Ayoze Pérez: "Siempre tuve a la selección como objetivo, como sueño de poder representar a mi país en el fútbol"

El rendimiento en los últimos partidos de Ayoze Pérez en el Real Betis Balompié ha tenido recompensa y Luis de la Fuente lo ha incluido en la prelista de España de 29 jugadores para la Eurocopa de Alemania que comenzará el próximo 14 de junio.

El seleccionador nacional aún tiene que hacer tres descartes, pero con un mediocampo sobrecargado y con excedente de centrales, contando además el perfil del tinerfeño, que puede actuar tanto en la izquierda como en punta, le confieren probabilidades de estar en la citación definitiva.

Luis de la Fuente ratifica la citación de Ayoze

El delantero bético, de quien ya Luis de la Fuente expresó este lunes que "por circunstancias no ha estado hasta ahora, pero creo que es el momento de darle la oportunidad. No miramos la edad, si tienen 36 o 19. Es su momento y lo va a aprovechar, es un gran jugador".

Continuaba el seleccionador, que de los debutantes como Ayoze espera que "especialmente, por el aspecto de que son debutantes en la absoluta, ilusión, un punto de partida muy importante para nosotros, además del talento futbolístico que tienen cada uno (Fermín y Ayoze). Ayoze lo ha demostrado en Inglaterra y en España, la campaña que está haciendo con el Real Betis".

La prelista completa de Luis de la Fuente En Madrid, en la Ciudad del Fútbol Las Rozas, ha ofrecido Luis de la Fuente los 29 jugadores que estarán en la prelista de España en Alemania entre el 14 de junio y el 14 de julio con el objetivo de ser la primera selección en levantar cuatro veces la Eurocopa. El seleccionador tendrá que hacer tres descartes antes de ofrecer la lista final. Un defensa, un centrocampista y un delantero, o dos centrocampistas y nadie de la parte ofensiva, se quedarán sin el viaje a Alemania casi con total seguridad. Porteros: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro. Defensas: Dani Carvajal, Jesús Navas, Laporte, Le Normand, Nacho Fernández, Dani Vivian, Pau Cubarsí, Álex Grimaldo, Marc Cucurella. Centrocampistas: Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Marcos Llorente, Pedri, Aleix García, Álex Baena, Fermín López. Delanteros: Álvaro Morata, Joselu, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Ferrán Torres, Nico Williams, Lamine Yamal, Ayoze Pérez.

Ayoze responde a la llamada de España

Antes incluso de ser llamado por De la Fuente, el 10 verdiblanco, con once goles esta temporada, guardaba la esperanza de acudir a una cita de semejante calibre: "Hay algo ahí llámalo corazonada y algo me dices que es posible estar entre los elegidos. A ver lo que dice el seleccionador y a ver si el lunes estoy".

No acaban aquí las reacciones a la convocatoria del tinerfeño, ya que él mismo ha comparecido en los medios del club tras conocer la noticia: como él bien dice (Luis de la Fuente, importante, un momento de confianza para mí, contento e ilusionado por la oportunidad y obviamente ayuda a afrontar esta situación el momento y el estado físico en el que acabe la competición".

"Vivo mi mejor momento. En cuanto a sensaciones, en cuanto a felicidad, futbolísticamente hablando también, son muchos aspectos que al final hacen que te sientas feliz, que rindas mejor, que se demuestren en el campo y es un momento importante para mí, en una edad en la que todavía me queda mucho por dar"

"Es una pena que no vaya Isco"

Repasó también el jugador del Real Betis Balompié la situación de su compañero Isco Alarcón, al que una fractura de peroné en Las Palmas en el final de temporada lo ha privado de ir a Alemania: "Estaba en un momento físico y de confianza muy importante. Es una pena. Al final el futbol muchas veces tiene estas cosas, te viene ese traspié cuando menos te lo esperas. Y es una pena porque todos teníamos muy claro que iba a ser uno de los elegidos por muchos motivos, pero el principal por lo futbolístico. Semana tras semana venía demostrando un grandísimo nivel, marcando la diferencia para nosotros. Una pena que un traspié de este tipo te lleguen ahí tan cerca de un evento tan importante como la Eurocopa. De todo hay una parte positiva, estoy contento del nivel que está dando. Y sobre todo, tenerlo como compañero. La competencia va a ser complicada en la selección".

Ayoze y la competencia en la delantera de España "Hay muy buen nivel y muy buenos jugadores en nuestro país. Y es importante. Al final todos representamos a nuestro país. Lo afronto con la ilusión de que es una competición muy importante y con la conciencia de que representamos a nuestro país". "Quiero seguir en este estado de forma y confianza en el que vengo y ayudar en todo lo posible. Aportar mi granito de arena. Demostrar lo que puedo aportar en diferentes aspectos. Y sobre todo, por encima de todo, con ganas".

Ayoze sobre la lesión que lo tuvo parado dos meses

"La lesión fue un momento difícil durante la temporada. Tuve al final dos meses cuando parecía que iba a ser mucho menos. Me costó después volver a coger sensaciones, el estado físico. Fue un momento complicado porque venía en un buen estado de forma antes de esa lesión. Fue un traspié que no esperas. Es un poco en la línea como Isco. Nunca te esperas algo así. Me costó. Al final, una recompensa al sacrificio, a la constancia y muy contento en ese aspecto".

"Europa era un objetivo muy importante. Creo que el equipo mostró ese compromiso. Mostró que en momentos importantes da la cara. Agradecido en mi caso a mis compañeros, al cuerpo técnico, al míster, por toda la confianza. Y a los aficionados, obviamente. Desde el día uno que llegué, sentí siempre el cariño y el respaldo de ellos"

En cuanto vio su nombre en la lista de Luis de la Fuente, Ayoze se acordó de los suyos: "Pensé en la familia por encima de cualquier otra cosa, echar la vista un poco atrás de los inicios, de donde empezó todo. Y bueno, satisfacción de que ha habido un sacrificio, ha habido un trabajo constante. Y que llegó algo bastante importante, que yo siempre tuve ahí como objetivo, como sueño de poder representar a mi país en el fútbol. Y bueno, llegó".