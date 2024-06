El Betis cerca de alcanzar la norma 1:1 en el mercado de verano

El Real Betis Balompié se encuentra cerca de alcanzar la famosa norma 1:1 en este mercado de verano, según ha informado el presidente Ángel Haro. Esta norma permitiría al club reinvertir la totalidad de lo que ingrese por traspasos o cesiones en fichajes y salarios.

En los últimos años, el Betis ha tenido su límite salarial sobrepasado, lo que le ha impedido reinvertir más de una cuarta parte de lo que ingresaba por cada operación. Esta situación ha dificultado la planificación de la plantilla deportiva y ha obligado al club a realizar algunas ventas importantes.

Sin embargo, este verano la situación parece ser diferente. La entidad verdiblanca ya ha dado algunos pasos importantes para alcanzar la norma 1:1, como la ampliación de capital de 43 millones de euros aprobada por los accionistas el pasado mes de agosto. Además, el club ya ha cerrado los traspasos de Chadi Riad al Crystal Palace, Abner al Olympique de Lyon y Juan Cruz al Leganés.

La previsión es de un límite salarial de 108 millones

Con estas operaciones y el proceso de ampliación de capital en marcha, se estima que el Betis tendrá un límite salarial de 108 millones de euros para la temporada 2024/2025. Esta cifra podría aumentar si el club obtiene más de 20 millones de euros en beneficios adicionales, ya sea por traspasos o por la reducción de la masa salarial.

En la pasada temporada, el límite salarial del Betis era de 118 millones de euros. Sin embargo, esta cifra se vio reducida debido a la clasificación del club para la Conference League.

"Estamos muy cerca"

"Estamos cercanos. En la medida que tengamos un coste de la plantilla deportiva que se encuentre dentro del límite salarial, estimado en torno a 108 millones de euros", ha asegurado el presidente Ángel Haro. "Ya estamos muy cerca, en torno a cuatro o cinco millones de euros".

Haro confía en que el Betis pueda alcanzar la norma 1:1 este mismo verano. "Creo que este verano llegaremos a ese límite 1:1", ha dicho. "Pero más que obsesionarse con ese límite 1:1 es tener un límite necesario para tener una plantilla deportiva de nivel. Creemos que, en los valores que nos estamos moviendo, vamos a tener esa plantilla".

"Tengo, la verdad, mucha ilusión en el nuevo estadio, lo que significa también otro salto de calidad del club a nivel institucional, a nivel también presupuestario y también las finanzas del club"

Alcanzar la norma 1:1 sería una gran noticia para el Betis, ya que le permitiría mayor flexibilidad a la hora de planificar la plantilla y reforzar el equipo de cara a la próxima temporada.

"Si al final estamos teniendo un límite por encima de lo que ya hablamos del límite que nos dan, que nos daría el 1-1, siempre se tienen que producir salidas, salidas que generen o un colchón de salario, o bien una plusvalía que te permitan subir el límite, o sea, las salidas son necesarias. Si no hubiera ninguna salida, que ya hay salidas que se van a producir simplemente por terminación de contrato, de algunos de los que estoy hablando, si no siguen, si no hubiera ninguna salida, no tenemos límite adicional".

Valoración de Haro sobre los objetivos de la temporada pasada

Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, ha realizado una valoración de la temporada pasada del club verdiblanco. En declaraciones a los medios, Haro ha calificado el año como "bueno", aunque ha reconocido que "no ha sido sobresaliente" y que hay margen para seguir creciendo.

"La percepción que tengo, incluso más que como presidente, como aficionado, es que ha sido un buen año. Desde luego, en las competiciones europeas y en la Copa ha sido un mal año. No hemos competido, por lo tanto, ahí muy mal. Y en lo que es competir, por estar en Europa, es lo que hemos logrado. Por tanto, en ese sentido, pues un buen año. No es un año sobresaliente, ni mucho menos. Un año razonable, luchando por donde tenemos que estar. Podemos seguir creciendo siempre que estemos en Europa. Y este año lo que tenemos que hacer es competir otra vez por estar en Europa, hacerlo bastante mejor en Copa y hacerlo bastante mejor en la competición europea".

"No todos están en venta, pero cualquier oferta se valora" Haro también se ha referido al tema de las ventas de jugadores. El presidente ha asegurado que el club no está en el mercado para vender, pero que "cualquier oferta se valora". "No todos están en venta, pero cualquier oferta se valora", ha dicho Haro. "Se trabaja con el jugador en cuestión y lo que tenemos que tener es un buen trabajo en Secretaría Técnica, Dirección Deportiva, para tener el reemplazo de ese jugador. Pero decir que nadie es intransferible, entonces dice las renovaciones de algún jugador para darle valor y demás, pero hoy en día intransferible no es nadie. Hay jugadores que no nos gustaría por el momento, por lo que aportan que se fuera, pero bueno, para eso también están las cláusulas. Decir que alguien es intransferible, cuando le pones una cláusula, ya estás diciendo que es intransferible en un importe determinado".

Quejas sobre la ampliación de capital

"Es fruto muchas veces de las limitaciones legales que tenemos, lo que decía con respecto a la cesión. Claro, si hay un notario que tiene que validar la firma del que cede las acciones y el que la recibe, es que hay un notario. Además, no solamente hemos hecho el proceso de cesión, sino además el de cobro. Entonces hoy hemos tenido el proceso donde se cede a alguien cobrando la suscripción de esas acciones. Es normal que cuando se te acumule gente en el mismo momento... Pero que eso no lo puede hacer alguien al margen del club. O sea, cualquiera que quiera ceder sus acciones va a su notario de confianza, firma que le cede las acciones y hace su transferencia vía página web. El tema de esto son facilidades adicionales, porque entendemos que hay gente que lógicamente lo que quiere es el cara a cara y ahí está el club para responder. Pero que hay limitaciones físicas porque el notario nos dice que es la primera vez que ve esto, que hacemos que el notario se venga aquí para hacer un tema de cesión, pero es que no podemos tener 15 notarios. Y sobre todo porque es una hora determinada y muchas veces la planificación de la hora a la que llega la gente no la podemos tener".

Haro, optimista con cubrir la ampliación de capital

"Soy muy optimista, no solamente por la cierta tranquilidad que da la ampliación de capital para tener una plantilla que después hay que competir. Estamos hablando que luego nuestros competidores más directos también tienen una plantilla de órdenes similares y vas a luchar entre quedar el octavo. Afortunadamente, ojalá sigamos en esa época donde nuestra lucha sea en quedar el octavo, el sexto o el quinto, ojalá el cuarto. Pero, sobre todo, soy muy optimista con lo que viene"!.

Ilusión con el Nuevo Benito Villamarín

"Tengo mucha ilusión en el nuevo estadio, lo que significa también otro salto de calidad del club a nivel institucional, a nivel también presupuestario y también las finanzas del club, que entiendo que hemos pasado por este bache importante. En la medida que sigamos con esta tónica vamos a paliarla y como prueba es que estamos teniendo un rating crediticio. Estamos viendo que ya las entidades potentes se acercan al Betis, lo que antes era un poco como ibas a acercarte ahí y te decía oye, pues te voy a cobrar los gastos financieros que me dé la gana."