Pellegrini: "Lo importante para el equipo es tener a Isco con Fekir jugando juntos"

Manuel Pellegrini ha comparecido ante los medios de comunicación después del entrenamiento del Real Betis este viernes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

El equipo verdiblanco cuenta con seis bajas confirmadas para la visita a Osasuna en El Sadar el próximo domingo: Isco Alarcón por amarillas, y Chimy, Bartra, Bellerín, Assane y Bakambu por lesión.

Seis ausencias para Pamplona

"Los jugadores que no van a estar disponibles son Bellerín, Bartra, Chimy, Cédric Bakambu e Isco, y Assane que tiene un golpe que le impide ser citado. Assane llegó rápido al primer equipo, pero está en una etapa formativa".

"Isco viene de una lesión larga y podemos jugar sin él. No he reclamado nunca a los que no están, son muy importantes los que están".

Cuentas para Europa

En 60 puntos se ha situado en los años pasados con Pellegrini la cifra para entrar en Europa: “Así han sido las temporadas anteriores, estará ahí, un punto más o un punto menos. Igual es importante la racha que tengan los equipos en disputa".

“La temporada no ha sido continua, hemos tenido momentos malos y buenos, pero en todos los aspectos ha sido muy parecida a las pasadas. Clasificar a Europa es un paso importante para el club y luego hay que analizar años y motivos".

Fekir junto a Isco, mejor para el Betis

"Fekir ha tenido muchos partidos 90’ y ha sido criticado porque no es fácil volver de lesión. Lo importante para el equipo es tener a Isco con Fekir jugando juntos en el campo".

“Normalmente en el Betis se habla de que se van todos y vienen todos también. La calidad que tiene Nabil junto a Isco es difícil de conseguir, con un valor de mercado muy alto y difíciles de reemplazarlos. Fekir cuando juegue más de a poco va a recuperar su rendimiento más de continuidad que de calidad".

El galo, un jugador difícil de sustituir

“Para las condiciones económicas del Betis es muy difícil reemplazarlo. Es un jugador que marca una diferencia y no es reemplazable por jugadores que recién comienzan o que cuesten 1 o 2 millones”.

Abde regresa a El Sadar

Con las ausencias de Isco, Chimy y Bakambu, Abde vuelve a tener opciones de estar más presente sobre el campo tras regresar en el derbi sevillano después de tres partidos sin jugar: "Abde tiene que estar intentando mejorar semana tras semana y demostrar por qué está en el plantel del Betis. Está en periodo de adaptación y porque haya jugado menos minutos no está descartado para nada".

Chimy, descartado para lo que resta de temporada “Vamos a ver con el cuerpo médico que nivel de recuperación está Chimy. Lo veo complicado que pueda llegar pero lo va a demostrar con su recuperación”.

Osasuna, próximo rival

“Independiente de los resultados que haya tenido en estos últimos partidos será un rival complicado. Tiene un juego definido, centros de ambos costados y llegadas rápidas. Va a intentar hacer un buen partido delante de su público. Hay que pensar en superarlos".

“En la prensa se habla de muchos jugadores. Sabemos que Guido termina su contrato y veremos entre él y el club las condiciones”

Jesús Rodríguez podría ir citado por las bajas, pero es pronto para que tenga minutos

“A Jesús como muchos otros jugadores de la cantera cuando están en rendimiento alto con el filial lo traemos con el primer equipo, hecho que lo hace ir progresando. Si no será este año será tras la pretemporada".