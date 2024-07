Manu Fajardo: "El Betis tiene algo que no se compra con dinero, el sentimiento"

La dirección deportiva del Real Betis que encabeza Manu Fajardo ha logrado cerrar por el momento tres incorporaciones de manera oficial y dos más que están muy próximas a ser oficiales, las de Adrián San Miguel y Diego Llorente, que ya están en Sevilla para convertirse en verdiblancos.

Durante la presentación de Marc Roca e Iker Losada este lunes, el director deportivo recalcó que el dinero no lo es todo, en lo que se refiere a la oferta que tuvo para irse a Arabia Saudí con Ramón Planes: El Betis tiene algo que no tiene ningún club del mundo. Soy de aquí. Mis primeros pasos los di en el Viejo Gol Sur y el Betis tiene algo que no se compra con dinero, el sentimiento". Reconocido bético, Fajardo desgranó los nombres propios que tiene el conjunto bético a la vista en el mercado, tanto en el apartado de llegadas como de salidas.

Ceballos, "una opción remota"

Negaba el director deportivo negociaciones con Dani Ceballos, una opción que desde el Betis no contemplan tras haber renovado con el Real Madrid: "A día de hoy es una opción remota para nosotros. El mercado te va poniendo un poco en tu sitio. En estos momentos no hay negociaciones abiertas con Dani. Lo que pueda suceder a medio plazo no lo sabemos. Tenemos que estar preparados, trabajar distintos escenarios económicos y cuando el club requiera estaremos preparados para dar ese paso al frente".

Fajardo: "Mirar al lado y tener a Joaquín significa mucho" "Entre Dani y Joaquín hay relación, a ambos les une el beticismo. La implicación de Joaquín en el día a día para todos los que formamos parte de esta familia es un placer, es una leyenda viva de esta institución. Trabajamos en equipo y priorizamos el bien común y cualquier ayuda que pueda aportar tanto Joaquín como otros miembros del primer equipo para ayudar a que vengan jugadores es para estar muy contentos. Mirar al lado y tener a Joaquín significa mucho".

Isco y Bakambu no harán el primer stage de la pretemporada en Austria

Como reconocía también Ángel Haro, presidente del Real Betis, para que haya nuevas llegadas tiene que haber salidas: "Después de las próximas incorporaciones no vamos a poder hacer más si no hay salidas, no por el 1:1, sino por no dar pérdidas.

Aún no se ha alcanzado la regla del 1:1: "Es dinámica. Si entran jugadores nuevos deben salir otros. No nos preocupa demasiado eso. Nos estamos moviendo pensando que estaremos en el 1:1 al final del mercado. Las incorporaciones que se puedan realizar están en función de las salidas y de un equilibrio económico".

En esa línea hablaba Fajardo sobre Borja Iglesias, que cuenta con el Celta como posible destino: "Con Borja Iglesias y otros estamos en disposición de escuchar propuestas, si algo se presenta y es beneficioso para las partes, nos sentaremos encantados. Él y Juanmi formarán parte de la expedición a Austria con el resto menos Isco y Bakambu, que se quedarán en Sevilla recuperándose de las lesiones. Seguimos abiertos a mejorar nuestra plantilla. El cuerpo técnico nos transmite que están contentos con los movimientos y fichajes que se han realizado".

Fajardo niega ofertas por Germán Pezzella: "No hay nada abierto ahora"

Actualmente en la Copa América con Argentina, Pezzella fue relacionado con River Plate desde que llegó para concentrarse con su selección. Aunque ya negó contacto entre las partes implicadas Ángel Haro, Fajardo lo ha vuelto a dejar claro: "No hay nada abierto ahora. Es jugador con contrato en vigor, capitán del Betis y estamos encantados con su rendimiento. Ni hay movimiento ni se prevé a corto plazo".

Álvaro Valles gusta mucho en la dirección deportiva

A pesar de que el anuncio de Adrián San Miguel es cuestión de horas, el Betis sigue peinando el mercado en la portería con la idea de entregarle a Manuel Pellegrini tres porteros: veteranía y beticismo con el sevillano que vuelve de Liverpool, savia nueva con Fran Vieites, y un portero que llegue con la vitola de titular una vez se traspase a Rui Silva.

En ese escenario aparece Álvaro Valles, el gran deseo de la dirección deportiva del Betis, sin descartar otros guardametas que también le gustan al entrenador como Juan Musso o Gero Rulli: "Iniciamos la pretemporada con tres porteros de nivel muy alto. El mercado sigue vivo y abierto y cualquier opción que se presente por alguno de nuestros jugadores se estudiará. Álvaro tiene ADN bético y es muy del gusto de la dirección deportiva".