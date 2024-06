Las notas del Real Betis Balompié en la temporada 2023/24

El pasado sábado 25 de mayo concluyó la temporada 2023/24 del Real Betis Balompié, que finalizó en el campeonato en séptima posición y volverá por cuarto año consecutivo a competiciones europeas, en la Conference League.

El conjunto de Manuel Pellegrini no logró pasar de la fase de grupos de la Europa League con Rangers, Sparta Praga y Aris Limassol, quedando tercero y cayendo al playoff de Conference League frente a Dinamo Zagreb, con quien también perdería en un concurso europeo que dejó mucho que desear.

Si el papel en Europa fue discutible, más pobre la participación en Copa del Rey. Empezó en el Francisco de la Hera midiéndose a un equipo de Primera Regional extremeña, el Hernán Cortés, al que le endosó un contundente 1-12. En la fase siguiente no cambió de comunidad autónoma y cerca estuvo el drama frente al Villanueva de la Serena, donde caía por 1-0 en el minuto 88. Abde y Borja Iglesias en los instantes finales impidieron que el sueño copero se desvaneciera a las primeras de cambio.

Europa y Copa del Rey se desvaneció en un mes

Desde aquel 6 de diciembre de 2023 al 13 de enero del nuevo año, los verdiblancos no consiguieron una sola victoria y vieron cómo el Rangers les ganaba en el Benito Villamarín y los dejaba fuera de Europa League, y cómo el día de Reyes en Mendizorroza dejó sin regalos a los suyos tras otro encuentro muy cuestionable frente al Alavés, que los eliminaba de la Copa del Rey.

Logró reponerse con un 15/21 puntos posibles en liga y con la decepción frente al Dinamo Zagreb entre medias en una temporada marcada por las lesiones de piezas claves en diferentes momentos de la temporada.

Un mes de marzo convulso lo puso todo patas arriba en el Betis de Pellegrini con cuatro derrotas consecutivas que lo bajaron hasta la octava posición.

Sin las distracciones de otras competiciones y tras conjurarse después del 0/12, el conjunto verdiblanco se rehizo e incluso recuperó la sexta posición que daba premio a Europa League. Como viene ocurriendo con el chileno en el banquillo, el tramo final liguero lo empujó a competiciones europeas y al caer con la Real Sociedad en el Villamarín, perdió las opciones de ser sexto, pero el empate entre Villarreal y Real Madrid lo hizo certificar el pase a Conference League, donde conocerá a su rival para el playoff previo el próximo 5 de agosto.

El entrenador chileno del Betis, Manuel Pellegrini, da instrucciones durante el partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports contra el Betis disputado este domingo en el estadio Benito Villamarín de Sevilla. / José Manuel Vidal

Las notas de entrenador y jugadores del Real Betis Balompié

Entrenador

(8,5) Manuel Pellegrini: quizá la temporada con más altibajos del chileno desde que llegó a la entidad verdiblanca. La falta de centrales y las lesiones condicionó la Europa League. Principal valedor de la llegada de Isco, el faro del Betis durante la temporada. Por momentos, le faltó verticalidad al equipo y le costó generar gol. A pesar de todo, vuelve a meter al Betis en competiciones europeas por cuarto año consecutivo. El mejor activo del club sin duda alguna.

Porteros

(5,5) Rui Silva: capaz de salvar al equipo en varios partidos con paradas de nivel y de dejar tramos en los mismos de mucha concentración y de saber mandar en su área, como ocurrió en la importantísima victoria en Mestalla. Duda en los balones laterales, donde pierde la referencia al girarse, y en los saques de esquina, quedándose muchas veces bajo palos. Su juego de pies debe mejorar.

(4) Claudio Bravo: dejando a un lado su papel de veterano y de figura importante en un vestuario, dentro del campo comenzó la temporada lesionado y en noviembre disputó su último partido. Reapareció con Chile a finales de marzo, pero se marcha del Betis sin despedirse sobre el césped. Rendimiento dispar cuando defendió la portería en una temporada muy condicionada para él por las lesiones.

(6,5) Fran Vieites: la lesión de Rui Silva frente al Barcelona le hizo comerse un marrón en su debut en Primera Divisón. Tras ello, trabajó en silencio y la lesión de Bravo frente al Aris, con el portugués también en el dique seco, le dio la oportunidad de jugar el derbi en el Sánchez-Pizjuán, con una actuación destacada, como en la jornada siguiente frente a Las Palmas, siendo clave para la victoria. Pellegrini lo premió en el Bernabéu en el cierre liguero. Se ha ganado disputar un puesto la próxima temporada en el primer equipo.

El guardameta del Betis, Rui Silva, durante el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de primera división que disputan frente al Rayo Vallecano en el estadio Benito Villamarín. / José Manuel Vidal

Laterales Derechos

(5) Héctor Bellerín: aprobado raspado en su vuelta al Betis. No fue el Bellerín del año de la Copa del Rey. Las lesiones le hicieron parar en repetidas ocasiones, sobre todo en la segunda parte de temporada. Alternó buenas actuaciones, proyectándose bien en ataque, con días más grises en los que sufrió en defensa.

(6) Aitor Ruibal: siempre al servicio de lo que se necesite. No negocia ni el trabajo ni la lucha, en ataque hace daño, pero a la hora de defender aparecen las carencias de alguien que juega donde haga falta sin ser lateral. Veneno y ADN Betis.

(6,5) Youssouf Sabaly: qué sería del senegalés sin los innumerables problemas musculares y lesiones que siempre copan su actualidad. La irregularidad no le afecta, cuando está disponible demuestra por qué juega por delante de sus competidores. Pellegrini incluso lo ha puesto en la izquierda con tal de no sacarlo del once.

(5) Pablo Busto: dejó buenas sensaciones en su debut frente al Granada en el Villamarín.

El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr intenta superar sin éxito a Youssouf Sabaly, del Betis, durante el partido de la jornada 38 de LaLiga que Real Madrid y Real Betis en el estadio Santiago Bernabéu. / Javier Lizón

Centrales

(7,5) Germán Pezzella: capitán y líder de la defensa del Betis. Hizo mejor a Chadi y junto a él aportó fiabilidad a la zaga verdiblanca. Contundente, seguro y dominante en el juego aéreo. Problemas concretos con marcas individuales. Su mejor temporada desde que regresó a la entidad bética.

(7) Chadi Riad: llegó siendo el cuarto central de la plantilla para entrar en rotación, pero la venta de Luiz Felipe y la grave lesión de Bartra precipitaron su puesta en escena. Lejos de desentonar, pareció desde el primer minuto que la élite estaba hecha para él. Rápido con metros a la espalda, buena salida de balón, central correctivo y atento a sus compañeros. Bajaron algo sus prestaciones tras la Copa África, pero su rendimiento le ha valido un traspaso a la Premier League.

(6) Sokratis Papastathopoulos: a finales de octubre, arribó en Sevilla para completar una defensa en cuadro. Fue cogiendo ritmo y comenzó el año con seis partidos seguidos y ha terminado rindiendo a buen nivel. Su paso por el Betis en pocos meses ha dejado un buen sabor de boca. Contundencia, liderazgo, veteranía y seriedad.

(Sc) Marc Bartra: sólo disputó cuatro encuentros al inicio de la temporada. Se lesionó de gravedad en el tendón de Aquiles. Habrá que esperar para conocer en qué condiciones regresa a la pretemporada.

(Sc) Luiz Felipe: presente en los cuatro primeros duelos antes de marcharse a Arabia Saudí con el mercado europeo cerrado. Dejó un vacío hasta que Chadi Riad se erigió como salvador.

(5) Ricardo Visus: breve participación del canterano en los partidos que ha sido requerido. Con él en el campo, el Betis no sabe lo que es conceder un gol. Cerró la temporada con una buena puesta en escena en el Bernabéu. Listo para jugar en una categoría superior.

(5) Nobel Mendy: sólo jugó los 90' en Mendizorroza en la eliminación copera. Uno de los únicos salvables aquel día. Mostró contundencia y tiene buen futuro por delante.

El defensa argentino del Betis Germán Pezzella pelea una posesión con el delantero kosovar del RCD Mallorca Vedat Muriqi durante el partido correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports disputado este sábado entre el Real Betis y el RCD Mallorca en el estadio Benito Villamarín. / José Manuel Vidal

Laterales izquierdos

(5,5) Juan Miranda: de menos a más. Ha tenido tramos de la temporada en los que no ha logrado hacerse con el puesto de forma contundente sin tener casi competidor. Su final de liga, lo más destacado proyectándose en ataque y sabiendo cerrar su costado.

(3,5) Abner Vinícius: parece un milagro que haya entrado una oferta de 8 millones de euros procedente del Lyon. En defensa ha tenido ciertos partidos adecuados siendo atento con su marca. Desaparecido en ataque salvo en Las Palmas.

(Sc) Xavi Pleguezuelo: doce minutos frente al Dinamo Zagreb.

El defensa del Betis Juan Miranda (celebra su gol durante el partido de LaLiga perteneciente a la jornada 31 que Real Betis y Celta de Vigo disputan este viernes en el estadio Benito Villamarín. / Raúl Caro

Centrocampistas

(7) Guido Rodríguez: no ha sido su mejor año y a pesar de ello, es indiscutible. Cuando ha estado bien es el verdadero pivote del equipo y lo sostiene cuando se rompen los partidos. Atento en las coberturas y demostrando liderazgo dentro del campo.

(8) Johnny Cardoso: la adaptación es un mito, al menos para el estadounidense. Qué forma de exhibirse de manera continuada en el centro del campo. Con él sobre el verde el Betis tiene equilibrio y cada día se asoma más al balcón del área y rompe líneas de presión. Se permite el lujo de dejar ya hasta desplazamientos en largo.

(6) Sergi Altimira: ha disputado menos minutos probablemente de los merecidos. Siempre ha dejado buenas sensaciones y está llamado a coger peso la próxima temporada. Tiene calidad y decide bien dónde tiene que ir el balón.

(6) Marc Roca: sólo con la primera vuelta que hizo ha demostrado que es un muy buen jugador. Es contundente, sabe olvidar un mal partido fuera de posición y reponerse en la suya natural, ayuda en la salida, tiene buen criterio con la pelota en los pies y tiene gol.

(4,5) William Carvalho: las lesiones le han impedido ser regularidad y tener los minutos que necesita para demostrar su clase. Su nivel, muy bajo comparado con años pasados. Dos clases de juego en dos segundas partes frente a Valencia y Atlético de Madrid, con golazo incluido, son insuficientes para un jugador de su categoría. El Betis necesita un sustituto por él.

(Sc) Ginés Sorroche: cinco minutos frente al Dinamo Zagreb.

(Sc) Enrique Fernández: siete minutos frente al Aris Limassol.

Johnny Cardoso durante el partido de la jornada 38 entre Real Madrid y Real Betis en el Santiago Bernabéu. / Europa Press

Mediapuntas

(9) Isco Alarcón: MVP del Betis en la temporada. Uno de los mejores jugadores de la liga ha regresado y ha demostrado cada día que juega a un deporte diferente a sus compañeros. Líder en acciones ofensivas del equipo, goles, exhibiciones continuas, el primero en bajar a recuperar y contagiar al equipo... Es el alma y el faro de los de Pellegrini. Una lesión en mal momento lo ha privado de jugar la Eurocopa.

(5,5) Nabil Fekir: recuperarse de los cruzados no es sencillo. Participativo, siempre quiere dar más, pero ofrece lo que puede. Su calidad es incuestionable. Una gran segunda parte frente al Celta culminada con una obra de arte. El Betis lo ha echado de menos y no ha podido disfrutarlo apenas junto a Isco.

(7) Pablo Fornals: las palabras trabajo y sacrificio están presentes en cada partido que juega. Se asocia bien partiendo desde la derecha, le da profundidad al equipo cuando lo necesita y de vez en cuando demuestra que marcar está en su diccionario. Gran fichaje del Betis en invierno.

(5) Rodri Sánchez: Pellegrini cuenta con él y siempre le da oportunidades, pero es muy irregular y alterna partidos en los que es incisivo en la derecha y genera, con partidos muy fríos y escasa participación.

(5,5) Luiz Henrique: hasta que se marchó, el jugador más desequilibrante de la plantilla. Se queda en eso, luego las decisiones que toma suelen ser erróneas. Un talento irregular.

(5,5) Ez Abde: tiene velocidad, tiene desborde, pero no finaliza las acciones, casi siempre le sobra un toque. Ni él ha dado el paso al frente que se esperaba ni el Betis ha sabido sacar provecho a su rapidez y desequilibrio.

(5,5) Assane Diao: emergió como salvador y marcó tres goles en sus tres primeras titularidades tras debutar en Glasgow. Se fue esfumando y cada vez contó menos. Un jugador en formación que aportó en un periodo concreto con goles, potencia y sacrificio.

Isco y Ayoze celebran el segundo gol del Real Betis a la UD Almería en el Benito Villamarín. / José Manuel Vidal

Delanteros

(8,5) Ayoze Pérez: ha olvidado la pubalgia que tanto le ha lastrado, ha recuperado el olfato goleador y se ha marcado un gran final de temporada recompensado con estar incluido en la prelista de España para la Eurocopa. Sería difícil entender no verlo en Alemania en su debut con La Roja. Cada día es más determinante, clase siempre ha tenido.

(6,5) Willian José: máximo goleador del Betis en la temporada. Siempre suele estar en el sitio y sabe jugar de espaldas. Su falta de aceleración condiciona los ataques del equipo en ocasiones. Cuando el Betis no carga el área su participación suele ser escasa.

(6) Cédric Bakambu: un soplo de aire fresco. Dinámico, eléctrico, crea peligro... Una lesión larga e inoportuna cuando mejor estaba lo impidió hacer realidad las sensaciones que mostró en lo poco que jugó.

(5,5) Chimy Ávila: contagia al grupo con su energía y ha peleado cada balón que ha disputado. Un buen partido contra el Athletic con gol incluido para un jugador que debe rebajar su temperamento. Ofrece siempre algo diferente y tiene gol.

(4,5) Borja Iglesias: un gol en Villanueva de la Serena sirvió para evitar un drama. Su peor año en el Betis. Con él en el campo, el Betis tiene recursos diferentes que con Willian José, pero el gol se le ha resistido este año.