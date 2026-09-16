La ofensiva de PP y Vox por la crisis de Ceuta llega al Parlamento andaluz y a los ayuntamientos

Ceuta centra la actualidad política. Ha pasado un mes y medio desde que unas 70.000 personas cruzaran la frontera española. En este momento quedan miles de personas en la ciudad autónoma. La crisis migratoria en la que se encuentra sumergida la ciudad autónoma desde el pasado mes de julio ha enfrentado a los partidos políticos que arrancan el curso con este tema como una prioridad en su agenda. PP y Vox arrancan el curso político con una ofensiva de iniciativas en el Parlamento andaluz y en los principales ayuntamientos.

El debate en el Parlamento de Andalucía llegará a partir de este miércoles con polémica. La Junta de Portavoces frenó la proposición no de ley que el PP había planteado obtuvo los votos negativos del PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía. Para poder llegar al pleno, las PNL deben contar con el respaldo de tres grupos o dos tercios de la Cámara y él no de las formaciones de izquierda, pese a las peticiones del PP, impidió su debate.

También se ha frenado, aunque en menor medida, la propuesta de Vox. En concreto, las formaciones de izquierdas votaron en contra de los puntos del 6 al 10 de la PNL del partido de extrema derecha. Para defender la posición de los grupos, José Ignacio García, señaló que el Parlamento "no debe ser una Cámara de eco de posiciones que ataquen a los derechos humanos" y sostuvo que los textos "sobrepasan los límites de los derechos humanos".

Diferencias en el seno del PSOE

En concreto, la izquierda ha permitido que se hable de la soberanía española en territorios como Ceuta o Melilla, el rechazo a las pretensiones de Marruecos sobre el territorio español, la condena a las declaraciones del Gobierno marroquí o en contra del silencio del Ejecutivo español. Sin embargo, han quedado fuera la petición de cese del ministro Fernando Grande-Marlaska o la falta de protección de la frontera.

La situación no se reduce a una falta de entendimiento entre partidos, sino que dentro del propio seno del PSOE se han producido numerosas discrepancias entre alcaldes andaluces y la cúpulas autonómica y federal. Numerosos regidores socialistas, como el de Rota, Javier Ruiz Arana, promovieron manifestaciones alternativas a las de la derecha y criticaron la gestión de lo ocurrido en la ciudad autónoma.

El PP en el Ayuntamiento de Sevilla también llevará al primer pleno municipal tras el verano, este jueves, una propuesta de apoyo a Ceuta y Melilla y en defensa de la españolidad. Así, además de trasladar su solidaridad con Ceuta y subrayar que son españolas, los populares piden al Gobierno central que garantice la seguridad y defensa de ambos territorios y defienden el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así mismo, se comprometen a realizar una labor divulgativa al respecto.

Ayuntamientos y diputaciones se suman

Como recuerdan fuentes populares a El Correo de Andalucía, desde la Ejecutiva Nacional del PP se anunció que en todas las instituciones se desarrollarían iniciativas en esta línea para apoyar a la ciudad autónoma. Así, sostienen que esta propuesta se enmarca dentro de la acción conjunta en defensa de Ceuta de Génova. De esta forma, se espera que el debate se repita en otros municipios andaluces.

Chiclana, La Línea, Córdoba, Coín, Almería o Lubrín son algunos de los municipios que han desarrollado medidas de apoyo con Ceuta, pero también con Melilla. La mayoría de medidas esperan salir adelante con el apoyo del PP y de Vox en los distintos consistorios, aunque en algunos casos como Huelva, el PSOE también se ha mostrado a favor de la propuesta.

Con un texto muy similar a los presentados en el Parlamento de Andalucía o el Ayuntamiento de Sevilla, los populares llevarán también el debate a la Diputación de Cádiz. "Cuando la mayoría de españoles se echó a la calle para mostrar su solidaridad con la ciudad autónoma, el Gobierno les dio de lado", denuncioel portavoz de la institución provincial, Juancho Ortiz, para subrayar su importancia.