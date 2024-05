Fekir, listo para medirse a Osasuna

El Real Betis Balompié se ha ejercitado en la mañana de este viernes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a dos días de medirse a Club Atlético Osasuna en El Sadar en su lucha por perseguir el sexto puesto que ostenta la Real Sociedad, dos puntos arriba de los béticos.

La baja de Isco Alarcón por acumulación de amarillas, vio la quinta en el derbi sevillano del pasado domingo, abre la puerta a modificaciones en el ataque verdiblanco de los de Manuel Pellegrini, que también perdieron frente al eterno rival a Cédric Bakambu, que se lesionó en el segundo tiempo antes de encarar a Nyland en una clara ocasión para volver a adelantar al Betis.

Momento Fekir

La nombrada y seguramente acusada ausencia del malagueño en la mediapunta devolverá a Nabil Fekir al once del técnico verdiblanco tras salir en los últimos tres partidos desde el banquillo en la segunda mitad.

La temporada del galo, marcada por una lesión grave de ligamentos y un posterior golpe en la nariz frente al Athletic lo ha alejado de la regularidad y de mostrar su mejor nivel, pero se muestra confiado y en los medios del club comentó que el gol del Celta lo ayudó y que nunca negocia un esfuerzo en el campo: "Siempre intento ayudar al equipo al máximo. Cuando vuelves de una lesión así, no es fácil. Pero yo lo doy todo, siempre, en el campo. A veces me sale bien, a veces un poco mal, pero trabajo todos los días para llegar a mi mejor nivel. El gol frente al Celta me dio mucha alegría".

El cambio de guion tras el descanso frente al Celta, sirvió para que además de volver Fekir y ser determinante, lo hiciera Bakambu. La lesión del congoleño tras jugar frente a Valencia en Mestalla y Sevilla en El Gran Derbi, hará que de nuevo Willian José parta de inicio en la punta del Betis en Pamplona.

Abde regresa a El Sadar

La visita del conjunto bético a Osasuna a Pamplona dejará también la vuelta de Ez Abde a la que fue su casa la temporada pasada, donde disputó 28 partidos de liga marcando cuatro goles, siendo clave además en la Copa del Rey con otros dos tantos que sirvieron para acompañar a los de Jagoba Arrasate a la final frente al Real Madrid.

Las bajas de Chimy Ávila, quien no podrá reencontrarse con sus compañeros en El Sadar, Cédric Bakambu y la sanción de Isco, aquejado también de molestias, motivo por el que no ha entrenado esta semana, le otorgan a Abde la oportunidad de volver a convencer a Manuel Pellegrini.

En El Gran Derbi, dispuso de una gran oportunidad en los minutos finales con un cabezazo que se marchó repelido por el larguero en su vuelta al césped después de tres partidos sin participar.

Assane Diao, no entrena con el grupo

Tras la charla del técnico verdiblanco, que no se ha extendido más de un minuto, Assane Diao ha tomado camino hacia dentro de las instalaciones de la ciudad deportiva para entrenarse al margen de sus compañeros.

Isco, Chimy, Bartra, Bellerín y Bakambu, descartados para Osasuna

Ante las bajas de Isco Alarcón, Chimy Ávila, Marc Bartra, Héctor Bellerín y Cédric Bakambu para enfrentarse a los rojillos, Manuel Pellegrini ha incorporado a la dinámica del primer equipo al canterano Jesús Rodríguez, sobre todo para cubrir las ausencias en el ataque y llevarse a un jugador veloz en el extremo. Ello, no asegura la presencia del joven del Betis Deportivo en el transcurso del encuentro.