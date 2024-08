Vitor Roque llega este sábado a Sevilla para cerrar su cesión del Barcelona al Betis

El delantero brasileño Vitor Roque tiene previsto llegar en la noche de este sábado a Sevilla para cerrar los detalles de su cesión del FC Barcelona al Betis para la presente temporada.

El punta, de 19 años y que el pasado verano fue contratado por el Barcelona procedente del Athletico Paranaense de su país, llegará esta noche al aeropuerto sevillano para que el domingo se someta a unos exámenes médicos y ultime su incorporación al club verdiblanco, informaron en la tarde de este sábado fuentes del Betis.

El pasado martes, una delegación del club sevillano se desplazó a Barcelona para lograr la cesión del delantero brasileño y retornó con buenas sensaciones debido a la voluntad expresada por Vitor Roque de jugar en el Betis antes que en el Sporting Clube de Portugal, que también pretendía sus servicios.

Vitor Roque llegará cedido sin opción de compra

Adelantaba Marca que el de Timóteo estaba próximo al Betis y, a priori, llegará como cedido sin opción a compra según ha podido conocer El Correo de Andalucía, después de que el dinero del Sporting de Portugal, que supuestamente ofertó 20 millones de euros, nunca llegara como oferta formal a Barcelona, algo que explica que los azulgranas se decanten por la propuesta de cesión de los béticos.

La propuesta del préstamo podría alcanzar las dos temporadas, pudiendo el club azulgrana romper la vinculación en el siguiente mercado de verano.

Como Ángel Haro declaraba hace unas horas, el Betis no iba a hacer un gran desembolso por nadie en este mercado: "El Betis no va a contemplar una compra de estas magnitudes, no tiene sentido en este año, en esta temporada. En otras temporadas podríamos, pero en esta temporada ya digo que no vamos a comprar a ningún jugador de estas magnitudes".