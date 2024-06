Marc Bartra renueva con el Betis hasta 2025

El Real Betis Balompié ha confirmado este martes la ampliación de Marc Bartra por un año más, algo que era un secreto a voces y a lo que sólo restaba oficialidad.

Se convierte así el catalán en el único central que a ciencia cierta seguirá en el conjunto verdiblanco la próxima temporada, ante la próxima salida de Chadi Riad al Crystal Palace, falta oficialidad, la retirada de Sokratis, y la fuerza que cobra desde Argentina el traspaso de Germán Pezzella a River Plate.

Anuncio del Betis sobre la renovación de Bartra

El Real Betis Balompié y Marc Bartra han acordado prolongar un año más su vinculación con el conjunto bético. Marc Bartra (Sant Jaume dels Domenys, España, 15/01/1991) regresó la pasada temporada al Real Betis para comenzar su segunda etapa como verdiblanco. El defensa catalán llegó a la disciplina bética por primera vez en 2018, sumando cinco temporadas en las que fue clave para la consolidación del Real Betis en Europa y la conquista de la Copa del Rey en 2022.

Marc Bartra ultima su recuperación y aprieta para llegar a la pretemporada del Betis

El central catalán, que sólo pudo disputar tres partidos con el Betis la pasada temporada debido a una grave lesión en el tendón de Aquiles, ha estado trabajando duro en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para llegar en óptimas condiciones al inicio de la pretemporada, ya que no ha podido vestir de verdiblanco desde el 1 de octubre frente al Valencia.

Bartra fue operado con éxito en octubre de 2023 y, desde entonces, ha estado siguiendo un estricto plan de recuperación. El jugador ha ido progresando poco a poco y, aunque todavía no está al 100%, se espera que esté listo para comenzar a entrenar con el grupo en julio.

El regreso de Bartra es una buena noticia para el Betis, ya que el equipo está falto de centrales. Pezzella podría salir en este mercado de fichajes, Sokratis se ha retirado y Chadi Riad está a punto de ser traspasado al Crystal Palace.

La pretemporada comenzará el 8 de julio y Bartra espera estar listo para participar desde el primer día.

Marc Bartra, central del Real Betis, disputa un balón con Robert Lewandowski, del FC Barcelona. / Andreu Dalmau

Mensaje de Bartra en redes al término de la temporada

"Termina la temporada, la más dura y complicada de mis 15 años como profesional, tanto por la lesión como sobretodo a nivel emocional. Volvía con una ilusión enorme, con una sonrisa que no podía evitar con el simple hecho de volver a imaginarme junto a mis compañeros defendiendo al Real Betis Balompié. Volvía con la mente puesta en devolver todo el cariño y confianza recibida tantos años aquí, sobretodo en la última temporada que vivimos antes de irme. Pero muchas veces la vida te pone a prueba, incluso cuando menos lo mereces, pero todos los que me conocéis sabéis que soy un cabezón y que no paro hasta salirme con la mía. Y la mía es que tengo muy claro que voy a volver al 200% para estar al mejor de los niveles. Ni una duda tengo de que así va a ser. Gracias por todo vuestro cariño durante todos estos meses. Y mil gracias a los que estáis y habéis estado a mi lado en este proceso, me siento un privilegiado de teneros. Sois muy grandes".