y blogueros e influencers prorusos, no vinculados con la oposición, que han criticado abiertamente el régimen. Además, tienen la percepción de que su presidente no tiene la información adecuada. Es una persona que no tiene móvil y la información que tiene procede de gente que no le cuenta la realidad.

P. ¿Cómo se vive con ese terror y ese miedo que narra?

R. Lo que hace el ciudadano es normalizar y entender que es la vida es así, entender que el poder se ejerce de esta forma, que no se ejerce de otra forma y hay que adaptarse a ello. Creen que no es posible, al menos en Rusia, otro forma de vida. Para ellos, otro modo de vida no es posible.

P. ¿Es responsable Occidente de esta situación?

R. La responsabilidad de Occidente es haber cerrado los ojos y haber contribuido a empoderar a una persona que desde el principio tenía rasgos muy patológicos. Cualquier gobierno sabe perfectamente que Putin está vinculado con los atentados que tuvieron lugar en 1999, pero todo el mundo decidió mirar, por otro lado, todo. Lo que han hecho ha sido un poco eh echar la pelota tirar la pelota para adelante.

La gestión de una personalidad así al frente de una nación con armas nucleares ha sido bastante eficiente

Ahora nos hemos encontrado con un problema mucho más grave, que es que Putin está empoderado, pero Occidente no es responsable de que Putin llegue al poder. El presidente surgió de la propia evolución interna de la ex Unión Soviética. Pero la gestión de una personalidad así al frente de una nación con armas nucleares ha sido bastante eficiente. Acaba de salir un libro en Alemania que expone todo el periodo previo a la guerra y se denuncia como Rusia se ha infiltrando en el sistema económico y político de Alemania y ahora es mucho más difícil expulsarlo.

P. ¿Ha servido la Guerra en Ucrania para desenmascarar esta situación?

R. Clarísimamente. Había síntomas muy evidentes, por ejemplo, con todo el apoyo a los partidos ultraderecha en Europa. Desde la guerra de Siria, antes de la invasión de Ucrania, Rusia estaba jugando ya con la inmigración de una forma evidente. Tuvo ataques a hospitales en Siria, en las zonas controladas por los rebeldes, para provocar una ola de refugiados que presionara a la Unión Europea.

P. El libro surge por las conexiones que encontró entre su secuestro en Siria a manos del Estado Islámico y los métodos utilizados en Rusia.

R. En Rusia el terrorismo es una constante. Durante la Unión Soviética se entrenaba a terroristas como la ETA, como el IRA, como la Baader-Meinhof en Alemania. En cualquier caso, es una constante. Lo ha hecho en el exterior y lo ha hecho de una forma muy abierta en el interior. Los atentados de falsas banderas que llevan a Putin al poder no son una excepción. No es un accidente, Rusia funciona a base de señuelos, de falsas banderas, etcétera.

En Rusia el terrorismo es una constante

P. Cuenta que ha tenido que escribir este libro sin conexión a internet por miedo de ser espiado.

R. Hubo una serie de precauciones. Lo escribí en un ordenador que no tenía conexión a internet durante el tiempo que estaba en Rusia y lo traía en dispositivos USB y lo entregaba a los editores. Yo tuve algunos toques de atención, no los quiero llamar presiones, sino toques de atención de parte del FSB. Son medidas de precaución cuando tocas un tema tan delicado y estás todavía en territorio ruso

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una imagen de archivo. / Alexander Kazako/ Russian Govern

P. Centrándonos en Andalucía, estamos acostumbrados a la mafia rusa en la Costa del Sol, ¿qué relación tiene con la oligarquía rusa?

R. Yo no estudió tanto el tema de la mafia rusa en el en Málaga, es un asunto pendiente. Aun así, sabemos que altos funcionarios y digamos dirigentes de del régimen de Vladímir Putin tienen propiedades a través de sociedades pantalla, por ejemplo, un campo golf en la Costa del Sol. No veo que las autoridades españolas se estén poniendo las pilas para limitar esa situación.

Lo que tenemos claro es que aquí funcionan estructuras paralelas que hacen que los ciudadanos rusos en Alicante, no se sientan libres y repitan modelos de comportamiento que utilizan en Rusia.

Las embajadas están ocupadas por espías

P. Sí que tiene más información sobre el papel de Rusia en la crisis de Ceuta.

R. Sabemos que hubo instrumentalización a posteriori. Una crisis tan grave ha sido aprovechada por los rusos, primero para impulsar una artillería de ultraderecha de cara a las elecciones que tiene lugar en Europa. Una cosa interesante son las relaciones que ha impulsado Marruecos de forma paralela a sus alianzas tradicionales con Estados Unidos y con Europa con Rusia. Hay una embajada enorme en Rabat, que no sabemos exactamente qué hacen y cuánta gente trabaja allí. Normalmente, las embajadas están ocupadas por espías y esa actividad de espionaje en un país tan cercano a España, puede ser interesante.

P. Dice que no tienen posibilidad de volver a Rusia, que considera su segundo país.

R. No, eso está clarísimo. Incluso tengo que tomar precauciones a la hora de viajar a algunos países porque Rusia tiene acuerdos bilaterales y nunca sabemos exactamente con quién son. Puede ser Tailandia o Turquía, donde hay acuerdos en la sombra con de Ministerio Interior.

P. ¿Caerá el régimen de Putin en algún momento?

R. Cuando Putin salga será caos. Es muy difícil prever lo que pueda pasar, caos y habrá lucha entre facciones diferentes. Siempre ha sido así con los traspasos de poder en Rusia, con la excepción de Yeltsin. El cambio a corto plazo me parece muy complicado, lo que sí que está claro es que los rusos están sintiendo los efectos de la guerra, están haciendo llegar el mensaje de alguna forma a su presidente para que pare la guerra.