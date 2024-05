Luis de la Fuente sobre Ayoze: "Es su momento y lo va a aprovechar, es un gran jugador"

Una de las grandes sorpresas de la prelista que ha ofrecido Luis de la Fuente para la Eurocopa que España disputará este verano en Alemania, es el delantero del Real Betis Balompié Ayoze Pérez.

El canario, una vez olvidada la pubalgia que lo ha tenido alejado de su mejor nivel, ha ofrecido un tramo final de temporada impresionante marcando cinco goles en cinco partidos y siendo una de las claves para que el Betis vuelva por cuarta vez consecutiva a Europa y se estrene en la Conference League.

La ilusión de Ayoze

Hablaba Ayoze al término del encuentro en el Santiago Bernabéu sobre su actuación y sobre la dificultad del escenario pese a no jugarse nada: "Las sensaciones son bastante buenas. Era un día complicado. Venías al campo del campeón, sin jugarte nada, te podías dejar ir... pero el equipo compitió y se pudo llevar el partido. El equipo creó ocasiones y una pena no haber marcado algunas de las ocasiones para haber ganado aquí".

"Me sentí muy bien. Fue un día muy positivo. Con mucha confianza con la pelota... Courtois estuvo muy acertado y una pena no poder haber materializado algún gol. Me eché a reír. Le dije a Courtois que hizo un gran partido. Es de primer nivel y hoy lo demostró".

Una corazonada y una realidad

Añadía al término del encuentro Ayoze que guardaba la ilusión de aparecer en la prelista de Luis de la Fuente para Alemania: "Tengo ilusión, sí. Hay algo ahí llámalo corazonada y algo me dices que es posible estar entre los elegidos. A ver lo que dice el seleccionador y a ver si el lunes estoy".

Fue correspondido este lunes por el seleccionador español entrando entre los 29 que forman la prelista, de la que tendrá que descartar a tres antes del 7 de junio como fecha límite.

11 goles y 2 asistencias en 37 partidos a un altísimo nivel, le han valido para convencer al seleccionador para la prelista.

La prelista completa de Luis de la Fuente En Madrid, en la Ciudad del Fútbol Las Rozas, ha ofrecido Luis de la Fuente los 29 jugadores que estarán en la prelista de España en Alemania entre el 14 de junio y el 14 de julio con el objetivo de ser la primera selección en levantar cuatro veces la Eurocopa. El seleccionador tendrá que hacer tres descartes antes de ofrecer la lista final. Un defensa, un centrocampista y un delantero, se quedarán sin el viaje a Alemania casi con total seguridad. Porteros: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro. Defensas: Dani Carvajal, Jesús Navas, Laporte, Le Normand, Nacho Fernández, Dani Vivian, Pau Cubarsí, Álex Grimaldo, Marc Cucurella. Centrocampistas: Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Marcos Llorente, Pedri, Aleix García, Álex Baena, Fermín López. Delanteros: Álvaro Morata, Joselu, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Ferrán Torres, Nico Williams, Lamine Yamal, Ayoze Pérez.

De la Fuente llama a Ayoze para la prelista de la Eurocopa

Expresaba De la Fuente que "Ayoze por circunstancias no ha estado hasta ahora, pero creo que es el momento de darle la oportunidad. No miramos la edad, si tienen 36 o 19. Es su momento y lo va a aprovechar, es un gran jugador".

"Especialmente, por el aspecto de que son debutantes en la absoluta, ilusión, un punto de partida muy importante para nosotros, además del talento futbolístico que tienen cada uno (Fermín y Ayoze). Ayoze lo ha demostrado en Inglaterra y en España, la campaña que está haciendo con el Real Betis, y Fermín es un jugador con un potencial enorme, muy versátil, que está en la dinámica de jugador importante y la convocatoria le da un salto de calidad muy importante. Espero que sean ellos y demuestren el potencial que tienen en beneficio del equipo", repasaba el seleccionador sobre Ayoze y Fermín, dos que se estrenan con España.