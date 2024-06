Manuel Pellegrini: "Tengo una deuda con Chile"

El entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, recibió este miércoles un merecido homenaje en el Congreso Nacional de Chile, donde se reconoció su extensa y brillante carrera como entrenador de fútbol.

Durante la ceremonia, Pellegrini fue elogiado y ovacionado por todos los presentes, quienes destacaron sus logros al frente de prestigiosos clubes como el Real Madrid, Málaga y West Ham.

"Una deuda con Chile"

Más allá de los reconocimientos a su trayectoria internacional, Pellegrini aprovechó el momento para referirse a su relación con la selección chilena. En este sentido, el técnico verdiblanco afirmó que "muchas veces no pude venir a la selección chilena", algo que lo llena de cierta pena y le genera una "deuda" con el país.

Sin embargo, Pellegrini también enfatizó en la importancia de contar con un proyecto adecuado para asumir la dirección técnica de La Roja. "No me siento 100% culpable de esa deuda", señaló, "porque no creo tener la preparación para dirigir al fútbol chileno completo a través de la parte técnica, también hay una parte dirigencial, una parte de formación y una serie de conceptos que te llevan a un Mundial".

Claudio Bravo: "Puede ser muy útil"

Por último, Pellegrini se refirió a la situación de Claudio Bravo, quien se encuentra sin equipo tras su salida del Real Betis. Sobre el futuro del portero, el entrenador chileno aseguró que "puede ser muy útil" tanto para los próximos partidos de Copa América como para el siguiente club que lo contrate.

Ángel Haro ratificó la figura de Manuel Pellegrini

El presidente del Real Betis Ángel Haro, entre otros temas que repasó este jueves con la prensa, habló sobre el entrenador, Manuel Pellegrini, de quien se escuchan a menudo cantos de sirena, pero afirma que lo ve tranquilo e implicado en el proyecto.

"De lo que se desprenden las conversaciones que tengo con él o las comidas, no me dice nada que me invite a pensar que no está a gusto aquí. Todo lo contrario, yo creo que está a gusto aquí y quiere estar toda la vida. No me da una impresión u otra cosa. Son las cosas que se publican, lo que pueda llegar. A mí no me da ningún tipo de sensación de que él esté aquí mal. Lo veo bien, lo veo ilusionado".

La llegada de Arturo Salah y la Copa América

En relación al futuro de la selección chilena con la llegada de Ricardo Gareca al mando técnico y la próxima Copa América a disputarse en Estados Unidos, Pellegrini expresó su total respaldo al nuevo entrenador. "Es un técnico con mucha experiencia a nivel de selecciones, además tiene una carrera como futbolista muy destacada", dijo. "Con todo el conocimiento que tiene, elegirá los mejores nombres para intentar llegar lo más arriba posible con Chile. Solamente le deseo la mejor de las suertes y apoyémoslo en cada una de las decisiones que él tome".

Homenaje merecido a un grande del fútbol chileno

El homenaje realizado a Manuel Pellegrini en la Cámara de Diputados fue un merecido reconocimiento a uno de los entrenadores más exitosos de la historia de Chile. Su trayectoria internacional y su compromiso con el fútbol nacional lo convierten en un referente para las nuevas generaciones de futbolistas y entrenadores. La llegada de Arturo Salah a la Federación de Fútbol de Chile (ANFP) abre una nueva etapa para la Roja, y la experiencia y sabiduría de Pellegrini podrían ser un aporte fundamental para el futuro del seleccionado chileno.