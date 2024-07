Conil prepara el verano: "El turismo es fundamental y nos esforzamos sobremanera"

Para muchos la Cala del Frailecillo, la Cala del Pato o la Cala del Puntalejo son paradas obligatorias durante el verano. Las calas y arenales de Conil convencen cada año a más gente, que decide pasar en este pueblo gaditano su descanso estival. Los chiringuitos se llenan de veraneantes en busca de pescado y cerveza fría para hacer frente al calor de sus ciudades de origen.

En Conil saben que el turismo es "fundamental" y se esfuerzan "sobremanera" en uno de sus motores económicos. De hecho, aunque en el pueblo hay censadas unas 24.000 personas, en enero ya se registraba una población de 37.000. Esta situación se complica aun más en julio y agosto, cuando rondan los 85.000 vecinos, que durante los fines de semana se pueden convertir en hasta 110.000, esto es casi el cuádruple de su población.

La alcaldesa del municipio, Inma Sánchez Zarza, explica que de un tiempo a esta tarde se están esforzando más en mejorar los servicios en temporada media. "En julio y en agosto nos sobra gente, aunque suena feo", señala y apunta que "atender a estos visitante se hace muy complicado", ya que los servicios de la localidad están municipalizados.

El problema de la vivienda

La temporalidad se va alargando y ya tienen visitantes durante todo el año, aunque los perfiles sean muy distintos. Mientras que en temporada alta, que ya comienza en junio y se alarga hasta principios de octubre, abundan los veraneantes madrileños o vascos, con la llegada del otoño comienza el turismo internacional de franceses y alemanes que "cuando llega la masificacion se va porque no convive con esto".

Los grandes hoteles, los hotelitos familiares y las viviendas turísticas están a punto de colgar el cartel de completo. "Conil es una poblacion muy acogedora y los vecinos saben soportar", reconoce la primera edil, aunque sostiene que "no es facil, no es sencillo y es tremendamente injusto" debido a la poca colaboración de las entidades supramunicipales.

El problema, como ocurre en tantos otros rincones de Andalucía, es que la proliferación de apartamentos turísticos hace que "el vecino pague ese peaje de una vivienda que no es asequible". "Hay que controlar porque no podemos dejar que se nos vaya de las manos", sentencia.

Conil pide ayudas

Cada año desde 2019 la Junta de Andalucía ayuda a los Ayuntamientos de los municipios que reciben más turistas para fomentar su patrimonio "promoviendo la calidad en la prestación de los servicios municipales". La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte explica a este periódico que en 2024 han sido 39 municipios de menos de 100.000 habitantes los que se han visto beneficiados. Aunque en que "son unas ayudas que se otorgan a los municipios para afrontar el aumento de población en determinadas épocas del año y a mejorar sus servicios turísticos", la alcaldesa lamenta que se reducen a financiación de obras "para el reclamo turístico".

"Está muy bien pero esto no es solucion alguna a la problematica que enfrentamos verano tras verano", admite la andalucista, que señala que su pueblo recibe unos 90.000 euros por parte de la Junta. Sánchez Zara defiende que el personal y los medios de los que disponen son "escasos para la población que hay censada" y esto se complica en el periodo estival. La alcaldesa denuncia que las ayudas que reciben son "escasísimas" en comparación al reto al que se enfrentan. Por ello reclama colaboración no solo a la Junta, si no también al Gobierno central.

La andalucista da un "tirón de orejas" a la Junta e indica que entre las principales reclamaciones del municipio gaditano está la necesidad de que los planes de empleo salgan en mayo, para poder hacer frente a los visitantes que llegan cuando comienza el calor con todos los efectivos disponibles porque "van tarde". Además, asegura que cree todos los alcaldes de la costa van al "unísono" para pedir "más recursos económicos" y "planes que vengan a ayudar realmente a los municipios para enfrentar esta situación".