Llegan los II Premos Woman Andalucía: la fiesta que celebra el talento andaluz en moda, belleza, artesanía y lifestyle

Los Premios Woman Andalucía, la gran ceremonia auspiciada por la revista Woman, de Prensa Ibérica, que reconoce a personas y entidades extraordinarias del mundo de la moda, la cultura, la belleza, la artesanía y el lifestyle de Andalucía, celebra este martes, 9 de junio, su segunda edición en un entorno mágico: el Gran Hotel Miramar Málaga, un espacio que comparte con la gala un lujo sostenible con acento, flanqueado por la bahía de la ciudad.

A partir de las 20.00 horas, tendrá lugar el acto que vuelve a detenerse en Andalucía, una comunidad caracterizada por su efervescencia creativa, social y empresarial, y que habla de energía, de raíces y contemporaneidad.

Tras una alfombra roja por la que desfilarán reconocidas autoridades y figuras del arte, la moda, la cultura o la política, el acto contará como presentadora con la popular periodista y locutora malagueña Celia Bermejo. Ella será la encargada de anunciar un palmarés de 8 premios que reconocerán la excelencia y el talento en distintos campos profesionales en medio de una gala que estará amenizada por la música en directo de Rocío Soto, perteneciente a una reconocida estirpe de músicos (es hija de José Manuel Soto).

Además, a su término se servirá un cátering del propio Hotel Miramar que acompañará a reencuentros y felicitaciones.

Las ocho categorías de los Premios Woman Andalucía reconocerán a:

PASTORA SOLER: Premio Cantante Woman Andalucía

Pastora Soler en una foto promocional / Gtres

La artista, nacida en Coria del Río (Sevilla), es una de las voces más poderosas y premiadas de nuestra música, tarea que combina con su participación como jueza en programas musicales. Con 13 álbumes de estudio a sus espaldas, su trayectoria es una carrera de fondo en la que se ha ganado el respeto de todos... incluso, del público eurovisivo, ante el que actuó en 2012. Su estilo que ahonda en la copla, el pop y el flamenco es poderoso, sofisticado y emocionante. Con él, eleva almas.

INÉS DOMECQ X THE IQ COLLECTION: Premio Diseñadora Woman Andalucía

Ines Domecq en el 'backstage' de su desfile en Madrid / IQ Runway

La diseñadora jerezana desafió obstáculos y en plena pandemia creó The IQ Collection, la firma de moda especializada en invitadas cuyos modelos han elegido muchas de las mujeres que encabezan (junto a ella) las listas de las más elegantes. Entre sus seguidoras figuran desde la reina Letizia a Sofía Palazuelo, Paz Vega, María García de Jaime, Manuela Villena, Eugenia Martínez de Irujo o la hija de esta, Cayetana Rivera. Porque su estilo que bebe de la tradición pero que es profundamente contemporáneo, sus siluetas arquitectónicas, sus volantes alados, sus hombreras de verticalidad gótica y su elegancia discreta enamora a amantes de la moda de todas las edades.

JULIETA BRAND: Premio Proyección Woman Andalucía

Maryam Blanes, fundadora de Julieta Bland, Premio Proyección en la II edición de los Premios Woman Andalucía. / Julieta Brand

Graduada en Recursos Humanos, doce años en la Cámara de Comercio de Málaga y madre de dos hijas, Maryam Blanes, el alma detrás de Julieta Brand, es una de las voces más interesantes de la moda slow fashion en España. Desde su atelier en la Plaza de la Constitución de Málaga, en el edificio donde se ubicaba el clásico Café Central, sus prendas hablan de Málaga en cada costura. La firma ha logrado definir un nuevo concepto de lujo basado en la exclusividad, la calidad y la producción artesanal.

SARA BARAS: Premio Arte

La bailarina y coreógrafa Sara Baras, Premio Woman Andalucía / Gtres

Hace solo unas horas la bailaora y coreógrafa gaditana Sara Baras actuaba, junto a su equipo, en el Movistar Arena en Madrid ante el papa León XIV, con un espectáculo, 'Vuela', en el que la belleza de su nueva creación, 'Vuela', se elevaba con un flamenco místico y vertiginoso. Su visión magistral de la técnica clásica y el flamenco tradicional con una visión teatral, y sus zapateados revolucionados le han hecho llegar a los escenarios más exclusivos y su palmarés de premios reúne decenas de reconocimientos. Ahora suma uno más: el Premio Arte de los Premios Woman Andalucía.

LORENA DURÁN: Premio Modelo

La modelo Lorena Durán / Instagram Lorena Durán

La modelo de Los Palacios de Villafranca, de Sevilla, es la responsable de haber abierto camino como una de las primeras modelos españolas de talla no normativa. Su talla 44 no ha sido impedimento para que brillara en los desfiles de Victoria's Secret o que se haya convertido en uno de los rostros más visibles de una moda que empieza -aunque todavía con resistencias, a mirar más allá de la talla 36.

VERÓNICA DÍAZ: Premio Talent

Verónica Díaz de JustCoco, Premio Woman Andalucía / Instagram @veronicadiaz

La creadora de contenido conocida como 'JustCoco' siempre sorprende con su dulzura todoterreno, su cercanía y su buen gusto. El perfil de la malagueña es mucho más que un álbum de fotos bonitas: en su caso, es casi un diario abierto donde comparte su día a día, su familia, sus looks y esos trucos de estilo que tanto aprecian sus seguidoras. Hoy, Verónica es uno de los nombres imprescindibles cuando hablamos de influencers españolas que marcan tendencia, y su comunidad, cada vez más grande, lo confirma.

ESCUELA ANTONIO ELOY: Premio Académico

Escuela de Antonio Eloy / Escuela Antonio Eloy

Esta escuela profesional nacida en Málaga se ha convertido en un referente del mundo beauty y en cantera de los futuros profesionales de la belleza en peluquería, estética y maquillaje. Fundada en 1967, se trata de un centro en continuo desarrollo donde la excelencia formativa y su enfoque multidisciplinario han logrado alumnos con educación integral, listos para brillar. Sus profesionales se encuentran en los principales eventos de la península, como Los40 Málaga Pop, la MBFW Madrid, rodajes de cortometrajes (como 'Alicia'), Málaga Crea, Marbella Fashion Show o Benahavís Flamenca, y por sus manos han pasado (y han confiado) figuras como María Pedraza o Ágatha Ruíz de la Prada.

MIABRIL: Premio Tradición

Lourdes Montes, una de las socias fundadoras de Miabril / Gtres

Entrar en su estudio es una alegría de trajes, faldas y blusas inspiradas en la tradición flamenca y confeccionadas con una atención meticulosa al detalle, que garantiza exclusividad y calidad en los tejidos y la confección. Detrás están las amigas y socias Lourdes Montes y Rocío Terry, fundadoras de la marca que cumplirá el año que viene una década de vida y cuyos desfiles no se pierden Raquel Revuelta ni compañeros de profesión, así como la pareja de Lourdes Montes, Fran Rivera, o su hija, Cayetana Rivera. A finales de 2025 desfilaron en Londres y sus diseños flamencos se cotizan en toda la península. Por cierto, Lourdes Montes es prima de la cantante Rocío Soto, también presente en la gala.