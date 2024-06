Fajardo y Catalán refrendan la llegada del lateral izquierdo francés Romain Perraud

Este martes 25 de junio se ha presentado a Romain Perraud como nuevo jugador del Real Betis Balompié, siendo de esta manera el primer refuerzo de cara a la temporada 2024/25 que echará a rodar el próximo mes de agosto.

El lateral izquierdo francés llega al Betis para paliar el gran debe del carrilero zurdo que tiene la entidad desde la salida de Álex Moreno al Aston Villa, cuando perdió el recorrido y la profundidad que aportaba el barcelonés.

Catalán avala la llegada de Perraud

Fue José Miguel López Catalán, vicepresidente del club, el primero en tomar la palabra y poner de relieve varios aspectos sobre el fichaje del galo: "Me gustaría destacar su trayectoria. Tiene 26 años, está en un momento magnífico en la carrera de un futbolista para seguir creciendo con el Betis".

Importante para tomar la decisión de su incorporación ha sido su paso por ligas importantes como la Premier League, dos años en el Southampton, y la Ligue 1, especialmente su etapa en el Stade Brestois antes de salir a Inglaterra.

"Tiene la experiencia de un jugador que ha competido ya en la Premier, en la liga francesa, y creemos que eso le va a servir para tener una adaptación a la liga española, que es una liga de gran competencia también. Seguro que desde el principio va a dar buen resultado.

"Acometemos este fichaje con mucha convicción. Cuando un fichaje de este calibre se hace tan pronto, es porque ambas partes están muy convencidas. Por parte del club es importante entender que estábamos muy seguros y muy convencidos de que había que reforzar esta posición por las previsibles salidas tanto de Abner como la no renovación de Miranda", algo que ha permitido trabajar al club toda la temporada e intensificando dicha posición desde el pasado enero, "con un seguimiento grandísimo, visitas e informes".

Romain Perraud acompañado de Manu Fajardo en su presentación / Álex Mérida

Un guiño a Rafael Gordillo

Contó el acto de presentación de Romain Perraud con la habitual presencia de Rafael Gordillo, presidente de la Fundación RBB y director de relaciones institucionales del Real Betis. Catalán quiso acordarse de la sapiencia del extremeño en esa posición para subrayar.

"Dentro de su posición lateral izquierdo, aquí tenemos al gran Rafael Gordillo, que sabe muchísimo de eso. Es importante la potencia que tiene de ida y vuelta, que eso para un lateral es importante, más en nuestro estilo de juego. Y por otra parte, ese equilibrio bueno a nivel ofensivo-defensivo que es tan complicado y que dentro de los informes de la secretaría técnica y de la valoración del entrenador, Romain lo posee".

Manu Fajardo realza la labor del club para la llegada de Perraud

Además de Catalán, Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis, agradeció a la entidad por el trabajo realizado en el fichaje de Perraud, sin olvidarse de ningún estamento: "Me gustaría poner en valor la labor realizada por todos los departamentos del club, involucrados en esta nueva incorporación. Hacer una especial mención a nuestro CEO, Ramón Alarcón, por la labor que lleva a cabo en el día a día. Y también me gustaría poner en valor la labor que realizan todos los miembros del área deportiva, hoy aquí presentes, casi en su totalidad. Y también hacer especial mención para los que no pueden estar en el día de hoy por distintos motivos y también resaltar la labor que lleva a cabo nuestro secretario técnico, Álvaro Ladrón de Guevara".

Manu Fajardo: "Siempre fue la primera opción de mercado" "Nunca hemos tenido duda de que era nuestra primera opción dentro del mercado, así también nos lo ha hecho saber nuestro entrenador cuando le hemos hecho ser partícipe de esta toma de decisión, compartiendo con él información sobre determinados perfiles".

El director deportivo analiza las cualidades del francés

"Ha sido en todo momento una prioridad de mercado para el área deportiva, para nuestro cuerpo técnico y para nuestro entrenador, Manuel Pellegrini. Romain es un perfil de lateral que conocemos perfectamente, un lateral que hemos seguido los últimos años, de su paso por Brest, de su paso por Premier, un lateral que reúne las actitudes físico-técnico-táctico que consideramos que tiene que tener un lateral para formar parte de nuestro equipo, para adaptarse a nuestra identidad de juego, lateral con continuos recorridos, ida y vuelta, que aporta mucho en fase ofensiva, siempre desde un rigor táctico y un equilibrio defensivo".