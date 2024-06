Ángel Haro: "Hay salidas que preocupan más que otras"

Ofreció el presidente del Real Betis Balompié una extensa rueda de prensa este jueves en la que repasó los nombres propios del mercado actual que se avecina y las situaciones de varios jugadores, así como dando pista de en qué posiciones se tiene que focalizar el conjunto verdiblanco y cuáles son los perfiles que encajan con la actual situación económica.

Uno de los temas de actualidad es Ayoze Pérez. El tinerfeño hizo el miércoles su debut con la absoluta de España, en un amistoso frente a Andorra (5-0), en el que dejó un gran sabor de boca además de abrir la lata con un golazo y asistir a Oyarzabal en el segundo.

"Ayoze está feliz en el Betis"

Mucho se ha especulado sobre una posible salida del atacante canario del Betis, pero Haro cree que continuará de verdiblanco: "La situación es que él está feliz en el Betis. Lógicamente, ha hecho una gran temporada, ya venía haciendo una temporada desde cuando llegó aquí, a mitad de temporada. Es cierto que tiene una cláusula baja, también motivado de cómo vino el jugador. El primer semestre que estuvo aquí fue prácticamente gratis, es la realidad. Habrá un diálogo con él, yo creo que Ayoze seguirá en el Betis".

Su alto nivel y su exposición ahora con la selección española lo hace estar más si cabe en el escaparate: "Está a unos niveles muy altos y nunca se sabe, ayer jugó muy bien también, como venía haciéndolo habitualmente. Él sabe que el mercado está abierto, es vivo y cuando hay intereses de equipos que te duplican o te triplican o te multiplican por ocho tu presupuesto, pues la realidad es la que es".

Mecanismo para aumentar la cláusula de Ayoze

"Tenemos un mecanismo que igualando la oferta real y tangible que tuviéramos encima de la mesa, pues esa cláusula ya sería otra cantidad muy diferente, pero claro lo que hablaba antes con el tema del presupuesto, el Betis puede hacer algún pequeño esfuerzo, nosotros no podemos volvernos locos, sabemos dónde estamos. La cláusula es de entre 10 y 12 millones de euros", recalcaba sobre el delantero en caso de que entrara algún interés fuera de lo común por el tinerfeño.

Ayoze Perez celebra el tercer gol del Real Betis a la UD Almería de la jornada 35 en el Benito Villamarín. / Europa Press

No hay oferta por Pezzella

"A nosotros, los tres afectados en este caso: el Betis, Germán y River, por parte de River no ha llegado ninguna oferta, su agente nos dice que no hay de ningún tipo. Lógicamente, suscita interés, siempre pasa con un jugador que también le tiene mucho cariño a su club de origen y yo creo que las declaraciones que ha hecho hay que enmarcarlas en ese contexto en el que le tiene cariño, pero nosotros no nos hemos despedido de Pezzela, estamos encantados de que siga siendo capitán del Betis y no tenemos novedad. Si hubiera novedad actuaríamos en consecuencia. Tiene una cláusula, si al final alguien ejerce la cláusula, claro que puede hacerlo. No se han puesto en contacto con nosotros y las conversaciones que tenemos con Germán y con su agente no invitan a pensar que haya una oferta a corto plazo".

"Veo complicado que siga Guido"

"Sinceramente lo veo complicado, ahora, nunca se puede saber si esto está terminado o no. Nosotros hicimos en su momento una oferta de renovación, aquí la oferta depende también de que la otra parte la acepte, le dimos un tiempo a esa oferta porque no había una respuesta y teníamos que darle ese tiempo, y a partir de aquí yo creo que Guido está viendo opciones que tiene en el mercado, y siendo un jugador libre, y entendiendo que cuando eres libre siempre se puede pagar más salario por un jugador, tendrá opciones interesantes. Lo que te puedo decir del jugador es que durante el tiempo que ha estado en el Betis ha sido un magnífico profesional, es un tío de verdad a nivel personal fantástico, pero bueno, no ha querido renovar porque entiende además que puede tener opciones de unos salarios mayores y eso es respetable".

Miranda y el Betis quieren seguir pero no hay acuerdo

"Juan manifiesta que quiere quedarse en el Betis, al Betis le gustaría que siguiera, pero en unos estándares de salario que el Betis entienda razonables y que pueda pagar. Si Juan entiende que el salario que quiere ganar es otro y encuentra un club que se lo pague, pues también, fin, quiero decir que le daremos la mano y le daremos las gracias por el tiempo que ha estado aquí en el club".

"Hay salidas que preocupan más que otras" "Hay jugadores que preocupan más que otros su salida, pero también digo que tenemos, por todos los jugadores que están en el club, hay opciones detrás, unas más trabajadas, otras menos trabajadas, porque lógicamente hasta que no tienes esa salida no puedes trabajarla intensamente, pero nos preocupa relativamente. Nos preocupa por la calidad o el rendimiento que están dando algunos de estos jugadores. Quizá Ayoze, por la situación que tiene de cláusula y demás, puede ser la más preocupante. Va a depender también mucho de nosotros y no me preocupa. Hay algunas puntuales que te pueden preocupar, pero estamos muy en contacto con ellos y si se producen, pues trabajaremos para sustituir a estos jugadores".

Clubes que preguntan por Borja Iglesias

"Estamos encontrando que algunos clubes preguntan a la dirección deportiva de cuál es nuestra postura con Borja, también tenemos que hablar con el jugador de qué es lo que él piensa, no sé, puede que esté abierto a otros equipos, pero no a cualquier equipo y no a cualquier condición, y también el Betis, si él quiere seguir aquí está su casa, no olvidemos que Borja nos ha dado también mucho, sin ir más lejos la Copa del Rey, ha metido en semifinales y también en la final. Es un jugador importante y no debemos olvidar lo que ha hecho por el Betis, ha tenido una temporada mala, ha estado cedido y ahora vuelve. Hablaremos con él, si él quiere seguir en el Betis, pues seguirá en el Betis, que tiene contrato en vigor, si quiere explorar otras vías, le pondremos encima de la mesa a aquellos clubes que han preguntado, que han tenido Interés por él y lo hablaremos".

Fekir y el mercado árabe

"Nabil nos ha dado mucho, realmente no creo que piense que su etapa como futbolista está terminada, ni mucho menos, ni creo que en el Betis, pero es verdad que todos los veranos siempre hay movimiento con Fekir, el mercado árabe es un mercado muy activo, donde gusta este tipo de jugador, y todos los veranos siempre hay aproximación, y me imagino que este será otro verano donde haya una aproximación. Se hablará con el jugador, y si es una oferta válida para el club, y Nabil está contento, pues llegaremos a un acuerdo, y si no, pues encantado de tener aquí a Nabil, y que siga siendo Nabil, que yo creo que llegará a ser otra vez cuando se recupere totalmente de su lesión".

"Manuel no quiere perder calidad en la plantilla"

Nombres propios como William Carvalho, Nabil Fekir o Willian José, que están en el escaparate, pero han sido importantes y lo son en el Betis, responden a la demanda entre otros jugadores de Pellegrini para no bajar el nivel de la plantilla.

"A Manuel lo que le preocupa lógicamente es que no haya calidad, entonces cuando él habla de que es difícil, es cierto que es difícil, pero para eso está la dirección deportiva, en hacer un trabajo de traer a jugadores que tengan esa calidad y que realmente tengan unas remuneraciones que el Betis pueda pagar. Pero a mí no me preocupa eso porque creo que se está haciendo un gran trabajo la dirección deportiva, y a Manuel hay que entenderlo porque lógicamente lo que no quiere es tener menos elementos de calidad dentro de la plantilla.

En permanente contacto

"Tenemos un diálogo permanente con Manuel, con cierta asiduidad. Reuniones periódicas y hablamos de todo, y ya el contacto que tiene Manu con el entrenador es permanente y varias veces al día".