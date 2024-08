Vitor Roque, a un paso de llegar cedido al Betis sin opción de compra

El culebrón de la llegada del delantero centro al Real Betis Balompié está cerca de resolverse. Finalmente, parece que será Vitor Roque, del FC Barcelona, quien desembarque en la capital andaluza para enfundarse la elástica de las trece barras.

Después de dos reuniones en la ciudad condal con el agente del brasileño, André Cury, en casa del jugador, y al día siguiente en las instalaciones de la ciudad deportiva Joan Gamper con Deco, parece que la operación salida de Vitor Roque en el Barça está muy próxima a concretarse para que vista de verdiblanco.

Vitor Roque llegará cedido sin opción de compra

Adelantaba Marca que el de Timóteo estaba próximo al Betis y, a priori, llegará como cedido sin opción a compra según ha podido conocer El Correo de Andalucía, después de que el dinero del Sporting de Portugal, que supuestamente ofertó 20 millones de euros, nunca llegara como oferta formal a Barcelona, algo que explica que los azulgranas se decanten por la propuesta de cesión de los béticos.

La propuesta del préstamo podría alcanzar las dos temporadas, pudiendo el club azulgrana romper la vinculación en el siguiente mercado de verano.

Como Ángel Haro declaraba hace unas horas, el Betis no iba a hacer un gran desembolso por nadie en este mercado: "El Betis no va a contemplar una compra de estas magnitudes, no tiene sentido en este año, en esta temporada. En otras temporadas podríamos, pero en esta temporada ya digo que no vamos a comprar a ningún jugador de estas magnitudes".

Álex Valle y Héctor Fort, canteranos culés, fueron ofrecidos para ambos laterales

En la rampa de salida también en el FC Barcelona están los canteranos Álex Valle y Héctor Fort, ambos laterales, izquierdo y derecho respectivamente, quienes habrían sido ofrecidos en la visita de Fajardo, Joaquín y Alarcón a los verdiblancos, sin que estos hayan tomado la decisión de reclutarlos, contando que ambas posiciones las tienen bien cubiertas.

El Barça duda de Vitor Roque después de seis meses convulsos

Nada de lo que sucede en el Barcelona en estos últimos tiempos es fácil de explicar. Si difícil de entender fue la operación de Vitor Roque, por quien se pagaron 30 millones más 31 en variables, más incomprensible es que seis meses después y sin haber logrado adaptarse a un Barça en transición, el club lo deje salir cedido. Eso sí, sin opción a compra y con la oportunidad de revalorizarse en el Betis, podrían los azulgranas recuperar en los próximos años cantidades cercanas a las que se depositaron para su fichaje desde el Athletico Paranaense.

Cubre así el club verdiblanco la vacante en la punta de lanza, pero sabedor de que al venir a Sevilla sin posibilidad de ser adquirido en propiedad, el próximo mercado quizá tenga que ir buscando un delantero de cara a la temporada que viene.