Joaquín, optimista con Vitor Roque: 'Ha ido bien, estamos contentos'

Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis Balompié, Ramón Alarcón, CEO del club, y Joaquín Sánchez, adjunto a la dirección deportiva, han regresado esta tarde al Aeropuerto de San Pablo de Sevilla procedente de Barcelona, donde se han reunido con Vitor Roque y los azulgranas para estudiar la llegada del brasileño.

Los tres emisarios béticos han vuelto apenas un día después a la capital hispalense tras ir a casa del delantero culé en su casa con su padre y su agente, André Cury, para negociar su fichaje por el Betis.

Entre el Sporting CP y el sí al Betis

También ha escuchado la parte del futbolista la opción de salir al Sporting CP, algo que el Barça ve con mejores ojos, puesto que los leoninos pondrían dinero encima de la mesa para abordar un traspaso, algo que en la entidad verdiblanca no se contempla por el momento, al menos este verano.

Hugo Viana, director deportivo del Sporting ya viajó a Barcelona para reunirse con Deco y llevar al jugador al proyecto lisboeta.

Tras conocer la propuesta del Real Betis, Vitor Roque ha dado el sí, pero el acuerdo entre ambos clubes está aún lejos de producirse aunque siguen conversando.

La comitiva del Betis vuelve optimista a Sevilla

En su llegada al aeropuerto esta tarde, Joaquín Sánchez esbozó unas palabras que recogió El Correo de Andalucía entre los medios allí presentes sobre Vitor Roque: "Ha ido bien", respondía el del Puerto de Santa María sobre las negociaciones con 'Tigrinho', recalcando el optimismo que ya mostraron en Barcelona: "Estamos contentos".

André Cury, agente de Vitor Roque, ve difícil el acuerdo entre clubes

Como adelantó Sport y ha podido corroborar este medio, André Cury, agente de Vitor Roque, ha manifestado el deseo de su jugador de recalar en el Betis, siendo muy complicado en estos momentos el acuerdo entre clubes.

Si el Barça cede al brasileño, tendría que computar toda la operación de traspaso de 32 millones que pagó en el límite salarial, algo que impide que la operación pueda ser viable mediante un préstamo. Es por ello que los azulgranas quieren vender y se estudia una copropiedad similar a Chadi Riad, pagando el conjunto verdiblanco cifras entre 15 y 16 millones de euros a final de temporada.

Vitor Roque que ya ha dado el sí y antepone al Betis, no pondrá problemas mientras se produzca su salida del Barcelona, con quien ya no ha entrenado esta mañana en la ciudad deportiva Joan Gamper, algo que confirma que el atacante está en la rampa de salida. El salario del de Timóteo no será problema, siendo éste de 1 millón de euros neto.

Vitor Roque del FC Barcelona en acción durante el partido de fútbol de la liga española, La Liga EA Sports, jugado entre el Cádiz CF y el FC Barcelona en el estadio Nuevo Mirandilla el 13 de abril de 2024, en Cádiz, España. / AFP7 vía Europa Press

Moukoko sigue siendo una opción para el Betis

No se pronunciaron ninguno de los tres en su regreso a Sevilla que la opción de que Youssoufa Moukoko, que era el elegido y probablemente el mejor que ha sonado para llegar al Betis, estuviera descartada.

De hecho, el conjunto verdiblanco no ha tirado la toalla y sigue teniendo contactos con el entorno del internacional alemán, a pesar de los avances con Vitor Roque, que como contamos, al no estar inscrito en ningún caso podría salir cedido hasta que los azulgranas no inscribieran al brasileño.

La primera oferta del Betis como contó Bild, fue descartada al ser insuficiente, pero ni mucho menos ha desistido el club hispalense de firmar al delantero del Borussia Dortmund.