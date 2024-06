Catalán: "Tenemos una plantilla de mucho valor que nos hace trabajar mucho en el mercado, pero sin prisa"

La hoja de ruta en el mercado veraniego del Real Betis Balompié está claramente marcada por los traspasos de Abner y Chadi Riad, la retirada de Sokratis y la no renovación de Juan Miranda, confirmada por José Miguel López Catalán, vicepresidente de la entidad, durante la presentación de Romain Perraud como nuevo jugador verdiblanco.

Se aprovechó el acto de bienvenida al lateral francés, primer fichaje de la temporada 2024/25, para desgranar esos primeros movimientos de mercado, encaminados tras la llegada del galo a reforzar el eje de la zaga: "Tenemos claramente dos posiciones para cubrir, que todos lo sabemos, que es la posición de central, con la salida de Chadi al Crystal Palace y con la retirada de Sokratis. Y el lateral izquierdo, que estamos cubriendo con esta primera incorporación, la de Romain".

Catalán pone en valor a la plantilla para evitar prisas innecesarias

Lógicamente, para que haya nuevas entradas en el Real Betis también es necesario que vayan saliendo jugadores, pero todo ello sin depreciar el valor de los mismos ni acudir al mercado presos por el pánico. "Igual que utilizamos el tema de partido a partido, tenemos que ir jornada a jornada y operación a operación, construyendo eso, teniendo en cuenta las limitaciones económicas".

Hay jugadores que todo hace intuir que van a salir este mercado, como son Borja Iglesias, el mismo WIllian José por el que se deslizan ofertas en Rusia, William Carvalho o Nabil Fekir, que darían aire a la economía bética para afrontar nuevas llegadas: "Trabajamos con la convicción de que tenemos también una plantilla ahora mismo de mucho valor, una base y una estructura del equipo, que estamos muy contentos, tanto el entrenador como la dirección deportiva. Eso nos hace trabajar mucho, pero también estar sin ningún tipo de prisa o pánico".

Sobre Miranda y Guido: "Las ofertas de renovación no han sido aceptadas"

Terminan contrato a final de junio Juan Miranda y Guido Rodríguez, y tras muchas negociaciones con los agentes de ambos futbolistas, nunca ha habido un sí por parte de ellos para continuar: "Creo que ambos casos, tanto el de Juan Miranda como el de Guido, bueno, pues como todos sabéis, nosotros llevamos bastante tiempo en negociaciones con ellos, con sus representantes, para darles ofertas de renovación. Y al final esas ofertas no han sido aceptadas. Llega el momento final de su contrato con el Betis, son jugadores hasta el 30 de junio. Ellos todavía también no han hecho oficial o no han firmado con otro club, pero realmente ahora mismo no hay negociaciones abiertas, no parece que haya posibilidad o que vaya a darse que jueguen en este club. En este sentido, si todo va según lo normal, les daremos las gracias por el trabajo que han hecho con nosotros y les desearemos suerte".

Willian José interesa a clubes y por Fekir no hay ofertas

Adelantaba el pasado lunes el medio brasileño UOL Sport que el Spartak de Moscú estáría muy interesado en el fichaje de Willian José. Sus cifras goleadoras esta temporada, 10 goles en el campeonato nacional y 4 en Copa del Rey.

Respondía a ello Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis que "a día de hoy se reciben llamadas y no hay nada cerrado con William José. Distintos intereses de distintos clubes que se están atendiendo y nada más".

"Nabil es un jugador importante para nosotros, con contrato en vigor, uno de nuestros capitanes. No sólo con la situación de Nabil, sino con la situación de cualquier jugador que forme parte de esta entidad. Si se presenta alguna oferta y es beneficiosa para todas las partes, pues nos sentaremos, la valoraremos y tomaremos una decisión. A día de hoy con Nabil no hay ninguna situación abierta", remataba Fajardo sobre una posible salida del francés en este mercado.

El 30 de junio no es una fecha límite para cerrar ventas o compras

El Betis cerrará el ejercicio contable el próximo 30 de junio, pero ello no marca que pueda haber nuevas altas o bajas en estos últimos días del mes: "Más allá de que sea una fecha de cierre contable y de todo eso, no nos supone un apremio para cerrar algún tipo de operación, ni de venta ni de compra. En ese sentido, me remito a lo que comenté antes de la tranquilidad que tenemos dentro del gran ritmo de trabajo en el que estamos para seguir en el proceso de mercado en el ritmo que queremos. Está claro que estamos muy activos en varias posibles operaciones y cualquiera de ellas puede ir cayendo en los próximos días o semanas".