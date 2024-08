Marc Bartra: "El reto es estar al 200% para el partido del Girona"

Ante la más que presumible salida de Germán Pezzella rumbo a River Plate, Marc Bartra se postula como alternativa junto a Nobel Mendy en el Real Betis para partir como titular frente al Girona el día 15 de agosto en el inicio liguero en el Benito Villamarín.

El central catalán ya volvió a sentirse futbolista 10 meses después saliendo desde el banquillo por Diego Llorente en el 69' en el último amistoso del stage norteamericano frente al Manchester United, cuajando unos minutos correctos y con las ganas y la confianza de acompañar al ex del Leeds en la zaga frente a los gerundenses.

Para ello tiene que seguir convenciendo a Manuel Pellegrini frente al Al-Ittihad, Cádiz CF y Bayer Leverkusen, los tres test veraniegos restantes que le faltan a la entidad verdiblanca antes de que el balón eche a rodar de forma oficial en trece días.

Un camino largo para volver a convencer a Pellegrini

El camino de Bartra ha sido largo y tortuoso. Un síndrome de Haglund complicó su recuperación por la lesión sufrida en el tendón de Aquiles y puso en duda su regreso a los terrenos de juego. Sin embargo, el catalán nunca se rindió y trabajó incansablemente para volver a estar al máximo nivel.

"Qué sensación la de volver a jugar a lo que más amo, después de 10 meses durísimos y hacerlo con buenísimas sensaciones", publicaba en redes el central tras su vuelta con el Real Betis confirmando que tiene ganas de que comience la temporada: "Que empiece el baile. Porque voy a por todas."

"Fue una operación en la que no podía apoyar mi pie, y en su lugar, me apoyé con toda mi gente. Mis padres, mis preparadores, mi coach Dani y con el staff médico del Betis, al que le estoy muy agradecido. La verdad que es algo que dice mucho del club, de la institución que somos, la familia que somos y también de mi gente. Esto me ha hecho crecer, ser mejor persona y mejor profesional".

Agradecido con la afición verdiblanca "Poder jugar en el Villamarín después de justo 10 meses... Todo lo que hice desde entonces fue por y para volver al campo. Tenía clarísimo que quería volver a dar alegrías a nuestra gente"

Marc Bartra fue entrevistado por los medios del Betis hace unas horas este viernes, y ya apunta a Girona: "Si te digo la verdad, yo me siento curadísimo. Me siento muy bien. Los profesionales saben que hay que ir paso a paso, de menos a más, y que por eso está la pretemporada. La idea es poder llegar al primer partido de liga pudiendo ser titular. Llegar con garantías de poder rendir desde el inicio".

"El reto es estar al 200% para el partido del Girona, y a partir de ahí que el míster empiece a saber que soy uno más del equipo, que voy a aportar todo lo que llevo dentro y llevo muchos meses guardándome mucho fútbol, estar con el equipo y aportar mi granito de arena. Sumar en todo lo que yo pueda", comentaba Bartra enfocado al máximo en el inicio de La Liga.

Pellegrini, un factor clave en el Betis

"Al final es un entrenador que desde el día uno, fue muy claro con todos. Aportó ese ADN ganador. Sobre todo estableció unas bases muy fuertes. En ningún momento le ha temblado el pulso en un club en el que hay mucha pasión. Le ha cambiado el pulso durante estas temporadas, porque al final es un club que hay mucha pasión, hay mucha emoción, que es espectacular que se viva así, pero evidentemente cuando las cosas igual no van como todos queremos, pues esos sentimientos fuertes y esta personalidad que él tiene, la transmite. Da alegría cuando todo va bien, y paz cuando las cosas son complicadas".

"Desde la llegada del míster, todos estos años, en Liga se ha hecho un gran papel, que no es fácil habiendo los equipos que hay, es una de las mejores Ligas del mundo, y luego en la Copa, pues creo que evidentemente con el título que ganamos y con otros años que hemos estado ahí. Nos ha faltado esa parte en Europa, que yo creo que va a pasar desde que todos y cada uno del equipo sume, tanto los que tengan muchísimos minutos, como los que puedan también gozar de minutos en Europa, que todos seamos una piña, que todos seamos un grupo que nos sintamos fuertes, sea el partido que sea, ya sea entre semana como fin de semana y es una competición que vamos a ir a por ella".

Cada día, un nuevo aprendizaje para Bartra

"Con 22-23 años, mi compañero que me tenía al lado era Carlos Puyol, que tenía 33-34 años, 35, y él me decía que cada día aprende, cada día quiere mejorar, tanto aprendo de Mascherano, de Piqué, como aprendo de ti, que eres joven, y hay cosas que puedo sacarlas mejor. Yo me fijo en compañeros que vienen, en compañeros jóvenes, en los que tienen más experiencia. Sinceramente, si algo tengo es estas ganas de mejorar siempre, de ir siempre hacia adelante".