Manuel Pellegrini: 'La plantilla está planificada y cerrada con la llegada de un delantero'

Entrenó el Real Betis Balompié en la mañana de este sábado tras regresar de Eslovaquia y antes de partir para Vitoria, donde jugará frente al Deportivo Alavés el domingo 19:15 horas.

Justo después de ejercitarse en el Campo 2 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, con la principal baja de Fran Vieites, compareció Manuel Pellegrini en la nueva sala de prensa.

Deportivo Alavés, próximo rival

"Es un partido complicado y además las visitas en la liga española siempre son difíciles. Tienen una línea de juego muy definida y tuvo oportunidades suficientes para no perder el primer partido".

"De trampa no tiene nada. Ni mucho menos es un rival débil, así que no tiene nada de trampa. Necesitamos jugar muy bien tanto defensivamente como atacar".

Vieites, baja por un problema lumbar

"Vieites tuvo un problema lumbar en el último entrenamiento en Eslovaquia así que no estará citado. No será una lesión importante, pero no le permite estar".

Fornals, jugador polivalente

"A Fornals lo conozco del West Ham. No tiene ningún problema en utilizar posiciones distintas, como todos los jugadores en el futbol actual. Puede jugar por izquierda, por derecha, más al medio. No tiene problema en usar posiciones distintas, como tienen que ser todos los jugadores en el fútbol profesional hoy día".

Pellegrini cumplirá 200 partidos con el Betis frente al Alavés

"Ha sido una etapa muy importante en mi carrera. Volví a España después de mi etapa en Inglaterra. Conocía el club, pero es distinto hacerlo desde dentro. El equipo ha sabido responder. Cuando uno dura cinco años en un club es porque las cosas siguen bien. Me alegro mucho por la hinchada y por el club, hemos estabilizado una situación que era complicada".

Certificar el día jueves el pase a la liguilla de Conference

"Necesitamos ganar el jueves para pasar a fase de grupos. No hay que dar nada por hecho en el fútbol. Para mí, la plantilla está planificada y cerrada con la llegada de un delantero, así que espero que no salga nadie más.

Jugar los jueves desgasta mucho, el descanso es poco. Lo ideal sería tener un día más, pero es imposible porque hay partido entre semana. Para eso hay que tener un plantel comprometido".

Vitor Roque: "No me gusta hablar de nombres propios hasta que no estén cerrados"

"Vamos a ver quién llega finalmente. No me gusta hablar de nombres propios cuando todavía no está cien por ciento realizado".

Debut de Natan y posibilidad de jugar en Vitoria

"Natan hizo un buen partido. Tuvimos mucha agresividad para que el equipo no se acercara mucho al área nuestro, pero respondió muy bien cuando se acercó. No era fácil incorporarse a un sistema defensivo y me alegro por él. Vamos a ver con qué equipo vamos a comenzar en Vitoria. Un futbolista no tiene problema ninguno en jugar jueves, domingo y jueves.

Isco, baja hasta después del parón internacional "Es difícil, Isco lleva mucho tiempo. No es una lesión fácil. Viene después del Real Madrid un parón por las fechas FIFA y ojalá ahí se pueda incorporar al equipo".

Sergi Altimira, un jugador de ida y vuelta

"Sergi está en la plantilla porque creíamos en él. No es fácil reemplazar a jugadores como Guido que tienen una jerarquía. Respondió bastante bien".

"Sergi es más un jugador de ida y vuelta, pero no tiene problemas en acomodarse. En el pivote tenemos con más características a Cardoso y Roca, pero Sergi lo puede hacer sin mayores problemas".