Nuevo terremoto en Granada: un seísmo de magnitud 3,1 sacude el entorno de Churriana de la Vega

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un nuevo terremoto en la provincia de Granada durante la mañana de este miércoles. El seísmo, de magnitud 3,1, se ha localizado al noreste del municipio de Churriana de la Vega.

Según los datos del IGN, el movimiento sísmico se produjo a las 09:54 horas (hora local) y tuvo su epicentro en Churriana de la Vega, con una profundidad de cinco kilómetros. Por el momento, el IGN no ha informado de una intensidad máxima asociada al terremoto ni de daños materiales o personales relacionados con este episodio sísmico.

Este nuevo movimiento se suma a la serie sísmica que viene registrándose en la provincia de Granada desde el pasado 14 de agosto, especialmente concentrada en el entorno de la Vega granadina. La sucesión de pequeños terremotos y réplicas ha mantenido activa la vigilancia del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que continúa realizando un seguimiento de la evolución de estos episodios.

La zona de Granada es uno de los territorios con mayor actividad sísmica de la Península Ibérica debido a la interacción de las placas tectónicas Euroasiática y Africana. Los expertos recuerdan que la aparición de enjambres sísmicos, formados por numerosos movimientos de baja magnitud, es un fenómeno habitual en esta área y no implica necesariamente la ocurrencia de un terremoto de mayor intensidad.

Según los datos de intensidad macrosísmica del IGN, el terremoto ha sido percibido en varios municipios del área metropolitana de Granada. El temblor ha alcanzado una intensidad III en la escala EMS en localidades como Granada capital, Armilla, Atarfe, Churriana de la Vega, Cenes de la Vega, Cúllar Vega, La Zubia, Maracena, Las Gabias, Huétor Vega, Ogíjares, Otura o Gójar, entre otras.

También se ha dejado notar con intensidad II-III en puntos como Alhendín, Cúllar Vega y Ogíjares, mientras que en municipios como Albolote, Gabia la Grande o Güevéjar la intensidad registrada ha sido de nivel II. El IGN no recoge daños asociados a este movimiento, que se enmarca dentro de la actividad sísmica habitual de la Vega granadina.

Un mes de seísmos sin interrupción

La serie sísmica de Granada comenzó el 14 de agosto de 2026 con una sucesión de movimientos en el área metropolitana, con especial incidencia en la zona de Alhendín, Gójar, Armilla, Las Gabias, Ogíjares y otros municipios de la Vega granadina. El episodio tuvo su primer gran aviso en la madrugada del 15 de agosto, cuando un terremoto de magnitud 5,0 con epicentro en Alhendín despertó a buena parte de la población y dio inicio a una cadena de temblores que se prolongaría durante las semanas siguientes.

Tras ese primer movimiento, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró cientos de réplicas y nuevos terremotos de distinta intensidad. El episodio volvió a ganar fuerza el 18 de agosto, cuando Granada vivió una nueva jornada de alta actividad sísmica con un terremoto de magnitud 4,8, localizado inicialmente en el entorno de Gójar y posteriormente revisado por el IGN, acompañado de varios movimientos superiores a magnitud 4. Aquella jornada fue la que concentró más incidencias, con daños materiales, desalojos preventivos y numerosas llamadas a los servicios de emergencia.

Los expertos calificaron el fenómeno como una serie sísmica compleja, vinculada a la interacción de varias fallas de la Vega de Granada, y recordaron que la evolución de estos episodios no puede predecirse. Durante los días posteriores continuaron los temblores, aunque con una tendencia general a la disminución de la magnitud. En total, el IGN llegó a contabilizar más de 1.400 terremotos en 17 días, con alrededor de un centenar de movimientos sentidos por la población.

El episodio dejó daños principalmente en elementos no estructurales, como grietas, cornisas, revestimientos y otros elementos con riesgo de desprendimiento. Se realizaron cientos de inspecciones en viviendas, edificios públicos, colegios y monumentos, con desalojos preventivos en zonas como Las Gabias y Armilla. La Junta, los ayuntamientos, los servicios de emergencia y los equipos técnicos mantuvieron durante semanas los dispositivos de seguimiento y recuperación, mientras Granada avanzaba progresivamente hacia la normalidad.