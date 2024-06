Juan Miranda pone rumbo a la Serie A para jugar en el Bologna

El adiós al Real Betis Balompié de Juan Miranda está muy cerca de producirse. El lateral izquierdo termina contrato en dos días, el 30 de junio, y desde ese momento será libre para firmar por el club que desee.

El olivareño ha contado con ofertas desde Portugal para jugar en el FC Porto, y también tuvo un acercamiento con el AC Milan, pero su destino final, que sí pasará por Italia, lo llevará a la ciudad de Bolonia para enrolarse en las filas del Bologna Football Club, tal y como avanzó hace unas horas el periodista transalpino Gianluca Di Marzio.

Con el equipo rossoblú tendrá la oportunidad de disputar la Champions League, que renueva su formato para la temporada 2024/25.

Miranda: "Me gustaría renovar"

Las pretensiones del canterano verdiblanco, que quería crecer en el escalón salarial, no se han producido, aunque antes de ello Miranda no cerrara las puertas a la renovación: "Sí, hombre, me gustaría renovar. Veremos qué pasa, pronto habrá una reunión".

Las palabras del lateral del Betis han ido en consonancia con lo que la entidad puede asegurarle, por lo que finalmente en el tira y afloja no renovará.

Haro y Catalán se pronunciaron sobre la situación de Miranda

No ha negado el Betis en ningún momento que haya habido conversaciones con Juan Miranda, pero que siempre se han producido dentro de la lógica, puesto que el Betis se ajustará a unos nuevos límites salariales y no quiere excederse con ninguno: "Estamos hablando, pero dentro de lo que podemos pagar. Si Juan encuentra otro club que le pague más salario, le damos la mano y gracias y suerte", expresaba Ángel Haro, presidente de la entidad, a inicios de junio.

En la misma línea habló sobre el lateral José Miguel López Catalán en el acto de presentación de Romain Perraud, que precisamente llega a la entidad verdiblanca para cubrir las vacantes de Abner, que en breves se hará oficial su traspaso al Olympique de Lyon, y del propio Juan Miranda: "Llevamos bastante tiempo en negociaciones para darles ofertas de renovación, pero no han sido aceptadas. Ahora mismo no hay negociaciones abiertas y no parece que haya posibilidades de que sigan en el club", aclaraba el vicepresidente del Betis, que contestaba así también a la salida de Guido Rodríguez, actualmente con Argentina disputando la Copa América y que acaba contrato como Miranda el 30 de junio.

El defensa del Betis Juan Miranda celebra su gol durante el partido de LaLiga perteneciente a la jornada 31 que Real Betis y Celta de Vigo disputan este viernes en el estadio Benito Villamarín de Sevilla. / Raúl Caro

Se marchará del Betis dentro de la prelista de Santi Denia para los JJOO

El aún lateral izquierdo del Betis, Juan Miranda, fue incluido hace dos días en la lista de 22 jugadores preseleccionados por el técnico español Santi Denia para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. El bético volverá a una cita olímpica, tras tener la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde España consiguió la medalla de plata.

De la lista inicial de 22, Denia deberá realizar cuatro descartes para presentar la convocatoria definitiva de 18 jugadores que competirán en París. La concentración del equipo nacional comenzará el próximo lunes 1 de julio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde se llevará a cabo la preparación previa a la cita olímpica.