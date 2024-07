La emotiva despedida de Miranda: "Siempre había soñado en recorrer esa banda del Villamarín"

"Querida familia bética, mi Real Betis Balompié. Ha llegado el día de decir 'hasta luego'. Si miro atrás veo a un niño que ha cumplido muchos de sus sueños. Un bético que ha tenido la suerte de ponerse cada día de la semana nuestra elástica verde y blanca", eran las palabras de Juan Miranda, que este lunes 1 de julio pasa a ser agente libre tras no renovar con la entidad verdiblanca.

El canterano nacido en Olivares aspiraba a una importante subida de sueldo que el Betis no estaba dispuesto a asumir. "Sí, hombre, me gustaría renovar. Veremos qué pasa, pronto habrá una reunión", comentaba el lateral a finales de campeonato.

Una renovación que no llegó para poner rumbo a Bolonia

El club verdiblanco se encuentra inmerso en un proceso de ajuste salarial y no quiere excederse con ningún jugador, tal y como ya ha expresado en varias ocasiones el presidente Ángel Haro: "Estamos hablando, pero dentro de lo que podemos pagar. Si Juan encuentra otro club que le pague más salario, le damos la mano y gracias y suerte".

Pasaba también por los medios del Betis Miranda para hablar por última vez, y lo hacía desde la concentración del equipo olímpico con el que defenderá a España en París: "No sabes la pena que me ha dado, pero en el fútbol ya sabes cómo funciona. No sabes en qué momento y cuándo vas a estar aquí y en otro lado", confesaba sobre su salida rumbo a Italia.

Con el Bologna FC, el olivareño tendrá la oportunidad de debutar en la Serie A, la máxima categoría del fútbol italiano. Además, el equipo rossoblú se clasificó para la Champions League en la temporada 2023/24, lo que significa que el jugador español podrá disputar la máxima competición europea a partir de la temporada 2024/25, que contará con un nuevo formato.

Miranda, un enamorado del día a día en el Betis

Bético desde que nació, para Miranda ha sido un verdadero privilegio cumplir un sueño de niño, que cualquier aficionado del Real Betis tiene, poder enfundarse la elástica de las trece barras: "Son muchos años, muchas vivencias, pero yo siempre lo he dicho. El poder cada día ir a la ciudad deportiva, vestirme de corto, vestirme con la equipación del Betis, eso es un orgullo muy grande para mí y con eso me quedo. Poder cada día irme a la ciudad deportiva, convivir con los compañeros, sentir lo que es el Betis desde dentro. Para mí eso se queda, poder vestir cada día a todas las horas la verde y blanco".

Miranda, concentrado con España para los Juegos Olímpicos "Los Juegos Olímpicos son muy bonitos. La verdad es que son diferentes a lo que vivimos. Al fin y al cabo, aquí dentro de la villa, en el comité, eres un deportista más y eso te hace algo peculiar. Y la verdad es que estoy muy contento, tenía ganas. Tokio fue diferente por el COVID y demás. No se vivió esa afición que viene a los estadios, ese ambiente olímpico que es muy bonito. Y ojalá este año podamos vivirlo como siempre hemos hecho y ojalá podamos traernos el oro que es lo que queremos".

La conquista de la Copa del Rey en La Cartuja: "Fue el día más bonito de mi vida"

"Fue, como ya sabemos, el día más bonito de mi vida. Siempre lo recordaré. La verdad es que esa semana, el antes y el después, cómo se vivió la ciudad y todo, mis amigos, la familia, todo el Beticismo fue espectacular. Y culminamos con esa Copa del Rey que conseguimos. La verdad es que fue un año muy bonito y ojalá vengan más así, que estoy seguro, porque el club está creciendo y se están haciendo las cosas muy bien", recordaba Miranda sobre aquel 23 de abril de 2022, cuando el Betis venció en los penaltis al Valencia para sumar su tercera Copa del Rey, tirando el último el lateral: "Ese recuerdo no se me va a ir jamás".

"Siempre he intentado ser cercano"

"Yo también he vivido en las gradas del Villamarín", reconocía Miranda sobre su cercanía con la afición. "Tengo muchos amigos repartidos por todo el estadio, intento ayudar en lo máximo. He sido siempre un aficionado más. Cuando mis amigos, familiares, algún bético ha necesitado algo fuera, que he podido ayudarle, he sentido que tenía que ayudarle, porque al fin y al cabo he vivido esa parte de aficionado".

Se despide Juan Miranda del Real Betis agradeciendo a todos el cariño recibido, con mención especial para la afición. "Estuvisteis en las buenas y en las malas, como siempre, al pie del cañón. Ahora, me tocará vivirlo de otra manera como siempre lo hice: en la grada de nuestro Benito Villamarín. Y a lo más importante, a nuestro querido cuarto anillo: cuánto os echamos de menos. Por último, a mi familia por estar ahí siempre y estar apoyándome constantemente. Nuestro camino continúa juntos. Son muchos los momentos que nunca olvidaré de estos años. Como aquella noche en La Cartuja, ese 23 de abril, donde tocamos el cielo y ese niño de Olivares se derrumbó de emoción al saber que había cumplido su sueño y el de muchos béticos. Seguid defendiendo los colores como se merecen. Te quiero, Betis".

Mensaje de despedida de Juan Miranda:

"Se cierra una etapa muy importante para mí. Ha sido la etapa más bonita de mi vida. Poder estos cuatro años vestirme cada día de verdiblanco para mí es un orgullo como bético. Siempre había soñado en recorrer esa banda del Villamarín, he cumplido ese sueño. Ojalá en un futuro nuestros caminos se vuelvan a encontrar. La verdad es que estoy muy orgulloso de estos cuatro años. Siempre he intentado dar lo mejor de mí, unas han salido y otras no. Me voy tranquilo, con la conciencia tranquila. Os deseo todo lo mejor en el futuro, vuestra suerte será la mía, estaré apoyando desde el Villamarín con mi carnet, como siempre lo he hecho. De verdad que ojalá en un futuro nos volvamos a encontrar. Os quiero Betis".