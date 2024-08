Ángel Haro: "Es importante tener una gran plantilla, pero no podemos hipotecar el futuro del club"

El sexto fichaje del Real Betis, Ricardo Rodríguez, fue presentado hace unas horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Al término de la puesta en escena de Ricardo y de repetir las ganas que tenía de jugar en La Liga, de la importancia de la figura de Manuel Pellegrini para su llegada y de recalcar su polivalencia y puesta al servicio del entrenador, comparecieron Ángel Haro, presidente, y Manu Fajardo, director deportivo.

Comenzó hablando Haro sobre la regla del 1:1 tras la salida de Pezzella a River Plate y la más que encaminada marcha de Ayoze al Villarreal: “Nosotros estamos con el mismo límite que el año pasado, tan sólo un poco por encima gracias a la ampliación de capital, que nos ha permitido utilizar el 45% de ella para tener un mayor límite. Tengo la tranquilidad de que se van a inscribir prácticamente a todos. Al único que igual no porque aún está lesionado es Bakambu que sigue lesionado. La regla 1:1 sí estamos. Ahora no es tan importante, estamos con un límite mayor gracias a la ampliación de capital. Si no sale un jugador no puede entrar. Estamos muy muy cerca con la plantilla actual del límite que se nos tiene asignado”.

Haro sobre ayoze: "Tenemos otros jugadores que van a tener su oportunidad y canteranos que se están proyectando en esa zona"

"Para entenderlo todo bien hay que explicar desde que vino", repasó el presidente de la entidad sobre su marcha al Villarreal: "La oferta del Villarreal no podíamos igualarla y habíamos hecho algo que por responsabilidad no podíamos hacer. Pagó el Leicester toda la ficha al principio, y luego como llegó libre fue esta cláusula a la baja. A partir de ahí nos encontramos que la podíamos subir de 4 a 10, ha llegado una oferta muy sustancial, hemos hecho un esfuerzo muy importante, por encima del umbral del dolor, pero que el club no puede hacer. Tenemos que ser un club sostenible económicamente y luego con ello que nos permita competir, con cantidades tan altas. Es una salida importante, que hizo una gran temporada, una baja notoria. Tenemos otros jugadores que van a tener su oportunidad y canteranos que se están proyectando en esa zona. Se van jugadores, directivos y lo que tiene que quedar es el Betis".

Haro aclaró la salida de Ayoze "Ayoze tiene un contrato. No es una cláusula. Se marcha en forma de traspaso. Dijimos que íbamos a hacer un esfuerzo, no ha sido suficiente y se va. Agradecerle su temporada porque fue un gran jugador. El entrenador quiere tener el mejor equipo posible".

La ampliación de capital, un éxito según el presidente

“Hemos decidido que ha sido un éxito. Todo el bético que ha querido acciones ha tenido acciones, y ha sido así porque se han atendido todas las peticiones. Hay cierta concentración mayor de acciones porque otros accionistas mayoritarios que no accedieron a la compra. Nosotros hemos aumentado nuestro capital. Me hubiera gustado que hubieran ido otros. Con respecto al plantel tenemos 24 fichas, se fue Pezzella y está cerca de llegar un central. Si se concreta la salida de Ayoze buscaremos la llegada de un delantero más puro."

Cuatro años seguidos en Europa

"Creo que se está formando un equipo que puede competir por estar en Europa. Competimos con equipos con un límite mayor. La fuerza fue siempre el grupo. Se van jugadores con mucha relevancia. Ahora otros jugadores tienen que dar paso al frente. Transición de forma gradual. Creo que tenemos equipo para competir, pero ya veremos si estamos arriba o no. Estaremos en la pelea".

"No es una causa general. Es sinónimo del crecimiento del club. Pretenden buscar salarios mayores. En el caso de Germán quería volver a su casa, causa diferente que con Guido. Le deseo lo mejor. Ayoze ha sido por una mejora económica. Hay un club que le paga una cantidad importante. Ellos son los que tienen que explicar las causas. El Villarreal es un gran club pero aspira a cosas muy parecidas a nosotros".