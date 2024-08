Marc Bartra respalda a Nobel Mendy: "Es un chico que siempre escucha los consejos que le puedes dar"

Ganó con contundencia el Real Betis Balompié al Al-Ittihad en el partido de presentación que se jugó este sábado en el Benito Villamarín por 4-1.

Amén del nivel de Nabil Fekir y William Carvalho, muy conectados ambos en el tramo que jugaron, sobre todo el galo con gol incluido, uno de los nombres propios del conjunto de Manuel Pellegrini estos últimos días está siendo Marc Bartra, que atendió a los medios tras el encuentro repasando diferentes temas de actualidad verdiblanca, como la posibilidad de que llegue Luiz Felipe, la más que sonada marcha de Germán Pezzella, o el nivel de Nobel Mendy, que tuvo una actuación destacada en la segunda mitad.

Un vestuario unido y fuerte físicamente

Además de comentar jugadores y actuaciones individuales también habló sobre el punto físico que tiene el equipo: "La gente ha llegado físicamente incluso mejor de lo normal. Se nota que la gente ha estado trabajando en verano. Cada vez veo un equipo involucrado, un equipo desde los jóvenes, con educación, con ganas de aprender. Desde los que acaban de llegar nuevos, queriendo involucrarse desde el inicio. Y, sobre todo, los que llevamos más tiempo, pues, inyectando eso, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia, de saber que somos un mestuario que es especial, que estamos unidos. Sabemos la importancia que tiene esto, ¿no? Y, sinceramente, veo el equipo como muy concienciado, con compromiso, ¿no? Y creo que es algo que, sinceramente, valoro porque llevo muchos años en esto y se huele que la gente está metida".

La vuelta de Luiz Felipe, complicada

No ve del todo posible el central catalán el regreso de Luiz Felipe, que apenas lleva un año en el equipo saudí y aunque con cuya vuelta se rumoree sabe que no es tarea sencilla: "Es un jugador de mucho nivel y, evidentemente, si vendría ya les hemos dicho que lo haríamos con los brazos abiertos. Pero sí que es verdad que, al final, el nivel contractual y todo no sé si es muy factible. Al final acaba de llegar allí y no sé si es muy factible en ese aspecto".

"Si Pezzella se queda sería un jugador muy importante. Si se va, habría que respetarlo"

No quiso mojarse en demasía Bartra sobre la salida de Germán Pezzella, por quien River Plate quiere depositar esa cláusula de 4,5 millones para contar con el de Bahía Blanca en el nuevo proyecto de Marcelo Gallardo: "Bueno, a ver cómo se da. La verdad es que no sabemos exactamente. Evidentemente que, si se quedara, sería para nosotros importante porque es un jugador importante. Si, al final, se va, habría que respetarlo. Es también su casa. Y, en el caso de que se vaya, creo que tenemos un muy buen equipo. Tenemos gente de mucha experiencia como él, que llevamos años, que remamos, que seguimos sumando. Y, sea con quien sea, el Betis está por encima de todo, de cualquier jugador. Se ha demostrado durante todos estos años atrás y se han ido jugadores muy importantes. Y el equipo ha seguido estando ahí, ha seguido estando en Europa. Y, esta vez, si pasa con Germán, también se ha ido Guido, pues queremos estar con eso. El Betis está por encima, está claro".

"Nobel Mendy está para competir"

También alabó Marc Bartra el nivel actual de Nobel Mendy, que precisamente salió sustituyéndolo a él en el descanso, un cambio pactado para el catalán con tal de ir dosificándose poco a poco de cara al inicio liguero.

Bartra lo tiene claro y ve a Mendy preparado para competir: "Es un jugador con unas condiciones espectaculares. Unas condiciones muy buenas para jugar en la élite y muchos años. Y, además, es un chico que escucha mucho. Escucha los consejos que le puedes dar, con un margen de mejora también muy bueno. Y estamos viendo que, aún así, actualmente está para competir. Y, al final, es una gran noticia. Además, juntamente con el fichaje de Diego Llorente. En mi caso también, que quieras o no, es como si también empezara otra vez. Y yo creo que en ese aspecto estamos bien cubiertos también".