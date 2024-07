Sander Ballero, primer fichaje del Betis Deportivo: "Contagio a los demás a que jueguen bien, a que haya ritmo"

"Es una alegría inmensa, al final es un reto que tengo muchas ganas de afrontar. Obviamente la historia de este club, estoy muy contento de formar parte de ella, ahora empezando con el filial y muy contento y con ganas de empezar la temporada. Es un club muy grande que por lo tanto toca representarlo como se debe. Sé también de la afición que tiene el club, que es una parte importantísima, por lo tanto tengo que representarlos también a todos ellos. Se ve sobre todo por las instalaciones, por la gente, por la profesionalidad que hay aquí, se ve que es un club muy grande y por lo tanto que hay que respetar. Soy un jugador muy trabajador, muy disciplinado, tengo un buen tacto con el balón, creo que le puedo aportar muchas cosas al equipo, tanto dentro del campo como fuera... Contagio a los demás a que jueguen bien, a que haya ritmo. Soy muy ambicioso y no pienso en otra cosa que no sea jugar y dar lo mejor de mí y trabajar para que se me den las oportunidades por las que he venido aquí".