Las notas de los jugadores del Real Betis en el amistoso ante el Cádiz

El Real Betis jugó en la tarde del pasado miércoles su penúltimo amistoso de la temporada en La Línea de la Concepción frente al Cádiz, saldándose con empate a cero a pesar de las múltiples ocasiones que tuvo el conjunto de Manuel Pellegrini para adelantarse en el marcador. La nota negativa, la lesión de Nobel Mendy a los 40 minutos.

Salieron dominadores los verdiblancos y gozaron durante todo el encuentro de las mejores oportunidades para abrir el marcador, pero ese gol nunca llegó.

Sí estuvieron certeros en la medular y haciéndole chico al Cádiz el campo, impidiendo que hilaran jugadas consecutivas y que las mismas tuvieran más de tres pases seguidos.

Este sábado tendrá el Betis su último test veraniego en Alemania frente al Bayer Leverkusen. Cinco días más tarde, arrancarán La Liga en el Benito Villamarín contra el Girona.

Las notas de los jugadores del Real Betis

Titulares

(5) Fran Vieites: apenas le crearon peligro. Bajo palos, da mucha más tranquilidad que Rui Silva.

(5) Héctor Bellerín: aunque tuvo delante a Rodri, el mejor de los verdiblancos, no fue capaz de asociarse y proyectarse por la derecha para generar superioridad.

(7) Marc Bartra: va demostrando lo capital que puede llegar a ser este año si no tiene lesiones. Cada día más rápido, corrige a los compañeros y ordena la defensa. Pellegrini sigue dosificándolo para que ahora, tras la lesión de Mendy, pueda llegar al arranque liguero en condiciones óptimas.

(6) Nobel Mendy: hasta el minuto 40, cuando cayó lesionado, demostró que tiene madera de central. Físicamente, un portento, y no permite que lo sobrepasen. Debe aprender a medir ciertas entradas.

(5) Lucas Alcázar: no cesó en subir la banda izquierda. Participativo, no negocia un esfuerzo. Le faltó mayor clarividencia para soltar al llegar arriba.

(5) Johnny Cardoso: no ha vuelto top en el regreso a los entrenamientos. Con el paso de los días su juego irá a más. Demostró en ciertas acciones que es un jugador que vale mucho dinero.

(5) Marc Roca: contuvo al Cádiz, se asomó al balcón del área e incluso se animó a tirar a puerta. Junto a Johnny, deben ser el sostén del Betis.

(7) Rodri Sánchez: ha decidido que quiere ser su año de consagración con Pellegrini. Muy participativo, buscando a los compañeros al espacio, asociándose con ellos y llevando el peso del equipo.

(7) Iker Losada: el de Catoira va a más. Se entiende bien con Rodri y sabe generar superioridad jugando detrás del delantero. Le falta mirar más a portería.

(5) Juanmi Jiménez: no paró de moverse, de ofrecerse, pero no le salió nada. Pasada la hora de partido tuvo un gol cantado que no encontró la portería de Caro.

(6) Assane Diao: si frente al Al-Ittihad fue Aitor quien hizo la punta, esta vez le tocó a él. Buscó el espacio, combinó con los compañeros, cayó a banda y se pone de cara a gol. Debe mejorar en la finalización, pero puede ser una pieza importante esta temporada a su pronta edad.

Suplentes

(5) Adrián San Miguel: casi no intervino.

(6) Ismael Sierra: decidió bien en salida de balón, ganó los duelos y siempre mira al compañero para pedir el balón. Con la baja de Mendy, de momento, es el tercer central.

(5) Diego Llorente: domina el juego aéreo y ante la más mínima duda despeja. Tuvo una pérdida que fue la única ocasión del Cádiz.

(5) William Carvalho: cuando quiere ordena al equipo él sólo y canaliza todo el juego. La tuvo en el descuento y la mandó fuera.

(5) Nabil Fekir: debe dar un paso al frente. Junto a Isco, debe liderar este año el Betis. Cada día deja detalles de encontrarse mejor.

(5) Chimy Ávila: siempre va a la presión, lo pelea todo y no para hasta que el árbitro pita el final. Quiere agradar, quiere celebrar un gol, y se le nota en su juego. Tiene que pisar más área.

(5) Aitor Ruibal: estuvo cerca de volver a marcar. Cada minuto que pasa en el campo lo aprovecha. Jugador importante en la plantilla.

(Sc) Youssouf Sabaly.

(Sc) Romain Perraud.

(Sc) Sergi Altimira.

(Sc) Pablo Fornals.