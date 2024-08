Ricardo Rodríguez: "Me gustaba más jugar la Champions League, pero Conference y Europa son bonitas"

Regresó este lunes por la mañana el Real Betis a los entrenamientos ya en la Ciudad Deportiva Luis del Sol preparando el choque del inicio liguero ante el Girona que jugará el jueves en el Benito Villamarín.

Los de Manuel Pellegrini se ejercitaron con cuatro bajas, tres de ellas por lesión, y una por la inmimente salida de Ayoze Pérez al Villarreal CF.

Aún tendrá que esperar Isco para volver, al que se le espera para la Conference League, pudiendo emplazarse su reaparición a la vuelta en Sevilla el día 29 de agosto. A Bakambu y Nobel Mendy, les resta para estar en la dinámica grupal todavía.

Ricardo llega de la mano de Pellegrini

Tras la sesión, fue presentado Ricardo Rodríguez como sexto fichaje del Betis, acompañado del presidente de la entidad, Ángel Haro, y del director deportivo, Manu Fajardo.

"No sólo él, también presidente y Manu. Para mí era importante que me quisieran mucho, y por eso estoy muy feliz", fueron las primeras palabras del suizo como nuevo jugador verdiblanco, que respondió a la importancia de Pellegrini para llegar.

"Me da igual donde juego, donde me pida el míster voy a estar. Hay que entrenar, hacer las cosas bien, y es lo que hice toda mi vida".

Siguió al hilo hablando de Manuel Pellegrini: "Normal. Creo que se habla y nada, para mí es importante cómo lo ve él. Me gustó cómo habló y también hablamos de otras cosas, no sólo de fútbol. Me gustaba el proyecto y cómo hablaba".

Trabajo y polivalencia

"No hablo de mí. Me gusta trabajar y ayudar. Luego vamos a ver qué va a pasar en el campeonato, pero creo que puedo ayudar al equipo".

"Puedo jugar en muchas posiciones, lo demostré en mi carrera. Donde quiera el míster voy a jugar y voy a dar el máximo", explicó sobre su polivalencia

"Me gusta ayudar, quiero hacer al club más grande y competir con todo el equipo. Que la afición esté contenta conmigo, y por eso estoy aquí".

"Jugué en Europa League contra el Betis, con el Milan. Tiene una afición increíble, muy caliente, lo sabía desde antes por ver La Liga".

Jugar en La Liga, un sueño pendiente

"Mi papá es español. Estoy muy contento de poder realizar un sueño que tenía de pequeño en España. Cuando yo empecé a jugar al fútbol no me llamó España. Me llamó Suiza para jugar en la nacional y me quedé allí".

"Me gustaba más jugar la Champions League, pero Conference y Europa son bonitas. Probemos, creo que se puede ir más adelante, tenemos un equipo bueno que puede competir con todos, y que el Betis gane títulos. Vamos a probar todos para hacer eso".