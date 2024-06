Romain Perraud: "Le comenté a mi madre que tenía intriga por conocer el Betis y finalmente estoy aquí"

El Real Betis Balompié ya tiene a su primer fichaje en este mercado de verano con la incorporación del lateral izquierdo francés Romain Perraud, procedente del Southampton inglés. El jugador, de 26 años, ha firmado un contrato que lo vincula al club verdiblanco hasta 2029.

El galo llegó el lunes a la capital andaluza al Aeropuerto de San Pablo sobre las 13:00 horas y posó ante los medios antes de ser confirmado por los verdiblancos con un vídeo original a última hora de la tarde.

El Betis pagará por el jugador alrededor de 3,5 millones de euros, una cifra que se considera asequible por un futbolista con experiencia en la Ligue 1 francesa y en la Premier League inglesa. Perraud es un lateral izquierdo ofensivo con buen pie y llegada al área, que también destaca por su físico y capacidad de recuperación.

Este martes ha sido presentado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol acompañado del vicepresidente de la entidad, José Miguel Catalán, y del director deportivo, Manu Fajardo.

Tras agradecer a todas las partes implicadas en la negociación, Romain Perraud expresó los motivos que le hicieron decidirse por el Betis: "Llevamos mucho hablando y me gustaba el fervor y la pasión que hay, creo que me voy a adaptar muy bien al estilo de juego y lo que me pida el entrenador".

Brest y Betis, similitudes en el juego

"En el Brest tuve un buen rendimiento porque era un sistema muy ofensivo y me dio el paso para ir a la Premier. El Betis es muy ofensivo y creo que me voy a adaptar bien a este ritmo, a atacar y defender".

"Es cierto que el año pasado no disputé muchos partidos, pero el entrenador y yo no estábamos en la misma línea. Pero en el resto, a través del trabajo he conseguido jugar".

Pellegrini, su llegada y la plantilla

"No he tenido la ocasión de hablar todavía con Pellegrini, pero el club confía ciegamente en mí y lo daré todo en el campo. La Eurocopa no es algo que tenga en la cabeza, quiero darlo todo con el Betis".

"Soy el primer fichaje y pienso que es una ventaja porque he tenido mucho tiempo mentalmente visualizarme aquí, hablar con los miembros del club, y espero darle todo en el campo. Soy un trabajador, constante y espero dar el máximo".

"Todavía no he tenido la ocasión de hablar con ningún compañero. He coincidido con Fornals y Sabaly en el campo y conozco bien a Fekir. La ciudad no la conozco mucho, pero mis padres estuvieron aquí hace 10 años y me han hablado de lo bonita que es la ciudad".

Un honor jugar con Fekir

"No he tenido la ocasión de hablar con Nabil, pero tiene un talento inmenso y será un honor jugar a su lado. Es un auténtico 10, de gran técnica".

Un final predestinado

Repasó por último Perraud que conocía el Betis y que incluso había hablado con su madre del club: "Tenía conocimiento porque soy un apasionado del futbol, del español y había visto cómo era el estadio, la afición, muy sentida. En una conversación informal comentaba con mi madre que me intrigaba el Betis y finalmente he llegado aquí. Conocía a Joaquín, que tiene una trayectoria impresionante".