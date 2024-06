La productora de 'Operación Barrio Inglés' de TVE, en liza por la compra del Real Betis Baloncesto

Emociona Media, un grupo de comunicación multimedia, ha expresado su interés en adquirir los derechos federativos del Real Betis Baloncesto, uno de los clubes históricos de la Liga ACB. Esta empresa sevillana, que vende productos a más de 30 televisiones internacionales y que cuenta también con un área destinada a la ficción y al género documental, quiere que el baloncesto de la capital andaluza no acabe de nuevo en manos extranjeras. El baloncesto sevillano se encuentra en decadencia y sumido en una crisis de identidad, perdiendo aficionados desde hace más de una década.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía de fuentes de la negociación, ésta sería la única oferta en firme para la compra desde Sevilla.

La productora Emociona Media, que está detrás de la serie 'Operación Barrio Inglés' de TVE, ha contado con un 85-90% de equipo técnico andaluz, un porcentaje también mayoritario en el reparto y fue presentada en Sevilla, en presencia de la concejala de Turismo Angie Moreno, el secretario general de cultura de la Junta, José Vélez, el productor, Gonzalo Crespo Gil, y buena parte del reparto, entre otros.

En la entidad verdiblanca no hay una línea marcada sobre qué va a suceder y el proyecto cada vez parece más destinado a romper su vinculación con la marca Betis. De hecho, el club reconoce que debe darle una solución a la sección y su venta es una de las situaciones contempladas.

El pasado 6 de junio, el presidente del Betis, Ángel Haro, compareció ante los medios para desgranar diversas cuestiones de índole económica y deportiva sobre el club, y en ella, el baloncesto también salió a escena.

Haro se quejó de la falta de ayudas

"No tengo claro lo que va a ocurrir. Hay gente que ha llamado para comprar la plaza. A mí me gustaría seguir y me daría pena que Sevilla no tuviera baloncesto. Detrás de esto hay 2.700 niños practicando baloncesto. Si las administraciones no se dan cuenta de eso intentaremos que sigan los niños, pero no el área profesional", declaraba Haro.

Dando a entender el presidente bético que la sección estaba en venta, continuó su discurso: "El Betis acudió en una situación límite, pero con la promesa de tener ayudas de las instituciones que no se han producido. Estoy sensibilizado, porque soy muy del baloncesto. Si ocurre, cada administración tendrá que aguantar su vela, porque no podemos soportar el 95% del presupuesto".

Ángel Haro: "Sevilla tendrá el baloncesto que quieran las administraciones públicas"

Concluyó el dirigente del Betis lanzando una proclama: "A lo largo de este tiempo compramos por un euro y una empresa vinculada a mí puso un millón. Queremos que Sevilla siga teniendo un equipo de baloncesto y que los niños sigan entrenándose. Queremos obligar que el que venga tenga un presupuesto mínimo para poder competir".

Emociona Media, la productora multimedia que quiere comprar el Real Betis Baloncesto

Al hilo de las palabras de Ángel Haro y de las de José Miguel López Catalán, que quieren que Sevilla siga en la élite del baloncesto español, pero no saben cómo abordar la situación, se enmarca el comunicado que ha hecho público este miércoles Emociona Media: "Ante las informaciones difundidas en las últimas semanas sobre la intención de un grupo sevillano de adquirir los derechos federativos del Real Betis Baloncesto, confirmamos que hemos trasladado al Betis y presentado ante Notario una oferta coherente y realista para hacernos responsables del baloncesto de la ciudad", inicia el escrito en redes sociales.

Según fuentes consultadas por este medio, los responsables de esta compañía tienen una larga experiencia en la gestión y relación institucional, como incide los promotores en la nota compartida a través de X: "Tenemos un proyecto de baloncesto de élite para Sevilla protagonizado por personas del baloncesto de la ciudad y empresas, relacionadas con la historia y el presente de nuestro deporte en Sevilla y su provincia. Quizás ha llegado la hora de que el baloncesto sevillano se labre su propio futuro".

Una alternativa sevillana para liderar el baloncesto

"Alternativas externas a Sevilla, como las dos que ha tenido que padecer el baloncesto de nuestra ciudad, se han demostrado un error", manifiestan Sergio y Gonzalo Crespo Gil, promotores de la idea de hacerse con el baloncesto de la capital andaluza.

Encarnados por el momento en negociaciones con el Betis, lanzan este comunicado para hacer saber a la sociedad quién está detrás de este intento de cambio de rumbo, a la misma vez que manifiestan su apoyo a la entidad de las trece barras por apostar en un momento complicado: "Si finalmente el Real Betis no considerase nuestra propuesta, queremos agradecer la labor del Real Betis Balompié por tomar las riendas del baloncesto en Sevilla en un momento difícil y traerlo hasta aquí atravesando la pandemia y sus efectos".

Confiados en que se logre llegar a un acuerdo, subrayan que su interés es real: "Nuestra apuesta por tener un equipo de baloncesto de calidad en Sevilla es firme y pasa por un estudio estratégico que nos lleva a tomar esta decisión, guiados por nuestra conocida pasión por este deporte y por nuestra trayectoria profesional y empresarial. Más allá de la respuesta del Real Betis, haremos posible que nuestro proyecto sea una realidad".

Catalán: "Con el baloncesto no estamos contentos ni satisfechos con él"

El pasado martes, en la presentación de Romain Perraud, también fue requerido José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis y que presidió el acto ante la no comparecencia de Ángel Haro por motivos de trabajo, para hablar sobre la situación del baloncesto.

Manifestaba Catalán que "no hay ninguna novedad, como comentó Ángel en la última comparecencia", añadiendo que "es un tema bastante complejo y que realmente no estamos contentos ni satisfechos con él".

Asimismo, el vicepresidente verdiblanco manifestó conversaciones con diferentes administraciones para poner remedio a la situación actual: "Se están teniendo conversaciones tanto con las administraciones para ver el apoyo que prestan como también con posibles socios que se están ofreciendo para compartir el proyecto o dar una solución al mismo. Ahora mismo, por desgracia, no tenemos una solución y simplemente estamos trabajando en varios escenarios".