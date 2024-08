Pellegrini: "Tenemos dos centrales. Mendy es un jugador del filial, Ricardo también puede jugar"

Este jueves echará a rodar LaLiga EASports en el Benito Villamarín para el Real Betis Balompié con el partido frente al Girona Fútbol Club.

A expensas de que tenga lugar el último entrenamiento en el campo, Manuel Pellegrini comparece en rueda de prensa aclarando el mercado que le resta al club, cómo ve las llegadas y cómo afronta el partido frente a los gerundenses.

Planificación y comienzo del campeonato

"Mañana comienza LaLiga. Hemos tenido semanas para planificar la pretemporada y aquí en casa intentaremos sumar los tres puntos".

“Llegamos con una plantilla dentro de lo que se pudo realizar. Vamos a ver cómo termina la planificación. Lo de Ayoze es una pérdida importante. Se va a un rival como el Villarreal con los mismos objetivos deportivos".

"Ha sido uno de los logros importantes del club de entrar en Europa, vamos a tener el mismo espíritu y paliar con las diferencias económicas que tenemos".

Bajas y transformación

"En general la plantilla no está estructurada, hasta que termine intentaremos traer un refuerzo que sea importante. Se han ido diez jugadores y han llegado cinco. Se fueron dos capitanes. Es una transformación importante. Intentaremos ganar el partido que jugamos con el Girona, con el futuro todo son especulaciones".

Revolución en defensa

El Betis ha sufrido una auténtica transformación en defensa, y así lo ve Pellegrini: "Se han ido cinco jugadores en la línea de atrás, jugadores importantes a nivel internacional. Llegó Perraud y como central incorporamos a Diego Llorente. Ya veremos a quién incorporamos. Los que han llegado se han adaptado rápido".

Abde: la competencia no reside en la salida de Ayoze

"No creo que la salida de Ayoze sea necesaria para dar un paso al frente, mientras más competencia, más rendimiento consiguen los jugadores durante el año. A medida que iba madurando su rendimiento ha ido subiendo porque tiene muchas cualidades. En la izquierda puede jugar Juanmi y Chimy. La salida de uno no significa el avance de otro".

Capitanes "No está definido porque lo eligen los jugadores por votación, después lo avalo yo sin problemas pero no está aún decidido"

Pellegrini demanda refuerzos en el eje de la zaga

"En estos momentos tenemos dos centrales, Diego y Bartra, lo otro son especulaciones de lo que puede pasar. Cuando esté completa haremos la valoración sobre la plantilla. Mendy es un jugador del filial, encima le queda un mes largo, Ricardo Rodríguez también puede jugar de central. Sólo tenemos por el momento a Diego Llorente y Marc Bartra".

“Las sensaciones son distintas. Los que se fueron y llegaron fue el mismo tema. Luego con la temporada se va viendo el rendimiento. Todos sabemos la situación económica. Tenemos la misma entrega y el mismo compromiso. Tenemos 55.000 personas detrás que nos exigen e intentaremos responder.

Mariano Sanca firma por el filial

"Sobre los jugadores que llegan al filial no tengo participación, cuerpo técnico no está a cargo de eso. Yo los voy evaluando y los que tienen más cualidades se van incorporando. Estamos en permanente contacto. La llegada de ellos no está avalada por mí porque no me corresponde".

Pellegrini está con ganas

"Estoy con muchas ganas, ilusión y ambición. Tenemos una responsabilidad importante con la afición, hemos sentido el respaldo de ellos. Han sido cuatro años convulsos por salidas y entradas y ojalá que tengamos esa capacidad deportiva de poder responder".

Bakambu para largo y a Isco aún le queda

"A Bakambu le queda todavía un tiempo largo para volver al equipo, hasta finales de septiembre. Isco está en una evolución diferente, todavía no está en condiciones de jugar y no podemos tener una fecha futura de cuándo va a estar".

Girona, próximo rival

"Esperamos a un Girona complicado, es un rival de Champions al que se le fueron jugadores importantes. Es un equipo que toda la temporada pasada estuvo a un nivel futbolístico alto. Nos enfrentamos a un rival Champions”.