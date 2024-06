La Argentina de Pezzella y Guido debutará esta madrugada ante Canadá

Con la Eurocopa ya inmersa en su segunda jornada, esta madrugada dará comienzo la Copa América 2024 de Estados Unidos con el partido inaugural entre Argentina y Canadá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en Georgia.

Especial atención en el máximo evento de selecciones americano tendrá el Real Betis, sobre todo en la Albiceleste, donde cuenta con la presencia de dos de sus jugadores, por ahora, y del gran anhelo del mercado veraniego en clave verdiblanca.

Argentina defenderá título y buscará emular a España

Lionel Scaloni buscará al frente de Argentina repetir lo conseguido por España entre 2008 y 2012, cuando La Roja encadenó Eurocopa, Mundial y Eurocopa.

En 2021, 28 años después de proclamarse campeón de la trigesimosexta edición de la Copa América en 1993 disputada en Ecuador tras vencer a México en el Monumental de Guayaquil, los argentinos derrotaron a Brasil en Maracaná con un gol de Di María.

Tricampeona del mundo (1978, 1986 y 2022) y campeona de América en quince ocasiones, con Messi como máximo goleador de los recientes certámenes de 2021 y 2022, Argentina debutará como defensora del título logrado en Río de Janeiro con una generación de jugadores para los que Estados Unidos será su adiós del combinado nacional.

Pezzella y Guido: distintos escenarios y difíciles probabilidades

A principios de mayo, Germán Pezzella sufrió una fractura en el dedo meñique del pie, como avanzó Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al Almería: "tiene un golpe en el dedo, probablemente tenga una fractura".

Ello le hizo perderse los últimos cuatro choques ligueros del Betis en los partidos clave por asaltar la sexta plaza, que finalmente no pudo conseguir y terminó la campaña séptimo, por lo que disputará la Conference League a partir de agosto, cuando jugará la previa los días 22 y 29.

Aunque Scaloni ha contado con él entre los 26 que viajan a Estados Unidos, tiene complicado partir de inicio frente a Canadá. Recuperado ya e integrado al grupo con normalidad, Pezzella sabe que tiene por delante en la albiceleste a Cuti Romero, Nico Otamendi y Lisandro Martínez. De ellos tres, dos serán titulares.

El central de Bahía Blanca, como se ha deslizado en repetidas ocasiones desde Argentina, ha contado con acercamientos para abandonar la nave bética y volver a River Plate, pero Ángel Haro dejó claro el pasado 6 de junio que "a nosotros, los tres afectados en este caso: el Betis, Germán y River, por parte de River no ha llegado ninguna oferta, su agente nos dice que no hay de ningún tipo. Lógicamente, suscita interés, siempre pasa con un jugador que también le tiene mucho cariño a su club de origen y yo creo que las declaraciones que ha hecho hay que enmarcarlas en ese contexto en el que le tiene cariño, pero nosotros no nos hemos despedido de Pezzella, estamos encantados de que siga siendo capitán del Betis y no tenemos novedad. Si hubiera novedad actuaríamos en consecuencia".

Guido, en sus últimos días como jugador del Betis

Dos años lleva el Real Betis con Guido Rodríguez en un tira y afloja para renovar al pivote de Saénz Peña, que siempre ha esquivado por medio de sus agentes prolongar su contrato en La Palmera. En diez días, el argentino será agente libre, y tendrá que buscar un destino, aunque candidatos parecen no faltarle.

Atlético de Madrid y FC Barcelona con Simeone y Xavi como valedores, respectivamente, fueron los primeros en pujar por la incorporación de Guido. Los colchoneros desmintieron el interés, y los azulgranas, tras la salida de Xavi Hernández, también desistió.

Avanzó el medio italiano Il Giorno, que el aún pivote verdiblanco reclamaría una prima de fichaje y tres años de contrato para sentarse a negociar con la Atalanta su llegada al Calcio. Esta madrugada, esperará su turno desde el banquillo.

"Veo complicado que siga Guido"

Al igual que desgranó cómo estaba la situación de Pezzella, Haro también habló sobre Guido, al que no ve continuando en el Betis: "Sinceramente, lo veo complicado, ahora, nunca se puede saber si esto está terminado o no. Nosotros hicimos en su momento una oferta de renovación, aquí la oferta depende también de que la otra parte la acepte, le dimos un tiempo a esa oferta porque no había una respuesta y teníamos que darle ese tiempo, y a partir de aquí yo creo que Guido está viendo opciones que tiene en el mercado, y siendo un jugador libre, y entendiendo que cuando eres libre siempre se puede pagar más salario por un jugador, tendrá opciones interesantes. Lo que te puedo decir del jugador es que durante el tiempo que ha estado en el Betis ha sido un magnífico profesional, es un tío de verdad a nivel personal fantástico, pero bueno, no ha querido renovar porque entiende además que puede tener opciones de unos salarios mayores y eso es respetable".

Lionel Messi controla un balón este viernes, previo a un partido amistoso internacional entre las selecciones de Argentina y Guatemala en el estadio FedEx Field en Maryland (EEUU). / Lenin Nolly

Lo Celso, el deseado para sustituir a Fekir

El mercado se encuentra en sus primeros compases, pero en el Betis apunta a ser entretenido y bastante movido. Uno de los nombres propios es el también argentino Giovani Lo Celso, que dejó un grato recuerdo en su paso por la entidad de las trece barras, y que en este verano pueden volver a encontrarse. Una salida de Nabil Fekir, quien tendrá en Arabia Saudí su principal destino, ayudaría al regreso de Gio.

El presidente verdiblanco quiso lanzar un mensaje de calma: "son opciones que suenan, la de Gio es recurrente, ¿por qué? Porque todos tenemos la imagen y el recuerdo del buen año que hizo en el Betis. Realmente no hay ahora mismo, ni el Betis ha hecho ningún planteamiento al Tottenham, ni tenemos una oferta encima de la mesa".

Titular en los dos amistosos previos de Argentina a la Copa América ante Ecuador y Guatemala, el rosarino podría esperar desde el banco su turno ante una medular que estará formada presumiblemente por Paredes, De Paul y Mac Allister.