Diego Llorente: "Vuelvo a España siendo mucho mejor jugador de lo que me fui"

El Real Betis Balompié ya ha presentado a su nuevo central, Diego Llorente, que llega procedente del Leeds United por una cifra cercana a tres millones de euros y vinculado a la entidad verdiblanca hasta 2028.

Como de costumbre, estuvo acompañado por Ángel Haro, presidente del club, y Manu Fajardo, director deportivo.

Antes de comenzar el turno de preguntas, Llorente quiso "agradecer tanto al presidente como a Manu el cariño desde el primer minuto y el interés que han mostrado en mí porque no sólo se trata de demostrar interés sino a través de llamadas y explicar el proyecto tan bonito que tenéis aquí, cómo es el club, la pasión del sentimiento verdiblanco... Uno no es de piedra y ese tipo de cosas convencen al jugador. Tenía muy claro que un club tan grande como el Betis era el mejor paso para continuar mi carrera, seguir creciendo y que nos ayudemos mutuamente a conseguir grandes cosas. Estoy muy contento porque estoy en el mejor sitio posible para continuar mi carrera, aportaré mi granito de arena dentro y fuera del terreno de juego para conseguir los objetivos".

Punto álgido de madurez tras su regreso Inglaterra e Italia

El canterano del Real Madrid se forjó en Primera División en el Rayo Vallecano, Málaga y sobre todo, Real Sociedad, antes de dar el salto a la Premier League para enrolarse en las filas del Leeds United. Estuvo en el conjunto inglés dos temporadas y medias hasta que salió cedido a la AS Roma durante un año y medio.

Ahora llega al Betis curtido, con el aprendizaje de su estancia en Premier y Serie A: "Es un proceso de aprendizaje continuo, no sólo a nivel personal por salir de España, que aprendes muchísimo. A nivel profesional, la capacidad de adaptación a muchas situaciones a nivel de juego me ha hecho crecer, en la Premier el ritmo frenético me hizo dar un paso más en la preparación física, estar pendiente de que cualquier cosa puede pasar, en Italia también a estar pendiente los noventa minutos. He cogido lo mejor de cada competición y vuelvo a España creo que siendo mucho mejor jugador de lo que me fui".

Un tiempo de reflexión antes de venir al Betis

Terminó su cesión en el conjunto romano y quiso tener un tiempo para desconectar y aclarar su futuro: "A la vuelta me informan de todas las situaciones, del Betis. Había otros intereses, también del club en el que estaba cedido, la Roma, pero la suma de todos los factores que he dicho que ayudan a nivel personal y profesional, esa ilusión que me han transmitido ha sido clave para tomar la decisión y no se me ocurre mejor lugar para seguir dando pasos adelante y poder ser mejor jugador".

Europa, una motivación para firmar como verdiblanco "Jugar Europa es otro motivo que me ha hecho venir aquí, es una competición muy importante, muy bonita. Creo que tenemos una plantilla para poder afrontar todas las competiciones que vienen sin problema y una competición europea es muy especial, ojalá podamos llevar al Betis a esa final y poder hacer grandes cosas", declaraba Llorente en su presentación, que fue en la misma línea que Marc Roca el lunes, con el objetivo de llegar a la final de la Conference League.

Llorente habló con Pellegrini y diversos compañeros sobre el Betis

"He hablado con compañeros como Marc Roca, Fornals, Juanmi, con los que he coincidido en otros clubes y todas las palabras eran buenas, no sólo como club sino a nivel personal para mi familia y para mí, un sitio inmejorable para desarrollarme como futbolista y dar lo mejor de mí. Ese tipo de cosas también ayudan para tomar la decisión".

Al igual que conversó con jugadores del Betis también lo hizo con Manuel Pellegrini y poco a poco ha ido conociendo al cuerpo técnico y staff médico: "Me han acogido muy bien, me han dado consejos en todos los sentidos. Con el míster también hablé, un primer contacto, y ahora en Austria habrá tiempo de hablar más tranquilamente y saber a nivel grupal e individual qué quiere. Lo considero muy importante porque si uno es claro con el jugador ya sé lo que tengo que hacer, lo que quiere, y daré todo por hacerlo".