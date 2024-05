El último mensaje de Félix Garreta en redes sociales

Buenas noticias en el mundo del fútbol. El canterano del Real Betis Félix Garreta, cedido en la SD Amorebieta, sigue dando pasos hacia delante en su recuperación.

Días atrás, el club zornotzarra comunicaba que Félix Martí Garreta había abandonado la UCI y había sido trasladado a planta: "El jugador sigue evolucionando de forma favorable".

La felicitación de Félix a Visus

Incluso mandó un mensaje felicitando al también canterano verdiblanco Ricardo Visus por el partido que se marcó en el Santiago Bernabéu en el cierre liguero frente al Real Madrid, que se saldó con empate a cero.

"Grande papaaaaaa", respondía Félix en la publicación de Instagram que subió Visus al término del encuentro.

Esta mañana, ha querido manifestarse por redes sociales para agradecer todo el cariño recibido, gestos de sus compañeros en el Betis y Amorebieta incluidos, en estos momentos tras el accidente doméstico sufrido.

Garreta inicia un proceso de recuperación que será largo y desea cuanto antes volver al fútbol.

El mensaje completo de Félix Garreta

"Hoy quiero dirigirme a todos vosotros para expresar mi más sincero agradecimiento por los mensajes y las muestras de cariño que he recibido durante estas últimas semanas. Vuestro apoyo ha sido fundamental y me ha dado fuerza inmensa para continuar luchando. Me alegra comunicaros que me encuentro en buenas condiciones, aunque ahora comienza un largo proceso de recuperación. Como os podéis imaginar, estoy deseando veros de nuevo y volver a compartir momentos inolvidables en el fútbol. Gracias por todo".