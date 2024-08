Manu Fajardo: "Estamos cerca de cerrar un acuerdo con un jugador"

La salida de Germán Pezzella y la inminente de Ayoze Pérez ha obligado al Real Betis a moverse en el mercado. Durante la presentación de Ricardo Rodríguez, Manu Fajardo, director deportivo, ha desvelado que el conjunto verdiblanco está a las puertas de cerrar un acuerdo para fichar a un nuevo central.

Asimismo, ha señalado que la delantera es otra de las prioridades del club, buscando un jugador que complemente el ataque.

Nada por William, Fekir ni Abde y negociaciones por Rodri

"La dirección deportiva vive el mercado con la máxima atención y respeto. El mercado te va poniendo en tu sitio. Estamos inmersos en negociaciones", eran las palabras de Manu Fajardo antes de detallar diferentes nombres propios tanto en el apartado de salidas como de llegadas.

También desgranó que ni por William Carvalho ni por Nabil Fekir, dos de las fichas más altas de la plantilla, hubiera ofertas: "A día de hoy no tenemos oferta formal por Carvalho o Fekir", quien también repasó la situación de Rodri Sánchez, reconociendo que "hay distintas negociaciones" y que hay clubes preguntando que han preguntado por el canterano, pero no por Ez Abde. En cuanto a la situación del de Talayuela, tiene una propuesta del Como que entrena Cesc Fàbregas como posible destino.

La decisión de abandonar el Betis de Ayoze Pérez ha sorprendido a todos: "Se esperaba un mercado de muchas entradas y salidas, es lo típico por la situación económica que vivimos. Estamos preparados. Un mercado de fichajes es muy cambiante, pueden llegar propuestas por jugadores que no esperamos y avanzar por jugadores que no creíamos posibles. En el mercado nada te sorprende".

"Antes de la salida de Ayoze teníamos pensado firmar a un delantero"

Además de hablar sobre las salidas, quiso dejar claro que aunque suena Vitor Roque no se ha avanzado por él: "En nuestro trabajo siempre rastreamos jugadores que estén en la hoja de ruta del proyecto. Es cierto que está sonando Vitor Roque, pero no hay nada avanzado con él". Un ofrecimiento el del brasileño por el momento desde el Barça al no entrar en los planes de Hansi Flick, pero nada en curso como reconoce Fajardo.

Un central por Pezzella además de un 9

El otro puesto a cubrir a la mayor brevedad posible es el central, quedando algo desierto tras la salida de Germán Pezzella a River Plate a cambio de un valor cercano a su cláusula de rescisión. Tras la marcha del de Bahía Blanca, el conjunto bético sólo cuenta con dos centrales, Diego Llorente y Marc Bartra, quienes seguramente formen como pareja este jueves frente al Girona en el inicio liguero.

"Estamos cerca de cerrar un acuerdo con un nuevo jugador. En la posición de central hay un desequilibrio", comentaba Fajardo.

Puede actuar como explicaba el director deportivo en el perfil zurdo del eje de la zaga también el recién presentado Ricardo Rodríguez, dada su polivalencia. La lesión de Nobel Mendy, que estará entre cuatro y seis semanas fuera tras hacerse daño en el amistoso en La Línea ante el Cádiz, obliga al Betis a aumentar la marcha con la llegada de un nuevo central: "Estamos en la presentación de un nuevo jugador que puede jugar de central y hemos visto en pretemporada la buena actuación de Nobel Mendy. También hay que confiar en los jugadores de la cantera".

Vitão es el mejor colocado, con Natan como alternativa, como contó ABC por si la fórmula de los pagos con Internacional sufriera un nuevo revés. Tendrá así Manuel Pellegrini diferentes registros en la zaga en cuanto a perfiles se refiere, siendo Bartra y Llorente centrales que destacan más por la madurez, inteligencia y liderazgo, y físicos con la llegada de Vitão si se consuma en las próximas horas.