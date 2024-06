Haro: "El Betis tiene que ir con ambición y entender que vamos a pasar la ronda previa de Conference"

La hoja de ruta en este mercado veraniego del Real Betis Balompié en cuanto a fichajes está marcada y se buscarán jugadores que puedan dejar una plusvalía futura para ir cada vez equilibrando mejor las cuentas de la entidad.

En ese marco de entradas, uno de los nombres propios que resuenan con más fuerza es el portero de la UD Las Palmas, Álvaro Valles, quien quiere desembarcar en la entidad verdiblanca.

El elegido es Valles, pero no a cualquier precio

El guardameta de La Rinconada tiene contrato en vigor y el club grancanario, por el momento, no está dispuesto a rebajar sus pretensiones. Ello no impide, que finalmente acabe por vestir de verdiblanco.

"Es uno de los nombres como muchos que trabaja la dirección deportiva y es cierto que en la Comisión Deportiva es un nombre que hemos tenido encima de la mesa. Un jugador que es de la casa y gusta. A partir de ahí, tiene contrato en vigor con un club, con Las Palmas, que por lo que veo parece que quiere una cantidad excesivamente alta. Es una de las opciones que se valoran en el mercado y ya veremos", comentaba Haro sobre Valles.

La vuelta de Lo Celso no está vinculada a la continuidad de Fekir

"No puedo hablar de muchas opciones de futuro, he hablado de algunas de jugadores concretos como Guido tal, que son jugadores con contrato en el club, no me importa, pero también entender que el mercado está comenzando y son opciones que suenan, también la de Gio es recurrente, ¿por qué? Porque todos tenemos la imagen y el recuerdo del buen año que hizo en el Betis. Realmente no hay ahora mismo, ni el Betis ha hecho ningún planteamiento al Tottenham, ni tenemos una oferta encima de la mesa. Son jugadores que gustan, a todos los aficionados, pero no hay nada".

Ceballos, descartado por Haro

"Las probabilidades de que Dani juegue este año en el Betis son remotas, o sea, no las veo, ha renovado con el Real Madrid, me imagino que ha renovado para jugar y en el Betis no veo que se dé la circunstancia para que ahora Dani pueda recalar".

"Tenemos que buscar jugadores que refresquen la plantilla" "Sí, sobre todo porque hay jugadores que terminan contratos, hay jugadores que pueden a lo mejor entender que ya quieren salir, nosotros también tenemos que buscar jugadores que de alguna manera refresquen la plantilla, jugadores jóvenes con cierta proyección, siempre buscando este equilibrio entre jugadores veteranos con rendimiento y jugadores con proyección y canteranos, pero creo que puede haber bastante movimiento, no sé si 14, pero bueno, creo que va a haber movimiento".

Luis Rioja, uno más en la lista

"Con Luis hablamos en su momento y es cierto que estuvo cerca, pero dependíamos de alguna salida que parecía que se iba a dar y luego no se dio, y luego al jugador ya le quedaba un año de contrato. También él a la vez tiene algo que decir y es verdad, por lo que he leído, tampoco estoy muy al día de si es verdad de que este interés por el Valencia está ahí. Tendrá opciones y bueno, pues un jugador que también suena y que tenemos ahí en la lista junto a otros".

Haro invita al optimismo con el trabajo de la dirección deportiva de Fajardo

Subrayaba el presidente que "hay que tener confianza en el trabajo que se hace desde la dirección deportiva, porque hemos tenido salidas importantes, pero también han llegado jugadores importantes. Este año creo que teníamos una buena plantilla y hemos llegado a 11".

Admite que les "hubiera gustado un poquito más" en la temporada, pero también hay que "tener en cuenta la cantidad de lesiones de jugadores muy importantes en momentos claves de la temporada". "Yo tengo tranquilidad porque creo que tenemos un buen equipo técnico, una buena dirección deportiva. Si se producen salidas, llegarán jugadores. Y ahí tenéis los números. A lo largo de estos años hemos tenido ventas y compras más o menos balanceadas, incluso un poquito positivas, y hay que ser optimistas".

"El Betis tiene que ir con ambición y entender que vamos a pasar la ronda previa de Conference"

No estará la plantilla supeditada a la ronda previa de Conference League que el Betis disputará el 22 y el 29 de agosto: "El Betis no puede hacer esos ejercicios de condicionar. El Betis tiene que ir con ambición y entender que vamos a pasar la ronda y tomarnos esa ronda como una final. Todos: aficionados, cuerpo técnico, jugadores, y tenemos que hacer la plantilla entendiendo que vamos a estar en la liga de Conference. Y ese tiene que ser nuestro objetivo. Si no se da, que hay que verlo como un accidente grave, pues tendríamos que tener plusvalía de 16 o 15 millones para poder encajar ahí y tapar el agujero de esas pérdidas".

"No veo al Betis haciendo compras de 20 millones de euros. Tiene que ser una situación muy excepcional y que vengamos de plusvalías de 60-70 millones, pero en el escenario que valoramos no se contempla una adquisición por ese valor. Adquisiciones parciales, que se puedan aproximar a 12 o 14 comprando un porcentaje, se podría mirar, pero 20 millones es una cantidad que no nos tenemos que mover en ella"

Experiencia, plusvalías y cantera: la base de la plantilla

"No nos negamos a jugadores que tengan experiencia, que vengan en un momento de vida que probablemente no se tenga plusvalía con ellos, o que las plusvalías van a ser mínimas, pero que aporten muchísimo. Tenemos que ver la plantilla como un ente global, donde un jugador puede complementar a otro jugador joven que llega. No nos negamos tampoco. Hablo de equilibrio. Es verdad que estos jugadores revalorizables hay que tenerlos en cuenta. Y luego hay que tener una plantilla que permita que aquellos jugadores de la cantera proyectables puedan proyectarse. Si al final se tapa la cantera de jugadores con experiencia, con rendimiento, pues estos jugadores que vengan de la cantera no van a jugar".

"Con respecto a la línea sucesoria que viene de la cantera en la portería estamos contentos, tenemos buen nivel. Todavía hay que ver, tenemos jugadores sub-17 que tienen buena pinta en la portería, Fran Vieites va a formar parte del primer equipo, y el tercer portero es una conversación que estamos teniendo, sobre si debe ser con experiencia o no", aclaraba Haro al ser preguntado por la posibilidad de ver a Adrián San Miguel de nuevo de verdiblanco, por quien ya había claros avances para que recalara.

El centrocampista del Betis Marc Roca y Pedri, centrocampista del FC Barcelona durante el partido de la jornada 21 de la Liga EA Sports que se disputa este domingo en el estadio Benito Villamarín. / José Manuel Vidal

Marc Roca, es una realidad

"Con Marc Roca estamos casi convencidos, por no decir al 100%, que va a seguir en la próxima temporada aquí. El tema de la propiedad o no va a depender de la negociación que tengamos con el Leeds y que sea en unas condiciones que entendamos suficientes, porque si no, Marc va a estar en situación de cedido. Por eso somos optimistas en que cuanto más se quede. Respecto al pivote, si sale Guido, evidentemente habrá que reforzar, y sobre todo si sale Guido y William Carvalho, creo que hay que reforzar el medio centro".

"Vamos a tener una plantilla competitiva de nivel similar que va a dar para competir por estar en Europa"



Porcentaje de venta de Chadi Riad

"No solemos hablar de cantidades, sabíais que era una propiedad compartida, donde nosotros teníamos una opción de compra que podíamos ejercer, lo hemos comprado, el Barcelona tenía el 50% de la plusvalía, pero bueno, en orden de magnitud, entre 6 y 7 millones de euros. Creo que la plusvalía que ha supuesto la venta de un jugador que como sabéis ha estado un año y ha dado un rendimiento importante. La defensa es otra de las líneas que tenemos que reforzar", remataba Haro aclarando la necesidad imperiosa de acertar en los dos centrales.

El Betis busca volver a la norma 1:1 en los próximos meses estivales

La entidad verdiblanca tiene como objetivo cubrir la ampliación de capital de 43 millones de euros y los traspasos realizados para poder cumplir con la normativa financiera.

Según ha explicado el presidente Ángel Haro, el Real Betis tiene como objetivo principal para los próximos meses estivales regresar a la norma 1:1, que establece que los gastos en salarios no pueden superar los ingresos del club. Para ello, la entidad verdiblanca deberá cubrir la ampliación de capital de 43 millones de euros que fue aprobada por los accionistas el pasado mes de agosto, además de los traspasos ya realizados de Chadi Riad al Crystal Palace, Abner al Olympique de Lyon y Juan Cruz al Leganés.

De no haber aprobado esta ampliación, el límite salarial del club para la próxima temporada se habría situado en unos 89 millones de euros, una situación que habría obligado a realizar importantes recortes en salarios y llevar a cabo ventas de jugadores.

Con el proceso de ampliación de capital ya en marcha y las estimaciones de LaLiga, se prevé que el Real Betis goce de un límite salarial de 108 millones de euros para la campaña 2024/2025.

Límite 1:1

"Estamos teniendo un límite por encima de lo que ya hablamos, del límite que nos dan, que nos daría el 1-1, siempre se tienen que producir salidas, salidas que generen o un colchón de salario, o bien una plusvalía que te permitan subir el límite, o sea, las salidas son necesarias. Si no hubiera ninguna salida, que ya hay salidas que se van a producir simplemente por terminación de contrato, de algunos de los que estoy hablando, si no siguen, si no hubiera ninguna salida no tenemos límite adicional".

"Creo que este verano llegaremos a ese límite 1:1, pero ya digo, más que obsesionarse con ese límite 1:1 es tener un límite necesario para tener una plantilla deportiva de nivel. Creemos que, en los valores que nos estamos moviendo, vamos a tener esa plantilla".