Adrián San Miguel y Diego Llorente ya están en Sevilla para convertirse en nuevos jugadores del Betis

'Daba por hecho' Ángel Haro en las dos presentaciones esta mañana que tanto Adrián San Miguel como Diego Llorente iban a llegar, pero una vez lo hicieran no habría nuevas hasta que hubiera salidas: "Entendemos que después de las próximas incorporaciones no vamos a poder hacer más si no hay salidas, no por el 1:1, sino por no dar pérdidas. Después de los años de pandemia estamos cumpliendo y debemos ser consecuentes con la realidad económica del club".

También explicó el presidente del Betis que aún no se ha alcanzado la regla del 1:1: "Es dinámica. Si entran jugadores nuevos deben salir otros. No nos preocupa demasiado eso. Nos estamos moviendo pensando que estaremos en el 1:1 al final del mercado. Las incorporaciones que se puedan realizar están en función de las salidas y de un equilibrio económico".

"Mi opinión es que es rotundamente favorable. Va a significar un ahorro financiero. Pasamos a tener la deuda a medio o largo plazo. Se disminuye notablemente".