OFICIAL | El Real Betis presenta sus nuevas camisetas para la temporada 2024/25

Después de un vídeo de cámara oculta grabado en la tarde del pasado jueves con unos aficionados, mostrando "la nueva primera camiseta del Real Betis", el club ha dado a conocer de manera oficial las que sí portarán los jugadores en la temporada 2024/25.

Lo hace tras llegar Iker Losada esta mañana al Aeropuerto de San Pablo procedente del Racing de Ferrol para convertirse en el tercer fichaje del conjunto verdiblanco de cara al próximo curso. "Muy ilusionado", fueron las pocas palabras que esbozó el de Catoira al aterrizar en Sevilla.

A la espera de más movimientos de mercado en el conjunto verdiblanco, al que le urge reforzar la zaga y trabaja a destajo para que Manuel Pellegrini tenga al menos un nuevo central antes de partir para Austria la semana que viene, el Real Betis Balompié ha dado a conocer las nuevas equipaciones de la próxima temporada 2024/25 a través de un vídeo en redes sociales.

Un fake antes de la oficialidad

La presentación de las nuevas camisetas tuvo lugar el jueves en un acto privado que realizó el Betis con algunos aficionados. Antes de mostrar las verdaderas, les enseñaron una falsa que seguramente sea usada en el entrenamiento o en el calentamiento antes de los partidos.

Las reacciones fueron diversas, pero todas en una misma dirección de incredulidad: "A mí me gusta mucho más verde en las líneas", "una apuesta arriesgada, están quitando la original", "muy blanca, falta más verde y menos blanco. Me gustan las rayas más grandes y más verdiblanca, pero es preciosa", "es blanca y verde, no verdiblanca", eran algunos de los comentarios de los aficionados elegidos para ver las camisetas.

"A mí no me podéis hacer esto porque creo que voy a renovar. Me creo el fichaje de esta temporada", comentaba Joaquín Sánchez al descubrir la nueva equipación.

🆕👕😁



Ponga atención a lo que voy a contar… pic.twitter.com/zCP4chjiYf — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 5, 2024

El verde vuelve a escena en la equipación principal

Tras un año con una camiseta que se veía muy blanca, el Real Betis ha vuelto a recuperar su camiseta original, volviendo las rayas anchas verdiblancas a la equipación principal que vestirá como local el conjunto que dirige Manuel Pellegrini.

Una camiseta con toque retro que cuenta con cuellos y botón. Las calzonas, eso sí, serán verdes y no negras.

"El Real Betis y hummel han dado a conocer hoy la primera equipación de la temporada 2024/25. La marca danesa vuelve a sus orígenes para presentarnos una camiseta de diseño clásico en el que las franjas verdiblancas son las protagonistas, ya que, además de estar presente en la parte delantera y trasera, vuelven a las mangas.

El cuello es de estilo polo, con cierre de botón, muy característico de las camisetas de los años 90, pero lo más novedoso, sin duda, es su tejido, que presenta un nuevo desarrollo en Jacquard mate/brillo que le confiere un aire vintage.

El escudo y el logo de hummel están aplicados en silicona termosellada para dotar a la prenda de mayor comodidad y ligereza, y los chevrones, símbolos de la firma, aparecen en los hombros.

La camiseta presenta el claim 'La vida en verde' en el interior del cuello, simbolizando la esencia del beticismo desde sus orígenes, un diseño clásico que llama a la nostalgia, esta vez con mayor predominancia del verde en toda la indumentaria.

En el pantalón, aparte del clásico color blanco, volverá al verde como alternativa para los partidos en los que el equipo no pueda jugar con sus colores habituales. Las medias también estarán disponibles en esos dos colores para permitir la alternancia y una mayor combinación de tonalidades".

Dónde comprar las nuevas equipaciones

Las equipaciones oficiales del Betis estarán disponibles en la tienda online oficial del club y en las tiendas físicas de Real Betis Balompié.