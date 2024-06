Bartra: "He compartido vestuario con Messi e Iniesta, que han pasado por lesiones duras y me enseñaron a sobreponerme a ellas"

El pasado lunes hizo oficial el Real Betis Balompié la ampliación de contrato de Marc Bartra por una temporada más (2025), en la que el catalán espera desquitarse tras un año en el que apenas pudo participar al inicio por una grave lesión en el tendón de Aquiles.

Ahora Bartra encara la recta final de su recuperación y se marca como objetivo llegar bien al inicio liguero e ir cogiendo sensaciones el mes antes de pretemporada.

El 8 de julio, cuando los de Manuel Pellegrini regresen al trabajo antes de poner rumbo a Austria, primer stage veraniego, podría ser incluso el único central de la primera plantilla, toda vez que la retirada de Sokratis es una realidad, que a la venta de Chadi sólo le falta la oficialidad, y que Pezzella como apuntan desde Argentina puede volver para jugar en River Plate.

Repaso a Europa y su lesión

Comenzaba Bartra haciendo un repaso de la clasificación europea del Betis por cuarto año consecutivo y de la sensación que él tuvo en el partido ante el Valencia: "Estoy muy orgulloso de cómo ha ido la temporada, que habría sido aún mejor sin tantas cosas que han pasado, porque la ambición se respira. En vez de celebrar que estamos otro año más en Europa, queremos más. El club merece estar ahí, así que ojalá se dé la próxima campaña. Cuando tuve que pedir el cambio al descanso ante el Valencia, la sensación es que no podía correr ni saltar. Los dos partidos anteriores no había rendido al 100%. Las ganas que tenía estaban solapando la lesión. Hasta donde pude, llegué. Se llegó al acuerdo de operar para, una vez recuperado, no volver a pensar en el talón y llegar al 200%, con todas las garantías".

"Sabía que serían muchos meses de lesión. Esperaba volver antes, pero cuando hay una lesión así hay momentos. Esperábamos que fuera mejor, pero se decidió hacer las cosas bien, con pasos firmes, aunque fuese más lento el proceso, pero con garantías de encontrarme a mi nivel. Estoy con muchísimas ganas de competir. Es lo que me mantiene vivo y poder ayudar al Betis. Me siento con más ganas que nunca de volver a tener alegrías".

Bartra quiere volver en pretemporada

"Aún sigo entrenándome y lo haré toda esta semana. Me iré unos días a la playa, aunque pasando seguramente por el gimnasio por las mañanas. Ya empiezo a verme bien, arrancando de verdad. El objetivo principal es estar al cien por cien cuando empiecen los partidos oficiales. Veremos si en pretemporada me incorporo paulatinamente o como el resto".

"Hay momentos en los que doy gracias por haber pasado por esto"

"Llevo 150 partidos y, si hace falta, pensaba en ir a por otros 150. Luego, pasó lo de la lesión, lo que me hace tener, incluso, más ganas. Han confiado en mí y es un honor. Ha sido un continuo aprendizaje. Hasta el día de hoy, viendo la luz, doy gracias por haber pasado por esto. Me ha hecho sacar partes de mí que no conocía. Siempre he tenido fuerza de voluntad, pero no sabía que tanta. He compartido vestuario con futbolistas muy grandes como Iniesta o Messi, gente que ha pasado por lesiones muy duras que me enseñaron que, hasta en momentos muy importantes de sus carreras, sobreponerse a los malos momentos es lo que marca la diferencia, casi al mismo nivel que el talento".

"Nos espera una temporada con muchísima ambición. Sabemos de lo que somos capaces. Somos conscientes de que el equipo está por encima de cualquier jugador. Es muy importante tener jugadores que tengan sentimiento de pertenencia, porque cuando van mal dadas hay que dar un paso adelante. Me siento preparado para ello"

Palabras para Ayoze por su llamada con España

"Quedarse sin vacaciones, si es por una buena casa, bienvenido sea. Ha hecho un año muy bueno. He tenido la suerte de estar dos años y medio, tres, y de jugar muchísimos partidos con España. Y es de lo más grande que hay. Así que seguro que lo va a disfrutar. Ha hecho un año muy bueno. Y encima también que eso le va a dar muchísima confianza como jugador y también nos beneficia en el equipo".

Marc Bartra se entrena en solitario en la Ciudad Deportiva Luis del Sol / Real Betis

Marc Bartra y el Betis

"Es algo que cuando estás dentro, cuando lo vives... Ya de por sí soy pasional, me entrego en todo, es mi manera de ver la vida. Si encima te encuentras con una familia, un club, un vestuario o una afición aún más pasionales, es la mejor mezcla que he encontrado en mi carrera, incluso aun habiendo pasado por clubes con aficiones fuertes, pero aquí ha sido vivir en casa. Sentirme uno más desde el primer momento. Aquí nacieron mis hijos, se me ha querido muchísimo. Ese amor lo he tenido en cada uno de los pasos que hemos ido dando".

"El Betis va más allá del fútbol y de lo deportivo. Cada vez que salgo a la calle, y no solo en Sevilla, incluso en Europa, ves camisetas en sitios que ni te esperas. Me llena muchísimo y siempre ayuda. Ver la cara de felicidad de los niños y la emoción que sienten es todo para mí. Mucho más que otra cosa".

La cantera y el ascenso del Betis Deportivo

"Estoy muy contento por ellos, porque al final también he podido vivir de cerca un poco. No sé si se sabe, pero tengo afinidad con el cuerpo técnico y también con Reyes, la psicóloga, que nos da la oportunidad, también el staff, de poder hacer alguna charla de vez en cuando con ellos. Hace unas semanas atrás estuve con ellos un par de horas hablando, compartiendo vivencias y compartiendo la importancia que tienen en la mente. Y me encantaron... Me encanta la predisposición que tienen para mejorar... No es casualidad que este equipo tenga éxito. Hay trabajo detrás".

"Estuve en el Villamarín en el primer partido, y cuando pasaron y luego ascendieron, fue algo muy bonito. Me alegro y les doy mi enhorabuena y que les sirva como un punto de partida bonito para seguir haciendo cosas grandes, que los veo muy capacitados para ello. Incluso seguro que nos podamos también nutrir de ese talento que hay ahí, porque lo hay mucho. Y eso dice mucho del club. Que el primer equipo esté en Europa, que el segundo equipo ascienda, que estén cada vez superándose. No es casualidad. Se está haciendo muy bien desde las entrañas de este club".