El Real Betis enseña una camiseta fake como su primera equipación

En la mañana de este viernes 5 de julio ha llegado a la capital hispalense Iker Losada, que se convertirá en el tercer fichaje del Real Betis para el nuevo curso tras Romain Perraud y Marc Roca, que ya estuvo cedido y ahora el club ha abonado su traspaso procedente del Leeds United.

A la espera de más movimientos de mercado en el conjunto verdiblanco, al que le urge reforzar la zaga y trabaja a destajo para que Manuel Pellegrini tenga al menos un nuevo central antes de partir para Austria la semana que viene, el Real Betis Balompié dará a conocer las nuevas equipaciones de la próxima temporada 2024/25 a través de un vídeo en redes sociales.

Iker Losada llega a Sevilla para convertirse en el tercer fichaje del Real Betis 2024/25@alexmerida11 pic.twitter.com/O9q3ZsTjxk — El Correo de Andalucía (@elCorreoWeb) July 5, 2024

EA Sports, patrocinador oficial de LaLiga, ya ha incorporó las posibles equipaciones oficiales de la temporada 2024-2025 para algunos equipos de LaLiga en su popular videojuego de fútbol EA Sports FC. Entre ellas, se encontraban las del Real Betis, con todo detalle, incluyendo la equipación azul de portero, inspirada en la de la selección danesa, que podría vestir Rui Silva. Jugadores como Isco Alarcón, Ayoze Pérez y Héctor Bellerín lucieron estos uniformes virtuales

El fake del Betis: "Es blanca y verde, no verdiblanca"

Cuanto menos llamativa. "El Betis ha querido romper en su primera camiseta con las mangas verdes y el cuerpo blanco con finas rayas verde". Es fake, la oficial se presentará más adelante.

"A mí me gusta mucho más verde en las líneas", "una apuesta arriesgada, están quitando la original", "muy blanca, falta más verde y menos blanco. Me gustan las rayas más grandes y más verdiblanca, pero es preciosa", "es blanca y verde, no verdiblanca", eran algunos de los comentarios de los aficionados elegidos para ver las camisetas.

"A mí no me podéis hacer esto porque creo que voy a renovar. Me creo el fichaje de esta temporada", comentaba Joaquín Sánchez al descubrir la nueva equipación.

