Germán Pezzella dice adiós al Betis y volverá a River Plate, que paga su cláusula 4 millones de euros

Club Atlético River Plate se decide a pagar la cláusula de rescisión de cuatro millones de euros de Germán Pezzella, central del Real Betis Balompié.

El club millonario, tras el regreso de Marcelo Gallardo y el despido de Martin Demichelis, se ha tirado a por el capitán argentino del conjunto verdiblanco, una operación que ya sonaba desde comienzos de verano cuando el jugador bético viajó para concentrarse con la Albiceleste.

Así, Germán Pezzella que fue renovado por el Betis en febrero hasta 2026, pondrá fin a su segunda etapa defendiendo la elástica de las trece barras y regresará a River nueve años después de su llegada a Europa, tal y como informa el periodista argentino César Luis Merlo.

Hace 9 años soñaba con volver a River

En su primera llegada al Real Betis en 2015, Pezzella terminaba así su carta de despedida de River: "Ojalá algún día el destino nos vuelva a encontrar y pueda tener el orgullo de defender nuevamente esa hermosa banda roja. Hasta siempre, y sobre todo, GRACIAS River Plate".

Nueve años más tarde y con dos etapas en el Betis de cinco temporadas intercaladas con cuatro en la Fiorentina, parece que el punto final a su aventura por el viejo continente ha llegado a su fin y se enrolará en las filas de River hasta diciembre de 2027.

Comentaba Pezzella el día de su renovación que uno de los grandes responsables de su renovación fue Manuel Pellegrini.

Cuando el interés de los millonarios por hacerse con el argentino saltó a escena, Ángel Haro, presidente del Real Betis, aclaró que no había nada: "A nosotros, los tres afectados en este caso: el Betis, Germán y River, por parte de River no ha llegado ninguna oferta, su agente nos dice que no hay de ningún tipo. Lógicamente, suscita interés, siempre pasa con un jugador que también le tiene mucho cariño a su club de origen y yo creo que las declaraciones que ha hecho hay que enmarcarlas en ese contexto en el que le tiene cariño, pero nosotros no nos hemos despedido de Pezzela, estamos encantados de que siga siendo capitán del Betis y no tenemos novedad. Si hubiera novedad actuaríamos en consecuencia. Tiene una cláusula, si al final alguien ejerce la cláusula, claro que puede hacerlo. No se han puesto en contacto con nosotros y las conversaciones que tenemos con Germán y con su agente no invitan a pensar que haya una oferta a corto plazo".