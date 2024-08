Haro sobre Vitor Roque: “Le ilusiona el proyecto. No vamos a comprar a ningún jugador de estas magnitudes”

A primera hora de la mañana, el Real Betis Balompié partió desde el Aeropuerto de San Pablo hacia Košice, donde disputará la ida de la previa de Conference League frente al FC Kryvbas ucraniano este jueves a las 20:00 horas.

Antes de embarcar, el presidente de la entidad, Ángel Haro, compareció ante los medios para tratar la actualidad verdiblanca en materia de fichajes y salidas, con el nombre de Vitor Roque como destacado, y también la opción de Álvaro Valles para la portería y los objetivos marcados para la temporada.

Ilusión en la Conference y compatibilidad con estar arriba en el campeonato liguero

"Con mucha ilusión, con ganas de llegar lejos en la competición", comentaba Haro sobre la Conference y las opciones del Betis de luchar por plantarse en la final, siempre haciendo hincapié en que "lo primero es pasar esta eliminatoria, que no va a ser fácil porque cualquier equipo en Europa lo pone complicado".

La importancia de quedar en una buena posición en Liga y competir en Europa serán las máximas del conjunto verdiblanco esta temporada, recalcando el presidente que cree que se pueden hacer ambas cosas: "Es compatible y sinónimo de crecimiento. Podemos competir por estar arriba en la Liga y tenemos equipo suficiente para competir esta competición".

Vitor Roque y las opciones en ataque como Moukoko

Desgranó Ángel Haro, que se trabaja en la llegada de Vitor Roque, pero que otras opciones en ataque, como Moukoko, se siguen trabajando: "Estamos haciendo algunos movimientos para completar la plantilla, fundamentalmente en la posición de delantero y hay tres vías abiertas de las listas cortas, algunas han sido públicas porque habéis visto estos días los movimientos. Estamos hablando con jugador y con club. Relativo al jugador, estamos convencidos que le apasiona o le ilusiona el proyecto del Betis, pero lógicamente no es sencillo, es un jugador por el que hicieron una inversión importante en el FC Barcelona. Estamos en eso, negociando junto con otras vías que también están abiertas".

Descartada la posibilidad de comprar un futbolista de valor alto de mercado

"El Betis no va a contemplar una compra de estas magnitudes, no tiene sentido en este año, en esta temporada. En otras temporadas podríamos, pero en esta temporada ya digo que no vamos a comprar a ningún jugador de estas magnitudes", tajante Haro sobre no afrontar una incorporación haciendo un gran desembolso.

Se confía en la llegada del brasileño y se estudian fórmulas "Estamos negociando estos días, ellos también tienen otras opciones y están viendo si les interesa la posición del Betis o esta negociación que estamos llevando a cabo puede llegar a buen puerto. Yo confío que sí, pero bueno, es fútbol y nunca se sabe". "No hay fecha límite hasta que no termine el mercado y seguro que van a estar las posiciones abiertas. Ojalá fuera pronto, pero ya digo, no es la única vía que tenemos abierta y hay otra vía también muy interesante, veremos cuándo se concreta". "El jugador quiere jugar, la Liga creo que es una plataforma importante para poder mostrar las cualidades que tiene este jugador (Vitor Roque) y el Betis es un proyecto que le gusta, me imagino que también tendrá otras opciones, pero lo que nos ha manifestado es que le gusta mucho el proyecto".

"Si no se produce ninguna salida no va a haber ningún movimiento adicional"

Repasó en un primer momento el presidente del Betis la situación de Rodri, con interés desde Italia, más concretamente del Como y del Genoa: "Hasta el último día va a haber interés y movimientos. En concreto por Rodri sí ha habido un par de equipos que han mostrado interés. En esas situaciones actuamos siempre igual: ponemos en conocimiento del jugador la oferta, la valora el jugador y la valoramos nosotros, pero ya digo, hoy por hoy no ha llegado ninguna oferta interesante que haga presuponer una salida inminente de ningún jugador".

Fekir y William son jugadores del Betis: "Fekir viene de una lesión, es un jugador muy muy importante, está recuperando poco a poco ese nivel que tenía y ahora mismo confiamos en que van a ser jugadores de la plantilla. El mercado sigue abierto, hasta el 30 puede haber movimiento y nunca se puede ser categórico en afirmar que un jugador esté en la plantilla durante la temporada hasta que no se cierre el mercado".

La vuelta de Isco, prevista para dentro de dos semanas, pero sin apretar en los plazos "Isco está bien, con muchas ganas de volver, con mucho ánimo, es verdad que iba a una velocidad mayor de recuperación y ahora hay que ser cauteloso, pero yo creo que pronto lo vamos a ver, no creo ni que tarde un par de semanas. Hay que ir con precaución y tampoco hay que apretar en los plazos, no vaya a ser que tengamos algún contratiempo".

La portería por el momento está completa

Sin ofertas en firme por Rui Silva, el Betis aguarda por la llegada de Álvaro Valles, aunque debe salir el luso para que llegue el guardameta de Las Palmas: "Tenemos ahora mismo la portería completa, no hay ninguna vacante, ya sabéis que es un jugador que gusta, tiene contrato en vigor con Las Palmas y nosotros respetamos que tenga contrato en vigor con Las Palmas. El mercado está abierto y sabéis que además en los últimos días siempre hay mucha más intensidad en los movimientos y no se puede descartar nada".

La salida de Ayoze no fue esperada: "Ahora me voy, ahora no me voy"

En la entidad heliopolitana, las salidas de Miranda y Guido Rodríguez estaban claras, no así la de Pezzella, aunque como declaró Haro se entendió: "Han puesto la cláusula y ha sido una salida bastante pacífica, hablada y comprendida".

Pero no así la de Ayoze Pérez, que además de no ser esperada, sorprendió por cómo se dio: "No me sorprende tanto la salida sino el cómo y sobre todo las últimas horas, que fueron horas de ahora me voy, ahora no me voy, pero en el fútbol hay que entender cómo es esto, agradecerle el año y medio que estuvo Ayoze con nosotros y que le vaya bien, es lo único que puedo decir".