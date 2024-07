Guido Rodríguez y el Betis separan sus caminos cuatro años y medio después: "Qué bonito es lo que hemos vivido"

No dejan de sucederse cosas en el Real Betis Balompié en este lunes 1 de julio, día de arranque oficial del mercado de fichajes.

La vinculación de Guido Rodríguez y Juan Miranda con la entidad verdiblanca terminaba el pasado domingo, y si hace unas horas tanto Miranda como el club subieron sendos vídeos de despedida y se emitió una entrevista con el de Olivares, con el pivote argentino ha tocado el turno de recordarlo a última hora de la tarde.

Un adiós anunciado por ambas partes

El de Sáenz Peña se encuentra con Argentina disputando la Copa América, pero su adiós era una realidad desde hacía semanas, con declaraciones por parte del club que dejaban claro que era un ciclo acabado.

El pasado mes de febrero habló Ángel Haro sobre Guido, una continuidad que estaba en el aire y que finalmente no se ha dado: "Le hicimos una oferta que ha expirado. Si quiere seguir en el club nos sentaremos de nuevo a hablar. El fútbol es así, cuando a un jugador le queda menos de seis meses y se lleva un año intentando renovar y el agente no quiere y te da largas puedes pensar lógicamente que no renueve".

Guido habló del Betis en pasado en su llegada a Argentina "Se habló mucho, yo también por respeto al Betis no quería hablar de más. Yo fui muy feliz ahí. Ahora estoy llegando, después de un atraso, y tengo la cabeza en eso, en la familia y en la selección. Ya veremos qué pasa en el futuro".

El discurso del Real Betis no ha cambiado con el paso de los meses, y en junio de nuevo el presidente bético veía difícil su continuidad, pero dejaba una tibia puerta abierta porque en el fútbol nunca se puede dar nada por sentado: "Sinceramente, lo veo complicado, ahora, nunca se puede saber si esto está terminado o no. Nosotros hicimos en su momento una oferta de renovación, aquí la oferta depende también de que la otra parte la acepte, le dimos un tiempo a esa oferta porque no había una respuesta y teníamos que darle ese tiempo, y a partir de aquí yo creo que Guido está viendo opciones que tiene en el mercado, y siendo un jugador libre, y entendiendo que cuando eres libre siempre se puede pagar más salario por un jugador, tendrá opciones interesantes. Lo que te puedo decir del jugador es que durante el tiempo que ha estado en el Betis ha sido un magnífico profesional, es un tío de verdad a nivel personal fantástico, pero bueno, no ha querido renovar porque entiende además que puede tener opciones de unos salarios mayores y eso es respetable".

Guido Rodríguez celebra un gol con Willian José / El Correo

Catalán lo confirmó en la presentación de Perraud

Mucho más tajante y directo fue José Miguel Catalán, vicepresidente del Betis, en la presentación de Romain Perraud la semana pasada, cuando dio por cerrado el capítulo de renovaciones con Miranda y Guido: "Llevamos bastante tiempo en negociaciones con ellos, con sus representantes, para darles ofertas de renovación. Y al final esas ofertas no han sido aceptadas. Llega el momento final de su contrato con el Betis, son jugadores hasta el 30 de junio. Ellos todavía también no han hecho oficial o no han firmado con otro club, pero realmente ahora mismo no hay negociaciones abiertas, no parece que haya posibilidad o que vaya a darse que jueguen en este club. En este sentido, si todo va según lo normal, les daremos las gracias por el trabajo que han hecho con nosotros y les desearemos suerte".

𝖰𝗎𝖾́ 𝖻𝗈𝗇𝗂𝗍𝗈 𝖾𝗌 𝗅𝗈 𝗊𝗎𝖾 𝗁𝖾𝗆𝗈𝗌 𝗏𝗂𝗏𝗂𝖽𝗈. pic.twitter.com/dIkHcHEDVk — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 1, 2024

"Qué bonito es lo que hemos vivido"

Esas eran las palabras que utilizaba el Betis para anunciar el adiós de Guido Rodríguez con un vídeo que recoge la celebración de la Copa del Rey y numerosos momentos en los que ha dado gloria a la afición verdiblanca.

Llegó en enero de 2020 procedente del América, ganó el Mundial con Argentina ya como verdiblanco, ha ido ganando mucha importancia en el esquema de Pellegrini, siendo uno de los jugadores clave en esta etapa. Su fin, tras cuatro temporadas y media, en las que ha crecido a nivel deportivo hasta llegar a ser pretendido por el Barcelona o el Atlético de Madrid, entre otros.