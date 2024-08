Deportivo Alavés - Real Betis: horario, fecha y dónde ver por televisión

El Real Betis Balompié disputará un nuevo partido del campeonato liguero, su primero a domicilio, y lo hará en Mendizorroza ante el Alavés este domingo.

Después de viajar hasta Eslovaquia para medirse al FC Kryvbas en la ida del playoff de Conference League, resuelto con un 0-2, los verdiblancos entrenaron tras el partido frente a los ucranianos en el mismo campo que jugaron y esta mañana lo han hecho en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, antes de partir hacia Vitoria este mismo sábado.

Suma una nueva ausencia Manuel Pellegrini para enfrentarse al club babazorro, ya que Fran Vieites sufrió un problema lumbar en la sesión posterior en Košice y no ha podido ejercitarse, entrando en su lugar en la citación Manu González, portero del Juvenil A del Betis, puesto que el filial se estrena en 1ª RFEF en Sevilla ante el Intercity.

Mendizorroza, un destino complicado

El Alavés no pudo iniciar la temporada con buen pie tras caer derrotado por 2-1 ante el Celta de Vigo en Balaídos. El equipo de Luis García Plaza se mostró competitivo, pero no pudo mantener el empate inicial.

De hecho, fue el propio Pellegrini en rueda de prensa quien afirmó que tuvieron opciones para no perder y que ir de visita a Mendizorroza, siempre es complicado: "Es un partido complicado y además las visitas en la liga española siempre son difíciles. Tienen una línea de juego muy definida y tuvo oportunidades suficientes para no perder el primer partido. Ni mucho menos es un rival débil, así que no tiene nada de trampa. Necesitamos jugar muy bien tanto defensivamente como atacar".

El Betis, desde la llegada de Manuel Pellegrini, no conoce la derrota en Liga ante los babazorros (G5, E3), que únicamente les ganaron el año pasado en el partido copero en Mendizorroza (1-0). La pasada campaña en el campeonato liguero, ambos duelos terminaron en tablas.

Horario del partido entre Deportivo Alavés - Real Betis

El partido de la segunda jornada de LaLiga EASPorts se jugará este domingo 25 de agosto, a las 19:15 horas en Mendizorroza.

Dónde ver el Deportivo Alavés - Real Betis por televisión

El encuentro entre el Deportivo Alavés y el Real Betis Balompié correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EASports será retransmitido a través de Movistar+.